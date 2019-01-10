Elektrik Faturası Tasarrufu İçin Enerji Dostu İpuçları

Elektrik faturalarımız özellikle son zamlarla birlikte sırtımızda büyük bir kambur olmaya başladı. Her ay faturamız kapımıza bırakıldığında “Yahu biz sanayi işletmecisi miyiz?” sorusunu kendimize sormaktan kaçamıyoruz.

Eğer bu kabarık elektrik faturalarına bir dur demeye niyetiniz varsa sizlere birbirinden faydalı ipuçları vereceğiz. Bu ipuçlarını hep birlikte uygulayarak faturalarımızı daha makul seviyelere indirebilir, bunu yaparken çevreye daha duyarlı bireyler olmanın keyfini çıkarabiliriz. Sözü fazla uzatmadan listemizi sıralamaya başlayalım.

1. En temel ipucu: İşiniz bittiği anda elektrik tüketen ne varsa kapatın

Bir anne, baba ya da büyükanne gibi nasihat vermek istemiyoruz ama şu bir gerçek ki yıllardır fırça yememize rağmen hâlâ ışığı, çay makinesini, bilgisayarı, tableti açık bırakıp duruyoruz. Odamıza geçip uyuyakaldığımızda salonun ışığı gece boyu açık kalıyor, mutfaktaki çay makinesi hiç durmadan çalışıyor, bilgisayarımız uyku modunda olsa dahi sürekli çalışıyor. Artık bu kötü alışkanlıklardan bir an önce vazgeçmemiz gerekiyor. “Açık kalsa ne olacak ki, nasıl olsa çok az enerji tüketiyorlar.” demeyin ve işiniz bittiği anda kullandığınız tüm elektrikli araç gereci kapatıverin.

2. Hayatınıza renk katacağını düşündüğünüz her elektrikli eşyayı satın alıp durmayın

Elektrikli ev gereçleri bizler için hem eğlenceli hem de hayatı kolaylaştıran cihazlar. Artık aklınıza gelen her şeyin elektriklisi var ve nedense bunları satın alma konusunda bir türlü kendimizi durduramıyoruz. Yoğurt yapma makinesi, yumurta haşlama makinesi, ayak masajı aleti, elektrikli şu, şarjlı bu derken her yanımız watt, volt, amper oldu. Unutmayın ki bazı ev gereçlerinin elektrikli olmasına gerek yok. Ayda yılda bir kullanacağınız, belki de elinizi dahi sürmeyeceğiniz elektrikli ev gereçlerini lütfen ortalıktan kaldırın. Eğer onlara bütçe ayırmayı düşünüyorsanız hemen bu fikirden vazgeçin. O gereksiz gereçler sadece elektrik faturanızı şişirmekle kalmıyor, aynı zamanda sizi tembelleştiriyor.

3. Elektrikle çalışan eşyaları prizde takılı tutma gafletinden kurtulun

Enerji tasarrufunun en büyük düşmanı tembelliktir. “Nasıl olsa birazdan tekrar açarım.” diye düşünüp prizden çıkarmadığınız tüm cihazlarınız kapalıyken bile enerji tüketiyorlar. Eğer bu işi kendi iradenizle rutine oturtabilecek yapıdaysanız fişleri prizlerden çıkarmayı âdet haline getirin. Üşengeç biriyseniz elektrikçinizle konuşun ve gözünüzün önünde bulunan noktalara şalterler yaptırın. Kullanmadığınız cihazların takılı olduğu prizlere giden elektriği keserek ciddi oranda enerji tasarrufu sağlayabilirsiniz.

4. Buzdolabınızı televizyon gibi izleme alışkanlığınızı bırakın

Kendimize itirafta bulunalım, azıcık karnımız acıktığında buzdolabının kapağını açıp uzun süre onunla bakışıyoruz. Bir noktadan sonra faydasız bir alışkanlık haline gelen bu davranış, televizyon izler gibi buzdolabı izleme halini alabiliyor. Evinizin elektrik faturasını en yakından ilgilendiren beyaz eşyaların başında gelen buzdolabı, siz onun kapağını her açtığınızda ideal sıcaklığına geri dönmek için savaş veriyor. Eğer buzdolabından bir şey alma niyetiniz varsa lütfen planlı olarak mutfağa gidin, hedef odaklı olun ve o kapağı kısa süre içerisinde kapatmaya bakın.

5. Televizyonun karşısında uyuyakalanlardansanız kapanma zamanlayıcısı özelliğini unutmayın

Kimisi çok televizyon izler, kimisi saatlerce televizyonun başından kalkmaz. Ancak şu bir gerçektir ki çoğu kişi eve geldiği anda televizyonu açar ve onu ne zaman kapatacağını bir türlü bilemez. Eğer siz de bir televizyon bağımlısıysanız ya da televizyon başında uyuklama alışkanlığınızdan kurtulamıyorsanız hemen televizyonunuzun kapanma zamanlayıcısını ayarlayın. Artık en düşük teknolojili televizyon modellerinde bile bulunan bu özellik sayesinde belirgin miktarda enerji tasarrufu sağlayabilirsiniz.

6. Bilgisayarınızın ya da varsa oyun konsolunuzun kullanılmadığında kapanmasını sağlayın

Bu tavsiyemiz özellikle masaüstü bilgisayar ya da oyun konsolu kullanıcılarına geliyor. Oyun oynarken aman biraz ara vereyim sonra devam ederim, aman uyuyayım uyanınca yine oynarım diyerek cihazlarınızı sürekli açık tutmayın. Günümüzde en tasarruflu oyun bilgisayarları bile aktif kullanımda 500W civarı güç tüketerek çalışıyor. Oyun konsolları da biraz daha tasarruflu olsalar dahi yine de belirgin bir güç tüketimine ihtiyaç duyuyor. Siz siz olun, ne kadar oyun delisi olsanız dahi oyununuzu kaydedip kapatmayı alışkanlık haline getirin. Biraz ondan biraz bundan oynayayım derken ay sonu elektrik faturanızda kötü sürprizlerle karşılaşmayın. Eğer çok üşengeç biriyseniz bilgisayarınızın da oyun konsolunuzun da kullanılmadığında kapanmasını sağlayacak ayarlarını aktif edin.

7. Fırın kullanımınızı azaltın, mümkünse mikrodalga fırın kullanın

Yemek yapmanın en kolay yöntemlerinden biri fırın kullanmaktır. Tepsinin üzerini yağlayıp dizdiğiniz her şey fırında tam bir lezzet şölenine dönüşür. Ancak şu gerçeği unutmamak gerekiyor ki, fırınlar evimizin en çok enerji tüketen eşyalarının başında gelir. Özellikle güçlü kızartma özelliğine sahip fırınların birçoğu elektrik saatinizi çılgınca döndürmekten imtina etmeyecektir. Eğer fırın yemeklerini sıkça yapıyorsanız bu sıklığı azaltmaya bakın. Fırından asla vazgeçemiyorsanız olabildiğince mikrodalga fırın kullanmaya bakın. Mikrodalga fırınlar standart fırınlara oranla en az yarı yarıya daha düşük enerji tüketerek çalışırlar.

8. Bulaşık makinenizi tam doldurmadan çalıştırmayın

Bu tavsiyemiz çok önemli, çünkü burada sadece elektrik faturanız değil su faturanız ve alışveriş bütçeniz de etkileniyor. Tam olarak doldurulmadan çalıştırılan bulaşık makinesi, bir sonraki yıkamanın daha kısa sürede yapılmasını kaçınılmaz kılıyor. Mümkünse ortalığı bir güzel toparlamadan bulaşık makinesinin çalıştırma düğmesine basmayın. Buna ek olarak bir de altın değerinde ipucu ekleyelim, gece saat 22.00 ila sabah 6.00 arasında elektrik fiyatlandırması daha ucuz oluyor. Mümkünse bulaşık makinenizi 22.00’den sonra çalıştırın ve tasarrufun keyfini çıkarın.

9. Klima ya da kalorifer çalışırken pencereleri daha az açmak için özen gösterin

Kimileri evin havalandırılması konusunda fazlaca takıntılı olabiliyor. Sürekli camı pencereyi açayım, ev havalansın diyenler hem cereyandan dolayı şifayı daha çabuk kapabiliyor hem de elektrik ve doğalgaz faturalarında insana gözyaşı döktürecek rakamlarla karşılaşmaktan kaçamıyorlar. Merak etmeyin, evin içerisindeki hava düşündüğünüz kadar kirli değil. Ara sıra yapacağınız bir havalandırma işleminin ardından evin sıcaklığını ya da serinliğini bozmamak enerji tasarrufu için çok büyük önem taşıyor.

10. Çamaşır yıkama işinizi planlı ve programlı hale getirin

Çamaşırlar hepimizin başının belası. Onları düzenli olarak yıkamadan hayatımıza normal şekilde devam etmemiz mümkün değil. Çamaşır makinelerinin en tasarruflusunu tercih etseniz bile, onların elektrik faturasındaki etkisini gözardı etmek de ayrıca mümkün değil. Peki, bu konuda ne yapılabilir? Tabii ki planlı ve programlı olarak, mümkün olduğunca çamaşır makinenizin kapasitesi doğrultusunda maksimum çamaşırı doğru ayarda yıkayarak tasarruf sağlanabilir. Buna ek olarak makinenizin kullanma talimatlarında belirtilmiş olan miktarlardan fazla deterjan ve yumuşatıcı kullanmaktan kaçınmak da bütçenize tasarruf sağlayacaktır. Gözünüzün ayarına güvenmeyin, her şeyi ölçekli olarak kullanın.

11. Elektrik tüketen tüm cihazlarınızı enerji tasarruflu modellere terfi ettirin

Basit hesap gerektiren bir soruyu sizlere yöneltelim; “Bir kereliğine 200 TL mi? Yoksa 48 kereliğine ayda 20 TL mi?” Bu sorunun mantıklı cevabını hepimiz biliyoruz. Ancak işler eşya almaya geldiğinde bu soruyu bir türlü aklımıza getiremiyoruz. Size ayda 5, 10 ya da 20 TL ekstra elektrik faturası ödetecek bir eşyayı bir yıl boyunca kullandığınızda ortaya çıkan fark 60, 120 ve 240 TL olarak geri dönüyor. Birazcık daha pahalı ama çok daha tasarruflu bir elektrikli cihazla karşı karşıyaysanız o an bütçenizi iyi hesaplayın. Paranız yettiğince tasarruflu ürünleri satın almaya dikkat edin.

12. Minimalist hayata merhaba deyin

Ne kadar az elektrikli eşya, ne kadar az ışık ve ne kadar az teknolojik cihaz kullanırsanız o kadar minimalist bir hayata adım atmış olacaksınız. Bu yaşam tarzı size sadece kolay ödenebilen faturalar kazandırmakla kalmayacak, aynı zamanda moralinizi yükseltecek ve hayat sevginizi artıracak. Minimalizm akımını araştırın, okuyun, öğrenin ve kendinize farklı bir yol çizin. Sınırlı olanaklara sahip olan dünyamızı hızla tüketmekten bir an önce vazgeçin.