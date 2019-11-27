banner255
banner69
Gazimağusa Devlet Hastanesi değil darphanesi
Gazimağusa Devlet Hastanesi değil darphanesi
63 0
Tren’ mizah konusu oldu
Tren’ mizah konusu oldu
22 0
 
Aslan , uzatmada yıkıldı
Aslan , uzatmada yıkıldı
12 0
Hentbolda mücadele Derviş Mişon için
Hentbolda mücadele Derviş Mişon için
29 0
Ülkenin dört yanında yol bakım çalışmalı sürüyor
Ülkenin dört yanında yol bakım çalışmalı sürüyor
24 0
Nefes kesen yarış Mckeever'ın
Nefes kesen yarış Mckeever'ın
27 0
36 ülke gezip 66 yıl sonra evine döndü
36 ülke gezip 66 yıl sonra evine döndü
213 0
banner82

Eldeki balık kokusu nasıl geçer?

banner27

Balığın bol olduğu ve sofralarımızdan eksik etmediğimiz bu günlerde özellikle kadınlar birkaç ufak problemle de karşı karşıya geliyor.

Eldeki balık kokusu nasıl geçer?

 

 Yemesi keyifli olan balığı temizlemek zaman zaman sıkıntı yaratırken bir diğer konuda ellerimizde kalan kokusudur. Çoğu zaman ne yaparsak yapalım üzerimize özellikle de ellerimize sinen balık kokusunu uzun zaman yok edemeyiz ve bu da bizi rahatsız eder. İşte size balık keyfini yaşayıp sonrasını düşünmeyeceğiniz birkaç pratik öneri; 

undefined

Taze limonu ortadan ikiye bölüp elinizi ovalayın. Limondaki asit sinmiş balık kokularını temizleyecektir. Sonrasında elinizi bol sabunlu şekilde duralayarak temizleyin. (Elinizde çatlak veya kesik var ise limon kullanmayın canınız yanabilir) 

undefined

Limon kolonyası balık konusunu çıkartmanızda faydalı olacaktır. Avucunuzu dolduracak kadar kolonyayla ellerinizi ovalayın sonra da sabunlu su ile yıkayın, 

undefined

Sıcak çay ile ovulan ellerde balık veya soğan gibi istenmeyen kokular anında yok oluyor.

 

undefined

Bir diğer yöntem ise metal kaşık. Elde sabun gibi gezdirilerek soğuk su altında bekletilen metal kaşık sayesinde özellik balık ve soğan kokusunu elinizden çıkarabilirsiniz. 

undefined

Balıktan sonra ellerinizi motorinli bir bezle silmek yeterli olacaktır. Sonra ellerinizi sabunla yıkayın. Hafif motorin kokusundan başka bir şey kalmıyor geriye ki o da anlık.

undefined

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.