En iyi 1 Nisan şakaları (1 Nisan Dünya Şaka Günü)

Bugün 1 Nisan Dünya Şaka Günü. Tarihe damgasını vuran 1 Nisan şakalarını sizin için derledik. BBC’nin spagetti ağacı, Tibet manastırında idman yapan beyzbolcu, kadın çorabıyla renkli televizyon, 3’e indirilen Pi sayısı, solaklar için ‘’Whooper’’, yer çekimi azalacağı için uçma hissi yaşayacaklarını sanan insanlar ve buna benzer daha birçok şaka bu haberimizde.

İngiliz yayın kuruluşu BBC’nin 1957’deki “Panorama” adlı programında, aşırı ılık geçen kış ve spagettilere saldıran böceklerin ortadan kalkması sayesinde, İsviçreli köylülerin ağaçlarından görülmemiş spagetti rekoltesi elde ettiği bildirildi. Bunun üzerine binlerce İngiliz telefona sarılarak, evlerinde nasıl spagetti yetiştirebileceklerini sordu.



Amerikan Sports Illustrated dergisinin 1 Nisan şakasında, 1985’te, beyzbol topuna saatte 270 km hızla vuran ve New York Mets takımına transfer olacak Sidd Finch adlı hayali oyuncunun haberini yazdı. Makalede, oyuncunun bu yeteneğini bir Tibet manastırında idman yaparak elde ettiği yazıldı.

YÜZ BİNLERCE KİŞİNİN İNANDIĞI 1 NİSAN ŞAKASI

1962’de İsveç’in siyah beyaz yayın yapan tek televizyon kanalına 1 Nisan’da çıkan bir teknisyen, yeni ve çok basit bir teknoloji sayesinde izleyicilere renkli televizyon izleyebilecekleri müjdesi verdi. Bu yöntem ekranın önüne bir naylon kadın çorabı germekti ve yüz binlerce kişi bu öneriyi gerçekten denedi.

1996’da Amerikan fast food zinciri Taco Bell’in, Amerikan bağımsızlık tarihinin sembolü olan ve Philadelphia’da bulunan özgürlük çanını satın aldığını ve federal hükümetin çanın adını Taco özgürlük çanı olarak değiştirdiğini açıklaması halk arasında şaşkınlık yarattı.



1977’de İngiliz The Guardian gazetesi, Hint Okyanusu’ndaki hayali San Seriffe ada cumhuriyetinin 10. kuruluş yıldönümünü kutlamak için 7 sayfalık ek çıkardı. Ekte cumhuriyeti oluşturan iki adanın kültür ve coğrafyası ayrıntılarıyla anlatıldı.

ABD BAŞKANI TAKLİDİYLE 1 NİSAN ŞAKASI

1992’de ABD radyosu NPR, Richard Nixon’ın “Kötü bir şey yapmadım ve bir kez daha kötü bir şey yapmayacağım” sloganıyla başkanlık seçimlerine aday olduğunu açıkladı. Nixon’ın sesini taklit eden kişi çok başarılı bulundu.

"Pİ ARTIK 3 ALINACAK"

1998’de “Bilim ve Akıl için Yeni Meksikalılar”, ABD’nin Alabama eyaletinin 3,14 olan Pi sayısını “İncil’den bir anlam katmak” amacıyla 3,0 olarak değiştirdiğini belirten açıklama yayınlamıştı.

BURGER KING'İN 1 NİSAN ŞAKASI

Yine 1998’de fast food zinciri Burger King, USA Today gazetesine verdiği tam sayfa ilanla, ünlü “Whopper” hamburgeri yerine solak 32 milyon Amerikalı için “Solaklar için Whopper” ürününü çıkaracağını açıklamış, ardından yeni hamburger için yüz binlerce başvuru aldığını bildirmişti.

1995’te Discover dergisi, Aprile Pazzo isimli bir biyoloğun Antarktika’da kafası yassı kemiklerden oluşan ve penguenleri yakalamak için buzu büyük bir hızla ısıtan yeni bir tür hayvan türü keşfetiğini açıklamıştı.

BİNLERCE KİŞİYİ "ZIPLATAN" ŞAKA

1976’da da İngiliz gökbilimci Patrick Moore, 1 Nisan günü saat 09.47’de Pluton gezegeninin Jüpiter’in arkasından geçerken sıradışı bir olay meydana geleceğini, gezegenlerin bu dizilişinin Dünya’nın çekim gücünü azaltacağını söylemişti. Tam bu anda sıçrayanların havada uçma hissini duyumsayacaklarını söyleyen Moore’un bu açıklaması binlerce kişi tarafından uygulanmıştı.