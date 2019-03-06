Dünyanın en genç milyarderi Kylie Jenner hakkında bilmeniz gereken 21 şey (Mark Zuckerberg'i tahtından etti)

ANNESİNİN ADINI TAŞIYOR Kylie'nin gerçek ismi, tıpkı annesi gibi Kristen. Tam ismiyle Kylie Kristen Jenner, 10 Ağustos 1997 yılında Los Angeles’te dünyaya geldi. Bruce Jenner ve Kris Jenner'ın kızı olan 21 yaşındaki yıldız; Kendall Jenner'ın küçük kardeşi, Kourtney, Kim, Khloe ve Rob Kardashian'ın ise üvey kardeşi. Kylie'nin ayrıca baba tarafından 4 üvey kardeşi daha var. Diğer kardeşleri de başka aile bireylerinin adını taşıyor. Mesela Kourtney'in ikinci adı Mary, aynı zamanda annesinin de ikinci adı. Abileri Rob ise, baba Robert Kardashian'ın adını taşıyor.

EVDE EĞİTİM GÖRDÜ Kylie ilk eğitimine Sierra Canyon Okulunda başladı. Okuldayken amigo takımının yıldızlarından biriydi, ponpon kız görevi yapıyordu. 2012 yılından eğitimine Laurel Springs Okulunda devam eden Kylie 2015 yılında lise diploması ile mezun oldu. Kardeşlerinin aksine Kylie lise son sınıfta okula gitmedi, evde eğitim gördü. Günde 3-4 saat evine özel öğretmen geliyordu.

YARA İZİN VAR Çocukluğundan beri bacağında taşıdığı yara izi var. Yaşadığı kazayı “5 yaşlarımdayken kardeşimle saklambaç oynuyorduk. Yüksek bir yere saklanmıştım. Bir süre sonra kardeşim beni bulamayınca, direğin tepesine tırmanmak zorunda kaldım. Direkten havuza atlayınca da bacağımın üzerine düştüm. Havuzdan çıkmaya çalışırken tüm bacağım iyice yırdıldı" diyerek anlatıyor.

10 YAŞINDA KAMERALAR ÖNÜNDE Keeping Up with the Kardashians adlı reality şov sayesinde bütün dünya Kylie Jenner'ın varlığından haberdar oldu. Bu tv programında Kardashian ve Jenner ailelerinin özel yaşamlarına tanık oluyordu izleyici. Program başladığında Kylie henüz 10 yaşında bir çocuktu. Yani hayatının yarısını canlı yayında geçirdi.

14'ÜNDE MODELLİK KARİYERİNE BAŞLADI Kylie ilk olarak kız kardeşi Kendall ile Paper Magazine dergisinin Güzel İnsanlar başlığı altında yer aldı. 14 yaşında Jenner Your Style Crush Sears hattı ile modellik kariyerine başladı ve kuzeni Natashanın giyim firması için modellik yapdı. OK! dergisi ile fotoğraf çekimleri yaptı. 2011 yılında kızkardeşi Kendall ile birlikte Seventeen dergisi tarafından Stil Elçileri olarak seçildi.

KARDEŞİYLE ORTAKLIK 2011 yılında New York Moda Haftası da şarkıcı Avril Lavigne tarafından oluşturulan giyim hattı Abbey Dawnın gösterisini yapdı. 2013 yılında kardeşi Kendall Kendall & Kylie giyim koleksiyonu yarattılar. Şubat 2014 yılında kardeşi Kendall ile birlikte Steve Madden Madden Girl hattı için bir ayakkabı ve çanta tasarımına başladı.

KENDİ MARKASINI KURDU 2015 yılında Jaden Smith, Drake ve Tyganın müzik videolarında yer aldı. 2015 yılında doğal dudaklarıyla ilgili özgüveni olmadığı için dolgu kullandığını kabul eden Jenner, Kylie Kozmetik adındaki markasını kasım ayında piyasaya sürdü. İçerisinde bir ruj ve dudak kalemi bulunan 29 dolarlık kit şaşırtıcı bir şekilde diğer geleneksel kozmetik markalarının aksine online olarak büyük rağbet gördü. O kadar meşhur oldular ki ürünler hemen tükendi. Kısa süre sonra Kylie Cosmetics göz farı, kapatıcı, allık ve daha birçok ürünle iyice genişledi.

BÖLÜM BAŞI 500 BİN DOLAR Kylie ayrıca birçok Kardashian temalı spinoff'larda da yer aldı. 2017'den beri Life of Kylie şovunu yapıyor ve burada sadece kendi hayatına odaklanıyor. 2017 yılında E! TV'de yayınlanan programın ilk sezonu 8 bölümden oluşuyordu. Life of Kylie'den ne kadar kazandığı bilinmiyor ama Kylie ve arkadaşlarının bölüm başına yaklaşık 500 bin dolar kazandığı dedikodular arasında.

SOSYAL MEDYA DAHİSİ Kardashian Ailesi'nin en genç üyesi olan Kylie Jenner, kendi kozmetik ürünlerini daha 4 yıl önce satmaya başladı. Ancak en çok üne sahip olan ablası Kim Kardashian West ise kariyerine 10 yıl önce başlamasına rağmen daha az bir kişisel servete sahip: 350 milyon dolar. Bunda Kylie Jenner'ın sosyal medya dahisi olmasının etkisi büyük. INSTAGRAM'IN KRALİÇESİ 18-34 yaş arası 128 milyondan fazla Instagram takipçisi, şirketinin hedef kitlesini oluşturuyor. Kızı Stormi’nin fotoğrafıyla 18 milyon beğeni alarak Instagram’da beğeni rekoru kıran Kylie Jenner, tahtını kısa süre önce bir yumurtaya kaptırsa da Instagram'ın Kraliçesi olarak anılıyor.

BİR PAYLAŞIMI 1 MİLYON DOLAR ABD'de e bulunan bir sosyal medya analizi şirketinin yayımladığı raporda, ABD’li reality show yıldızı Kylie Jenner’ın sosyal medyanın en güçlü ve etkili kişisi olduğunu ve her bir paylaşımının değerinin 1 milyon doların üzerinde olduğunu ortaya koydu.

SNAPCHAT'E DEĞER KAYBETTİRDİ Reality show yıldızı sosyal medyada o kadar etkili ki mesajlaşma uygulamasıSnapchat’i artık kullanmadığını açıklamasının ardından, şirketinin hisse senetleri 1.3 milyar dolarlık kayba uğradı.

ANNE DESTEĞİ Kris Jenner, hem bir anne hem de olağanüstü bir menajer olarak kızının finansal faaliyetlerini yürütüyor, böylece ailesinin milyon dolarlık bir imparatorluk haline dönüşmesini sağlıyor. Bunun karşılığında yüzde 10 menajerlik ücreti alan Kris Jenner, finanstan halkla ilişkilere kadar çocuklarının çoğu işini yürütüyor. Kylie Jenner'ın piyasaya sürdüğü rujun anında tükenmesi annesinin bu alanda bir iş fırsatı olduğunu görmesini sağladı.

FORBES ETKİSİ Shopify adlı platformu kullanan Kris Jenner, Kylie Kozmetik'in daha büyük bir alanda satış yapmasını sağladı. Kylie zengin doğdu. Forbes dergisinin, daha önce Kylie Jenner'ın kendi kendine en genç yaşta milyarderliğe ulaşan kişi olabileceğini açıklaması sosyal medyada dalga unsuru oldu.

MASRAFI AZ Forbes daha önce yaptığı kapak haberinde aynı zamanda Jenner'ın şirketinin gelirine kıyasla az bir masrafı olduğunu kaleme aldı. Kozmetik şirketinde 7'si tam zamanlı olmak üzere sadece 12 kişi çalışıyor. Operasyon ve prodüksiyonun kalanı dışarıdan insanlar aracılığıyla hallediliyor. Jenner bu kadar büyük bir sosyal medya fenomeniyken pazarlama masrafları ise neredeyse yok denecek kadar az.

ZATEN ZERGİN ELEŞTİRİSİ Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, geçen yıl kendi servetini yapan kadınlararasında zirveye oturan Jenner'ı, zaten zengin olmakla eleştiriyor. Bu unvana karşı çıkanlara göre, Kylie Jenner'ın ünlü olan ailesi 10 yıldır popüler kültürün ışıkları altında, özellikle de Keeping up with the Kardashians adlı reality şov televizyonda gösterilmeye başlandığından beri. Kozmetikten giyim sektörüne kadar Kardashian ve Jenner aileleri, çok sayıda iş kolunda faaliyet gösteriyor.

'SADECE TAVSİLE ALIYOR' Kim Kardashianise eleştirilere karşı kardeşini, anne ve babalarından 'tavsiye' dışında bir şey almadıklarını söyleyerek savunuyor. İşbirliklerini de unutmayın. Kylie Jenner'ın aynı zamanda ayakkabı markası Puma ve kardeşi Kendal Jenner'ın giyim markası ile işbirlikleri de var. Bunlar bile tek başına 60 milyon dolar değerinde.

'SIRADAN HAYAT ÖZLEMİ' 10 yaşından beri spot ışıklarının altında olan genç milyarder seçme şansı olsa sıradan bir hayatı tercih edeceğini söylüyor: Bütün bu şan-şöhret işleri beni inanılmaz strese sokuyor. Zaman zaman kaçıp gitmek istiyorum.

GÜÇLÜ KARDEŞLER-KADINLAR ŞANS Kylie Jenner, Teen Vogue röportajında, “Kız kardeşlerimin olması şahane bir şey. Hepsiyle farklı iletişim kuruyorum. Moda tavsiyeleri almak için Kim'e, ilişkiler ve aile konularında konuşmak için Khloé'ye gidiyorum. Kourtney ise ikinci annem gibidir" dedi. 21 yaşındaki yıldız etrafında bu kadar güçlü kadınların bulunmasını da bir şans olarak nitelendiriyor.

HER YORUMU OKUYOR Kylie, fotoğraflarının altına yapılan her yorumu satır satır okuduğunu söylüyor. Hatta negatif yorumlar çoğunluktaysa fotoğrafı sildiğini de itiraf ediyor.

İLK EVİNİ 17 YAŞINDA ALDI Calabasas'taki ilk evini 17 milyon dolara, 17 yaşındayken satın aldı. 5 bin 100 metrekarelik Toscana tarzı ev, 6 yatak odası ve 6 banyodan oluşuyor. Ayrıca, Hidden Hills'te üç evi var. Biri, 6 yatak odası, 7 banyodan oluşuyor. Fiyatı, yaklaşık 6 milyon dolar. Bu ev, annesi Kris Jenner ile aynı mahallede bulunuyor. Daha sonra bu evin yanındaki bir başka malikaneyi, kişisel ofisi olarak kullanmak için satın aldı. 5 bin metrekarelik, 4 yatak odalı, 4 banyolu köşk, şu an Kylie Kozmetik merkezi olarak hizmet veriyor. Aynı bölgede bir malikanesi daha var. 13 bin metrekarelik, 8 yatak odası, 11 banyolu mega-malikane, 12 milyon dolara alındı. OTOMOBİL TUTKUSU Garajında ise 8 lüks araba var: Range Rover Autobiography, Ferrari 488 Spider, Ferrari 458 Italia Spider, Mercedes Maybach, Mercedes G Wagon, Rolls Royce Ghost ve bir çift Ferrari.