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Elektrik Faturasını Düşürme Yolları

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Kapatma tuşuna bassanız bile bazı elektronik aletlerin çalışmaya devam ettiğini biliyor muydunuz? İşte sadece fişten çekerek elektrik faturanıza katkıda bulunduracak elektronik aletler

Elektrik Faturasını Düşürme Yolları
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Dekoder

Çoğu insan dekoder yerine sadece televizyonu kapatır. Fakat maalesef kapalı konumda duran dekoderler de elektrik çeken araçlar arasında. Dolayısıyla fişten çekmeden evden çıkmasanız iyi edersiniz.

Televizyon

Televizyonu kapatmak için sadece kumanda kullanmanız pek bir işe yaramıyor. Fişten çıkarmadığınız sürece televizyonunuz çalışmaya devam edecektir.  Elektrik faturasına etkisini ay sonunda görebilirsiniz. 

Bilgisayar

Bilgisayarı kapat komutu, bilgisayarınızı kapatmaya yetmiyor. Bilgisayarınız fişte takılı kaldığı sürece elektrik çekmeye devam edecektir. Bu yüzden hem bilgisayarın kendi ömrü hem de elektrik faturanız için fişten çektiğinize emin olun

Hiç fark edilmese de üzerinde zamanlayıcı bulunan elektronik aletler de fişte takılı kaldığı sürede elektrik çeken araçlar arasında. Dolayısıyla kullanmadığınız zamanlarda fırınınızı fişte tutmazsanız tasarruf sağlayabilirsiniz. 

Şarj aletleri

Prizde bırakılmış bir şarj aleti, ucuna bağlı bir elektronik alet olmasa bile elektrik çeker. Fakat voltajı o kadar düşüktür ki fark etmemeniz çok normal. 

Uzun lafın kısası, bütün elektronik araçlarınızın gerçekten kapandığına emin olmak için fişten çekmelisiniz. Bu şekilde elektrik faturanızı hiçbir şeyi kısmadan düşürebilirsiniz. 

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