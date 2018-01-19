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Ergenlik 24 yaşına kadar sürebiliyor

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Araştırmacılar ergenlik döneminin 10 yaşında başladığını 24 yaşına kadar devam edebildiğini belirtti.

Ergenlik 24 yaşına kadar sürebiliyor
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"The Lancet Child & Adolescent Health" dergisinde yer alan araştırmaya göre, daha önceden 19 yaşında bittiği düşünülen ergenliğin 24 yaşına kadar sürebildiği belirtildi.

Eğitim süresinin uzaması, evlilik ve çocuk sahibi olma yaşının gecikmesi nedeniyle ergenlik döneminin uzadığını ve yetişkinliğe geçişin ertelendiğini belirten araştırmacılar, ergenlik için 10-24 yaş aralığının benimsenmesi gerektiğini vurguladı.

Araştırmada toplumsal kuralların ve kanunların bu yaş aralığına göre düzenlenmesi gerektiğine işaret edildi.

Çalışmada, 20 yaşından sonra beynin olgunlaşmaya devam ettiği, daha hızlı ve verimli çalıştığı ifade edildi.

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