Duş Başlığı Nasıl Temizlenir?

Sert ve kireçli sular bir süre sonra duş başlıklarına zarar veriyor. Duş başlıkları çok kullanıldıkları için zamanla içinde kireçlenme suyun akışını da azaltıyor. Sabahları duş yaparken az gelen suyun altında kalmak istemiyorsanız, duş başlıklarını temizlemelisiniz. Peki duş başlıkları nasıl temizlenir?

Bir çanak için yarım fincan karbonat koyarak duş başlığınızı buna batırın. Karbonat duş başlığına yapışmıyorsa o zaman duşu bir iki saniye açın ve başlığın ıslanmasını sağlayın. Sonra tekrar başlığı karbonatın içine batırın.

Ardından duş başlığının etrafına sağlam bir lastik geçirin. Bir poşetin içine sirke doldurun ve başlığı bu torbanın içine batırın. Sonra lastikle başlık ve torbayı sabitleyin. Sirke ve karbonat karışımında sertleşme meydana gelecektir. Ancak bu iyi bir şey. Sert su birikintileri bu şekilde çözülecektir. Bu şekilde 20 dakika kadar bekletin.

Duş başlığını hafifçe silerek temizleyin ve ne kadar güzel ve temiz olduğunu görmek için test yapın. Ve bu çevre dostu temizleyici tekrar tekrar kullanmak için güvenlidir!