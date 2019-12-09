banner255
banner69
Birbirinden lezzetli tost tarifleri
Birbirinden lezzetli tost tarifleri
21 0
Yeni Zelanda'da Whaakari Yanardağı patladı
Yeni Zelanda'da Whaakari Yanardağı patladı
20 0
 
“Öksüzler” perde açıyor
“Öksüzler” perde açıyor
9 0
Hamitköy'e ilaç gibi galibiyet
Hamitköy'e ilaç gibi galibiyet
107 0
MTG yakın takipte
MTG yakın takipte
43 0
Fatih Ürek Lefkoşa’yı salladı
Fatih Ürek Lefkoşa’yı salladı
26 0
Doğan, Babacar’la pençeledi
Doğan, Babacar’la pençeledi
38 0
banner82

Ekmeğin küflü kısmını kesip gerisini yemek doğru mu?

banner27

Hepimizin başına gelmiştir. Çok acıkmışızdır, ekmeğin arasına bir şeyler sıkıştırıp yiyerek açlığımızı bir süreliğine de olsa ertelemek isteriz. Ekmek torbasını açıp iki dilim ekmek çıkarırız. Tam elimiz peynire uzandığında ekmeğin üzerindeki minik gri-beyaz küf öbekleri dikkatimizi çeker.

Ekmeğin küflü kısmını kesip gerisini yemek doğru mu?

 

 

 “Aa ekmek küflenmeye başlamış” deriz, o küflü kısımları koparır atar, sandviçimizi hazırlamaya kaldığımız yerden devam eder, sonra da oturur afiyetle yeriz. 

undefined

Bu hikaye size de tanıdık geldiyse çok büyük bir hata yaptığınızı derhal söyleyelim. Neden mi? Zira “biraz küflü ekmek” ya da “ucu küflenmiş ekmeğin küflenmemiş kısmı” diye bir şey yok. Çünkü yüzeyde görünen o minik küf öbekleri aslında buzdağının sadece görünen kısmı. 

undefined

Business Insider’ın YouTube kanalı Science Insider’da yayınlanan bir video, bu gerçeği çok net bir biçimde ortaya koydu. Meğer o yüzeyde gördüğümüz küf öbeklerinin ekmeğin çok daha derinlerine kadar yayılmış kökleri varmış ve yüzeydeki küflü kısmı koparıp atmak küften kurtulmamız için yeterli olmuyormuş. 

 KÜFLÜ EKMEK ile ilgili görsel sonucu

Bu durumu yağmurlu havalarda ormanlarda, ağaç altlarında fırlayan şapkalı mantarlara benzeterek anlatmak mümkün. Şapkalı mantarlar da yüzeyde tek başlarına duruyor gibi olmakla birlikte toprağın altında ‘iplikçik’ adı verilen köklerle birbirlerine bağlanıyor. Aynı köklenme durumu ekmeğinizde de yaşanıyor.

 

undefined

Üstelik sorun sadece üzerinde küf olan dilimle de kalmıyor. Çünkü ekmeği neredeyse hepimiz ağzı kapalı torbalar içinde saklıyoruz. Bu torbalar küf mantarlarının üreme organları olan sporlar için tabir-i caizse bir sera ortamı oluşturuyor. Gözümüzle gördüğünüz küften yayılan sporlar torba içinde ekmeğin her tarafına bulaşıyor. 

undefined

Öte yandan bunu peynir gibi bazen küflüsü makbul olan diğer yiyeceklerle karıştırmamak gerek. Çünkü peynirde bulunan penicillium türü küfler (evet, doğru tahmin ettiniz penisilin buradan geliyor) insan vücuduna faydalı özellikler gösteriyor. Fakat ekmek üzerinde üreyen Rhizopus stolonifer ve benzeri küf türleri zehirli, hatta ölümcül olabiliyor. 

undefined

Özetle söylemek gerekirse, küflenmiş ekmeğin temiz kısmı diye bir şey yok. Ekmekte en ufak bir küf oluşumu gördüğünüz anda o ekmeği hiç düşünmeden doğruca çöpe atmanız en doğrusu. Hatta mümkünse çöpe attığınız ekmeğin ağzını iyice bağlayıp torbanın açılmamasına da dikkat etmeniz gerekiyor. Çünkü küf sadece insanlar için değil, tüm memeli hayvanlar için aynı şekilde zararlı. Bu nedenle veterinerler küflü ekmeklerin sokak hayvanlarının beslenmesi için de kullanılmaması gerektiği konusunda uyarıyor.

İlgili resim

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.