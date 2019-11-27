Eldeki balık kokusu nasıl geçer?

Balığın bol olduğu ve sofralarımızdan eksik etmediğimiz bu günlerde özellikle kadınlar birkaç ufak problemle de karşı karşıya geliyor.

Yemesi keyifli olan balığı temizlemek zaman zaman sıkıntı yaratırken bir diğer konuda ellerimizde kalan kokusudur. Çoğu zaman ne yaparsak yapalım üzerimize özellikle de ellerimize sinen balık kokusunu uzun zaman yok edemeyiz ve bu da bizi rahatsız eder. İşte size balık keyfini yaşayıp sonrasını düşünmeyeceğiniz birkaç pratik öneri;

Taze limonu ortadan ikiye bölüp elinizi ovalayın. Limondaki asit sinmiş balık kokularını temizleyecektir. Sonrasında elinizi bol sabunlu şekilde duralayarak temizleyin. (Elinizde çatlak veya kesik var ise limon kullanmayın canınız yanabilir)

Limon kolonyası balık konusunu çıkartmanızda faydalı olacaktır. Avucunuzu dolduracak kadar kolonyayla ellerinizi ovalayın sonra da sabunlu su ile yıkayın,

Sıcak çay ile ovulan ellerde balık veya soğan gibi istenmeyen kokular anında yok oluyor.

Bir diğer yöntem ise metal kaşık. Elde sabun gibi gezdirilerek soğuk su altında bekletilen metal kaşık sayesinde özellik balık ve soğan kokusunu elinizden çıkarabilirsiniz.

Balıktan sonra ellerinizi motorinli bir bezle silmek yeterli olacaktır. Sonra ellerinizi sabunla yıkayın. Hafif motorin kokusundan başka bir şey kalmıyor geriye ki o da anlık.