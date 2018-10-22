Erkeklerin çok seksi bulduğu tuhaf şeyler

İlişkinizdeki heyecanı artırmanın, aslında çokça bildiğimiz yolları var. Ama size listelediğimiz, erkeklere seksi gelen bu altı yol, az biliniyor, çok uygulanmıyor ve beklediğinizden çok çok daha etkililer.

Bazı anlar oluyor ilişkide, her şey çok yolunda olduğu halde bazı heyecanlar olsun istiyorsunuz. Özel bir gece planlamak, özel yemekler yapmak, o en sevdiğimiz siyah mini elbisemizi giymek… Bu gibi şeyler bazen ilişkiye heyecan katabiliyor.

Ama bunlar zaten hepimizin bildiği yollar. Peki ya daha az bilinen şeyler?

1. Kokunuz



Çoğu erkek, partnerinin kokusuna bir hayranlık duyar, doğru bilgi. Parfümünüzden bahsetmiyoruz yanlış anlaşılmayalım. Hatta bu konuda bilimsel araştırmalar bile var. Teninizin kokusu partnerinizi gerçekten bir şekilde etkiliyor.

Vücudumuz büyük histo-uyumluluk kompleksi (MHC) olarak adlandırılan büyük bir molekül demeti içerir. Bu MHC, vücudumuzun kokusunun nasıl olacağı dahil, bağışıklık sistemimizin genetik yapısı üzerinde bile doğrudan bir etkiye sahip.

Psikolog Rachel Herz bu konuda şöyle söylüyor: “Ten kokusu bağışıklık sistemimizin dışsal bir yansımasıdır ve kokusunu çok çok çekici bulduğumuz insanlar genelde bize genetik olarak benzeyen insanlar olur.”

2. Özgüven



Mesela dans etmeyi düşünelim. Dünyadaki en saçma sapan, koordinesiz dans eden insanı olsanız bile, kontrolü elden bırakıp, kendinize güvenerek dans etmeniz bir erkeğe oldukça seksi gelebilir. Tabii dansla sınırlı değil bu, hayal gücünüze kalmış.

3. Onun sevdiği bir şeye olan ilginiz



Partneriniz video oyunlarını mı seviyor? Siz de hemen elinize bir oyun kolu alın ve onunla oynamaya çalışın. Mutfakta harika yemekler yapmayı seviyorsa siz de bir önlük bağlayıp ona katılın. Yoga yapmayı seven bir erkekse karşınızdaki size bunu öğretmesini isteyin.

Ne olursa olsun, onun yapmayı sevdiği bir şeyi bulup kendinizi de buna dahil edin. Onun için önemli olan şeylere ilgi göstermeyi deneyin. Sadece bir erkeği etkilemek için değil aynı zamanda ilişkinizde sağlam bir temel oluşturmak için de bunu yapabilirsiniz.

4. Bazen biraz dağınık olmanız



Evet, temiz, titiz olmayı sevebilir bazı kadınlar. Ama erkekler bazen bu tarz şeyleri salmanızdan etkilenebilir. Birlikte zaman geçirirken bırakın ortalık dağılsın. Bu üzerinizde bir stres yaratmasın. Unutmayın siz rahatlarsanız karşınızdaki erkek de rahatlayacaktır.

Bırakın partnerinizin size geldiği gece yediğiniz bulaşıklar yıkanmasın, üzerinizden çıkan kıyafetler yerde beklesin biraz. O gece sadece birbirinizin varlığına odaklanın ve bunun keyfini çıkarın.

5. Kitap okumanız



Erkekler kitap okuyan kadınlardan oldukça etkileniyormuş. Belki de kitap okumak zihnimizi açtığı için, bize daha farklı pencerelerden bakmayı öğrettiği için olabilir.

2006 ve 2009’da, Kanada York Üniversitesi’nde psikolog olan Raymond Mar ve Toronto Üniversitesinde profesör olan Keith Oatley tarafından yapılan iki çalışma bu maddemizin doğru olduğunu gösteriyor.

6. Zekanız



Yani biz söylemiyoruz bunu sadece. %100 doğru bir şey bu.

Yabancı bir dili konuşabiliyor olmanız, bir düşüncede kendi tutumunuzu açıkça anlatabiliyor olmanız, bilgiye açlığınız, galaksinin ötesi hakkında yaptığınız tartışmalar…

Çok da tartışılacak bir mesele değil bizce. Erkekler için de kadınlar için de zeka oldukça etkileyici ve seksi.