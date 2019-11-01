Duygusal olarak aldatılıyor musunuz?

Aldatma sadece fiziksel değildir. Partnerler duydukları eksikliği ya da aldatma isteklerini dizginleyemezler ise bu durum duygusal aldatmalar ile sonuçlanabilir.

İşte duygusal aldatma çeşitleri...

Paylaşım: Bu kategori genellikle en yaygın olanıdır. Partneriniz, size anlatmadığı sorunlarını ya da mutluluklarını paylaşacak yeni biri bulmuşsa sizi hayatından soyutlayabilir. Partneriniz böylece 3. kişi ile arasına bir bağ kurar ve bu ilişkiyi sizden saklar. Bu duygusal olarak aldatma belirtilerinden sayılabilir.

Dengesiz duygu durumu: Eğer partnerinizin en güçlü ve en yakın ilişkisi sizinle değilse burada bir sorun var demektir. Normal ilişkiler kurmak ve sosyal bir canlı olarak paylaşım yapmak insan doğasının bir parçası. Ancak sizinle romantik bir ilişki içinde iken dengesiz tavırlar gösteriyor ve sizi özel hayatından dışlıyorsa bu paylaştığı başka biri olduğu anlamına gelebilir.4

Yakınlaşma sorunu: Partneriniz ile yakınlaşırken isteksiz olduğunu düşünüyor ya da ona yakınlaşmak için çeşitli bahaneler bulmak zorunda kalıyor ve bunun için yoğun çaba sarf ediyorsanız, ilişkinizde bir sorun yaşanıyor olabilir.