Dünyanın en fakir 50 ülkesi

Dünyanın en fakir ülkelerinin çoğunluğunu Kara Kıta Afrika'da bulunan ülkeler oluşturuyor. Listenin zirvesindeki Burundi'de yıllık gelir kişi başına 275,98 dolar yani 878 Türk lirası. 11 milyon nüfusa sahip olan bü ülkenin vatandaşları günlük bir doların altında gelire sahip.

50. CİBUTİ

Listenin 50. sırasındaki Dibuti'de kişi başına yıllık bin 813 dolar para düşüyor.

49. LAOS

Dünya Bankası tarafından açıklanan verilere dayanılarak oluşturulan Dünyanın En Fakir Ülkeleri ya da Dünyanın Gelir Düzeyi En Düşük Ülkeleri listesinin 49. sırasında ise Laos bulunuyor. 6,8 milyonluk Laos'ta kişi başına düşen millli gelir (GSYİH) bin 812 dolar.

48. SAO TOME VE PRINCIPE

GSYİH: Bin 810 dolar

Milli Gelir: 337 milyon 413 bin 477 dolar

Nüfus: 190 bin

Yönetim şekli: Demokratik Cumhuriyet

47. HİNDİSTAN

Dünyanın en hızlı gelişen ülkelerden biri olarak gösterilen Hindistan'ın yoğun nüfusunun getirdiği ihtiyaç ülkeyi dünyanın en fakir ülkelerinden biri haline getiriyor. Hindistan'da yıllık 2 trilyon dolardan fazla gelir elde edilse de ülke nüfusunun 1, 3 milyarı aştığını düşünülünce bu paranın yeterli gelmediğini görmek mümkün.

GSYİH: Bin 581 dolar

Milli Gelir: 2 trilyon 73 milyar dolar

Nüfus: 1 milyar 311 milyon

Yönetim şekli: Federal Cumhuriyet

46. PAKİSTAN

GSYİH: Bin 428 dolar

Milli Gelir: 269 milyar 971 milyon dolar

Nüfus: 188 milyon 925 bin

Yönetim şekli: Federal Cumhuriyet

45. YEMEN

GSYİH: Bin 408 dolar

Milli Gelir: 34 milyar 954 milyon dolar

Nüfus: 26 milyon 832 bin

Yönetim şekli: Cumhuriyet

44. FİLDİŞİ SAHİLLERİ

GSYİH: Bin 398 dolar

Milli Gelir: 31 milyar 752 milyon dolar

Nüfus: 22,7 milyon

Yönetim şekli: Başkanlık

43. GANA

GSYİH: Bin 381 dolar

Milli Gelir: 37,8 milyar dolar

Nüfus: 27,4 milyon

Yönetim şekli: Başkanlık



42. KENYA

GSYİH: Bin 376 dolar

Milli Gelir: 63 milyar dolar

Nüfus: 46 milyon

Yönetim şekli: Cumhuriyet

41. MORİTANYA

GSYİH: Bin 370 dolar

Milli Gelir: 5,4 milyon dolar

Nüfus: 4 milyon

Yönetim şekli: Cumhuriyet

40. ZAMBİYA

GSYİH: Bin 360 dolar

Milli Gelir: 22 milyar dolar

Nüfus: 16,2 milyon

Yönetim şekli: Cumhuriyet

39. KİRİBATİ

GSYİH: Bin 291 dolar

Milli Gelir: 145 milyon dolar

Nüfus: 112 bin

Yönetim şekli: Cumhuriyet

38. KAMERUN

GSYİH: Bin 250 dolar

Milli Gelir: 32 milyar dolar

Nüfus: 23,3 milyon

Yönetim şekli: Üniter Başkanlık Sistemi

37. BANGLADEŞ

GSYİH: Bin 211 dolar

Milli Gelir: 172,8 milyar dolar

Nüfus: 161 milyon

Yönetim şekli: Parlamenter Demokrasi

36. MYANMAR

GSYİH: Bin 203 dolar

Milli Gelir: 64,9 milyon dolar

Nüfus: 53,9 milyon

Yönetim şekli: Başkanlık

35. KAMBOÇYA

GSYİH: Bin 158 dolar

Milli Gelir: 16,8 milyar dolar

Nüfus: 15,6 milyon

Yönetim şekli: Meşrutiyet

34. DOĞU TİMOR

GSYİH: Bin 134 dolar

Milli Gelir: 1,4 milyar dolar

Nüfus: 1,2 milyon

Yönetim şekli: Cumhuriyet

33. KIRGIZİSTAN

GSYİH: Bin 103 dolar

Milli Gelir: 6,6 milyar dolar

Nüfus: 5,9 milyon

Yönetim şekli: Cumhuriyet

32. LESOTHO

GSYİH: Bin 34 dolar

Milli Gelir: 2,2 milyar dolar

Nüfus: 2,1 milyon

Yönetim şekli: Meşrutiyet

31. TACİKİSTAN

GSYİH: 925

Milli Gelir: 7,85 milyar dolar

Nüfus:8,48 milyon

Yönetim şekli: Cumhuriyet

30. SENEGAL

GSYİH: 910

Milli Gelir: 13,79 milyar dolar

Nüfus: 15,1 milyon

Yönetim şekli: Cumhuriyet

29. ZİMBABVE

GSYİH: 890 dolar

Milli Gelir: 13,9 milyar dolar

Nüfus: 15,6 milyon

Yönetim şekli: Parlamenter Demokrasi

28. TANZANYA

GSYİH: 864 dolar

Milli Gelir: 44,9 milyar dolar

Nüfus: 53,4 milyon

Yönetim şekli: Cumhuriyet

27. HAİTİ

GSYİH: 828 dolar

Milli Gelir: 8,87 milyar dolar

Nüfus: 10,7 milyon

Yönetim şekli: Cumhuriyet

26. KOMORLAR

GSYİH: 810 dolar

Milli Gelir: 623,7 milyon dolar

Nüfus: 788 bin

Yönetim şekli: Cumhuriyet

25. BENİN

GSYİH: 779 dolar

Milli Gelir: 9, 6 milyon dolar

Nüfus: 10,88 milyon

Yönetim şekli: Cumhuriyet

24. ÇAD

GSYİH: 775 dolar

Milli Gelir: 13,9 milyar dolar

Nüfus: 14 milyon

Yönetim şekli: Cumhuriyet

23. ERİTRE

GSYİH: 754

Milli Gelir: 3,85 milyar dolar

Nüfus: 5,2 milyon

Yönetim şekli: Başkanlık

22. MALİ

GSYİH: 744 dolar

Milli Gelir: 13,1 milyar dolar

Nüfus: 17,6 milyon

Yönetim şekli: Cumhuriyet

21. NEPAL

GSYİH: 732 dolar

Milli Gelir: 20,88 milyar dolar

Nüfus: 28,5 milyon

Yönetim şekli: Demokratik Cumhuriyet

20. GÜNEY SUDAN

GSYİH: 730 dolar

Milli Gelir: 9 milyar dolar

Nüfus: 12,3 milyon

Yönetim şekli: Cumhuriyet

19. RUANDA

GSYİH: 697 dolar

Milli Gelir: 8 milyar dolar

Nüfus: 11,6 milyon

Yönetim şekli: Başkanlık

18. SİERRA LEONE

GSYİH: 693

Milli Gelir: 4,47 milyar dolar

Nüfus: 6,45 milyon

Yönetim şekli: Anayasal Demokrasi

17. UGANDA

GSYİH: 675 dolar

Milli Gelir: 26,36 milyar dolar

Nüfus: 39 milyon

Yönetim şekli: Cumhuriyet

16. ETİYOPYA

GSYİH: 619 dolar

Milli Gelir: 61,5 milyar dolar

Nüfus: 99,4 milyon

Yönetim şekli: Federal Cumhuriyet

15. BURKİNA FASO

GSYİH: 613 dolar

Milli Gelir: 12,54 milyar dolar

Nüfus: 18,1 milyon

Yönetim şekli: Cumhuriyet

14. AFGANİSTAN

GSYİH: 590 dolar

Milli Gelir: 20 milyar dolar

Nüfus: 32,5 milyon

Yönetim şekli: İslami Cumhuriyet

13. GİNE-BİSSAU

GSYİH: 573

Milli Gelir: 1 milyar dolar

Nüfus: 1,84 milyon

Yönetim şekli: Cumhuriyet

12. SOMALİ

GSYİH: 551 dolar

Milli Gelir: 5,95 milyar dolar

Nüfus: 10,8 milyon

Yönetim şekli: Cumhuriyet

11. TOGO

GSYİH: 547

Milli Gelir: 4 milyar dolar

Nüfus: 7,3 milyon

Yönetim şekli: Cumhuriyet

10. GİNE

GSYİH: 531 dolar

Milli Gelir: 6,7 milyar dolar

Nüfus: 12,6 milyon

Yönetim şekli: Cumhuriyet

9. MOZAMBİK

GSYİH: 525 dolar

Milli Gelir: 14,7 milyar dolar

Nüfus: 28 milyon

Yönetim şekli: Cumhuriyet

8. DEMOKRATİK KONGO

GSYİH: 456 dolar

Milli Gelir: 33,2 milyar dolar

Nüfus: 77,26 milyon

Yönetim şekli: Başkanlık

7. LİBERYA

GSYİH: 455 dolar

Milli Gelir: 2 milyar dolar

Nüfus: 4,5 milyon

Yönetim şekli: Cumhuriyet

6. GAMBİYA

GSYİH: 441 dolar

Milli Gelir: 850 milyon dolar

Nüfus: 2 milyon

Yönetim şekli: Cumhuriyet

5. MADAGASKAR

GSYİH: 411

Milli Gelir: 10 milyar dolar

Nüfus: 24,23 milyon

Yönetim şekli: Cumhuriyet

4. MALAVİ

GSYİH: 381 dolar

Milli Gelir: 6,56 milyar dolar

Nüfus: 17,2 milyon

Yönetim şekli: Başkanlık

3. NİJER

GSYİH: 358 dolar

Milli Gelir: 7,14 milyar dolar

Nüfus: 20 milyon

Yönetim şekli: Cumhuriyet

2. ORTA AFRİKA CUMHURİYETİ

GSYİH: 306 dolar

Milli Gelir: 1,5 milyar dolar

Nüfus: 4,9 milyon

Yönetim şekli: Cumhuriyet

1. BURUNDİ

Dünyada geliri en düşük ülkeler listesinde ilk sırada bir Afrika ülkesi olan Burundi bulunuyor. 11 milyon nüfusa sahip Burindi'de kişi başına sadece 275 dolar düşüyor.

Burindi Orta Afrika'nın doğusunda bulunuyor. Komşuları ise yine bu listede olan ülkeler; batıda Demokratik Kongo, kuzeyde Ruanda doğuda ve güneyde Tanzanya.