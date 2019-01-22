Dünyanın en zengin 10 ismi belli oldu (Teknoloji devleri zirvede)

Teknoloji sadece hayatımızı değiştirmekle kalmıyor, aynı zamanda bu sektöre evlerinin garajında adım atanlara da bir servet kazandırıyor. Bu durum Oxfam’ın yayınladı 'en zengin isimler' listesi ile bir kez daha kanıtlandı. Teknoloji dünyasının ünlü isimleri listenin tepesindeki yerlerini aldı. İşte Google, Microsoft, Amazon ve Facebook'u yaratanların da aralarında bulunduğu dünyanın en zengin isimler...

Dünyanın en zengin 26 kişisi en fakir yüzde 50’nin tüm varlığına denk servete sahip. Bu sonuç Oxfam’ın araltırması ile ortaya çıktı. İşte teknoloji dünyasının önde gelen isimlerinin zirvede yer aldığı en zenginler listesi...

10- Larry Ellison (Oracle) Serveti: 45.3 milyar sterlin

9 ve 8- CHARLES ve DAVID KOCH (Koch Industries) Serveti: 46.5 milyar sterlin

7- CARLOS SLIM HELU (America Movil) Serveti: 52 milyar sterlin

6- AMANCIO ORTEGA (Zara) Serveti: 54.3 milyar sterlin

5- MARK ZUCKERBERG (Facebook) Serveti: 55 milyar sterlin

4- BERNARD ARNAULT (LVMH) Serveti: 55.8 milyar sterlin

3- WARREN BUFFETT (Berkshire Hathaway holding) Serveti: 65.1 milyar sterlin

2- BILL GATES (Microsoft) Serveti: 69.8 milyar sterlin

1- JEFF BEZOS (Amazon) Serveti: 86.8 milyar sterlin

JEFF BEZOS KİMDİR? Jeff Bezos kuşkusuz teknoloji dünyasının son yıllarda en çok konuştuğu isimlerden biri. Peki Bezos'un ticarete internetten kitap satarak başladığını biliyor muydunuz? İşte dünyanın en zengin ismi hakkında bilmeniz gerekenler...

ABD'nin New Mexico eyaletinin Albuquerque şehirinde dünyaya gelen Jeff Bezos 1986 ABD'nin en prestijli eğitim kurumlarından birisi olan Princeton Üniversitesi'nden mezun oldu.



Princeton Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri Fakültesi'nden sınıf birincisi olarak mezun olduktan sonra ilk işine Fitel firmasında başladı. Şubat 1987’de teknoloji ve iş geliştirme müdür yardımcılığına terfi etti.

WALL STREET YILLARI Buradaki kariyerine New York ve Londra ofislerinde çalışarak devam eden Bezos daha sonra başkan yardımcısı asistanı olarak Wall Street‘de bir yatırım bankası olan Bankers Trust Company’e geçti.

AMAZON FİKRİ BEĞENİLMEYİNCE İSTİFA ETTİ Amazon'un fikrini şirkete sunan Bezos bu projesi kabul edilmeyince istifa etti ve milyarderliğe giden yolda ilk adımını attı.

İNTERNETTEN KİTAP SATMAK İÇİN KURDU 16 Temmuz 1995 tarihinde kurulan “amazon”un kurucusu ve sahibi olan Bezos siteyi internet üzerinden kitap satmak amacı için kurdu.

AMAZON ADINI SÖZLÜKTEN BULDU Sitenin adını sözlükten bulduğunu daha önce açıklayan Bezos aynı zamanda Amazon Ormanları nedeniyle ismin akılda kalacağı fikrine de güvendiğini sıklıkla dile getirmişti.

Jeff Bezos daha sonra Amazon'u sadece kitap satan bir platform olmaktan kurtarıp küresel bir alışveriş platformuna çevirdi.

PARASINI UZAYA YATIRIYOR Son yıllarda yatırımlarını uzay turizmine yapan Bezos Blue Origin isimli bir uzay turizmi şirketinin de sahibi.

Jeff Bezos kendi kurduğu uzay turizmi şirketi Blue Origin'e ciddi miktarda bütçe ayırmış durumda.