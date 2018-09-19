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Dünyanın en mutsuz ülkeleri!

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145 ülkede 154 bin kişi baz alınarak hazırlanan rapora göre, 2017 yılı insanlar için en kötü sene olarak kayıtlara geçti.

Dünyanın en mutsuz ülkeleri!
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 Ajans Press, insanların duyguları üzerine yapılan uluslararası araştırmayı inceledi. Özellikle sosyal medya üzerinden alınan kayıtlar ve gönderiler raporun şekillenmesine önemli rol oynadı.

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Ajans Press’in 2018 Gallup Küresel Duygu Raporu verilerinden ve medya yansımalarından derlediği bilgilere göre, 2017 yılı insanlar için en kötü sene olarak kayıtlara geçti. Araştırma olumlu ve olumsuz tecrübe endeksi olarak iki kategoriye ayrılırken, Türkiye’nin 145 ülke içerisinden 53 puanla sondan dördüncü sırada yer aldığı görüldü. Türkiye’nin de gerisinde yer alarak son 3’e yerleşen ülkeler ise; Tunus, Yemen ve Afganistan olarak kayıtlara geçti. 

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ITS Medya ve Ajans Press’in konuyla ilgili gerçekleştirdiği medya incelemesinde yazılı basına yansıyan haber adetleri de belli oldu. Gerçekleştirilen medya araştırmasında Türk halkının en çok nelerden şikayetçi olduğu medyaya yansıyan başlıklardan derlendi. 

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Trafik yoğunluğu, hayat pahalılığı, iş imkanlarındaki yetersizlik en çok 120 bin 456 haberle en çok konuşulan başlıklar arasında yer aldı. Rapor, 2005 yılından bu yana geçen yıllarla kıyaslanırken, insanların 2017 yılında; stres, endişe, öfke ve fiziksel acıyı daha fazla tecrübe ettiklerini ortaya koydu. Böylelikle, her 5 kişiden biri geçen yıl öfkeli olduğunu dile getirirken, insanların yüzde 23’ünün üzüntü, yüzde 31’inin ise fiziksel acı çektiği kayıtlara geçti. 

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Dünyada vatandaşlarının en olumsuz duygulara sahip olduğu ülke de Orta Afrika Cumhuriyet olarak belirlendi. Buna karşın, geçen yıl en olumlu hisse sahip ülke Latin Amerika olarak saptandı. Latin Amerika ülkeleri arasından ise birinci sıraya yerleşen Paraguay olarak görüldü. Buna göre Paraguaylıların her gün gülümsediği, iyi dinlendiği ve birbirine saygılı davrandığı ortaya çıktı. Paraguay’ı da; Kolombiya, El Salvador, Guatemala ve Kanada gibi ülkelerin takip ettiği anlaşıldı.

DÃ¼nyanÄ±n en mutsuz Ã¼lkeleri! ile ilgili gÃ¶rsel sonucu

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