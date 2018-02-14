En doğal leke çıkarıcılar

Özelikle beyaz renkli kıyafetlerden leke çıkarmak çok zor olabiliyor. Ancak size vereceğimiz doğal yöntemlerle lekelerden kısa süre içerisinde kurtulabileceksiniz. İşte çamaşır makinenize eklediğinizde lekelerden eser bırakmayacak doğal ürünler…



Kıyafetlerdeki lekeler hem can sıkıcıdır hem de kıyafetinizdeki lekeleri çıkarmaya çalışırken eski haliyle bulamayabilirsiniz.



Kıyafetlerinizi ilk günkü gibi temiz ve canlı tutmak istiyorsanız size vereceğimiz doğal yöntemleri deneyebilirsiniz. Üstelik size vereceğimiz yöntemlerle deterjana para harcamanıza gerek kalmayacak.



İşte kıyafetlerinizdeki lekelerden kolayca kurtaracak doğal yöntemler…

Karbonat



Çoğu kişi kıyafetlerini yıkarken karbonat kullanıyor ve işe yaradığını söylüyor. Karbonat hem kıyafetlerinizi temizliyor hem de parlatıyor.

250 gram karbonat ve 1 litre suyu karıştırın. Lekeli kıyafetinizi karışımın içinde birkaç dakika bekletin.



Ardından kıyafetlerinizi çamaşır makinesinde normal şekilde yıkayın. Kıyafetlerinizin renginin ilk alındığı güne döndüğünü göreceksiniz.

Aspirin



Kulağa tuhaf gelse de aspirin beyazları yıkarken sıklıkla kullanılıyor. Aspirinin içinde yer alan asetilsalisilik asit kıyafetlerdeki lekeleri çıkarmakta çok iyi.



Altı aspirini toz haline getirip suda karıştırın. Kıyafetlerinizi karışımın içinde 30 dakika bekletin. Son olarak çamaşır makinenizle kıyafetlerinizi her zamanki gibi yıkayın. Kıyafetinizdeki lekenin çıktığını göreceksiniz.

Sirke ve limon



Sirke, piyasadaki çoğu temizlik ürününden daha etkili… En güçlü lekeleri bile çıkarıyor ve kokuyu yok ediyor. Bununla da bitmedi. Sirke, beyaz renkli kıyafetlerin renklerinin solmasını önlüyor ve beyazlarınızı eski haline döndürüyor.



Biraz sirke ve biraz limon suyunu karıştırın ve çamaşır makinenizin yumuşatıcı kısmına ekleyin. Beyazlarınız daha da beyazlaşacak ve kıyafetleriniz harika kokacak!

