banner411
banner69
Yangınların ardı arkası kesilmiyor
Yangınların ardı arkası kesilmiyor
29 0
Hamitköy mabedinde başladı
Hamitköy mabedinde başladı
172 0
 
GG başladı
GG başladı
79 0
SÜHEYLA KÜÇÜK’ÜN SAĞLIK DURUMU STABİL TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR
SÜHEYLA KÜÇÜK’ÜN SAĞLIK DURUMU STABİL TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR
137 0
Kaymaklı futbolcuları serbest
Kaymaklı futbolcuları serbest
727 0
Bayern Münih kaldığı yerden devam
Bayern Münih kaldığı yerden devam
28 0
Kalkanlı Yaşam Evi, yaşlıları tahliye edildi
Kalkanlı Yaşam Evi, yaşlıları tahliye edildi
89 0
banner440

Dünyanın en yaşlı bilgisayar oyuncusu: 90 yaşında rekorlar kitabına girdi!

banner27

Japonya’da yaşayan 90 yaşındaki Hamako Mori, 39 yıldır bilgisayar ve konsollarda oyun oynayan en yaşlı bilgisayar oyuncusu olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi.

Dünyanın en yaşlı bilgisayar oyuncusu: 90 yaşında rekorlar kitabına girdi!

Japonya 39 yıldır bilgisayar ve konsollarda oyun oynayan en yaşlı bilgisayar oyuncusu 90 yaşındaki Hamako Mori'yi konuşuyor.

Japonya’da, ‘Gamer Grandma’ (Oyuncu Babaanne) olarak son derece popüler olan Mori’nin 2015 yılında oluşturduğu YouTube hesabında 250 bin abonesi bulunuyor

Yaklaşık 39 yıldır ara vermeden oyun oynadığını söyleyen 90 yaşındaki Mori, yayınladığı videolarda oyun oynamanın yanında ürünlerin kutu açılışlarını ve incelemelerini de yapıyor.

Favori oyununun ‘Grand Theft Auto’ serisi olduğunu ifade eden Mori, “Bu kadar uzun yıldır yaşadıktan sonra oyun oynamanın doğru seçim olduğunu daha iyi anlıyorum. Hayatımdan gerçekten zevk alıyorum” ifadelerini kullandı.

Oyuncu Babaanne Mori, dünyanın en yaşlı oyuncusu olarak Guinness Rekorlar Kitabı’na adını yazdırdı.

Oyuncu Babaanne Mori, dünyanın en yaşlı oyuncusu olarak Guinness Rekorlar Kitabı’na adını yazdırdı.

Mori ayrıca, sadece gençlerin değil yaşlıların da çeşitli platformlarda oyun oynayabileceğini vurguladı.

İlk satın aldığı oyunun Japonya'da 30 Temmuz 1981 yılında piyasaya çıkan Cassette Vision olduğunu anlatan 90 yaşındaki büyükanne, sabaha karşı 02.00'ye kadar uyanık kalıp oyun oynadığını itiraf ediyor.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.