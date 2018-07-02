Dünyanın en fakir 50 ülkesi

Dünyanın en fakir ülkelerinin çoğunluğunu Kara Kıta Afrika'da bulunan ülkeler oluşturuyor. Listenin zirvesindeki Burundi'de yıllık gelir kişi başına 275,98 dolar yani 878 Türk lirası. 11 milyon nüfusa sahip olan bü ülkenin vatandaşları günlük bir doların altında gelire sahip.
50. CİBUTİ
Listenin 50. sırasındaki Dibuti'de kişi başına yıllık bin 813 dolar para düşüyor.
49. LAOS
Dünya Bankası tarafından açıklanan verilere dayanılarak oluşturulan Dünyanın En Fakir Ülkeleri ya da Dünyanın Gelir Düzeyi En Düşük Ülkeleri listesinin 49. sırasında ise Laos bulunuyor. 6,8 milyonluk Laos'ta kişi başına düşen millli gelir (GSYİH) bin 812 dolar.
48. SAO TOME VE PRINCIPE
GSYİH: Bin 810 dolar
Milli Gelir: 337 milyon 413 bin 477 dolar
Nüfus: 190 bin
Yönetim şekli: Demokratik Cumhuriyet
47. HİNDİSTAN
Dünyanın en hızlı gelişen ülkelerden biri olarak gösterilen Hindistan'ın yoğun nüfusunun getirdiği ihtiyaç ülkeyi dünyanın en fakir ülkelerinden biri haline getiriyor. Hindistan'da yıllık 2 trilyon dolardan fazla gelir elde edilse de ülke nüfusunun 1, 3 milyarı aştığını düşünülünce bu paranın yeterli gelmediğini görmek mümkün.
GSYİH: Bin 581 dolar
Milli Gelir: 2 trilyon 73 milyar dolar
Nüfus: 1 milyar 311 milyon
Yönetim şekli: Federal Cumhuriyet
46. PAKİSTAN
GSYİH: Bin 428 dolar
Milli Gelir: 269 milyar 971 milyon dolar
Nüfus: 188 milyon 925 bin
Yönetim şekli: Federal Cumhuriyet
45. YEMEN
GSYİH: Bin 408 dolar
Milli Gelir: 34 milyar 954 milyon dolar
Nüfus: 26 milyon 832 bin
Yönetim şekli: Cumhuriyet
44. FİLDİŞİ SAHİLLERİ
GSYİH: Bin 398 dolar
Milli Gelir: 31 milyar 752 milyon dolar
Nüfus: 22,7 milyon
Yönetim şekli: Başkanlık
43. GANA
GSYİH: Bin 381 dolar
Milli Gelir: 37,8 milyar dolar
Nüfus: 27,4 milyon
Yönetim şekli: Başkanlık
42. KENYA
GSYİH: Bin 376 dolar
Milli Gelir: 63 milyar dolar
Nüfus: 46 milyon
Yönetim şekli: Cumhuriyet
41. MORİTANYA
GSYİH: Bin 370 dolar
Milli Gelir: 5,4 milyon dolar
Nüfus: 4 milyon
Yönetim şekli: Cumhuriyet
40. ZAMBİYA
GSYİH: Bin 360 dolar
Milli Gelir: 22 milyar dolar
Nüfus: 16,2 milyon
Yönetim şekli: Cumhuriyet
39. KİRİBATİ
GSYİH: Bin 291 dolar
Milli Gelir: 145 milyon dolar
Nüfus: 112 bin
Yönetim şekli: Cumhuriyet
38. KAMERUN
GSYİH: Bin 250 dolar
Milli Gelir: 32 milyar dolar
Nüfus: 23,3 milyon
Yönetim şekli: Üniter Başkanlık Sistemi
37. BANGLADEŞ
GSYİH: Bin 211 dolar
Milli Gelir: 172,8 milyar dolar
Nüfus: 161 milyon
Yönetim şekli: Parlamenter Demokrasi
36. MYANMAR
GSYİH: Bin 203 dolar
Milli Gelir: 64,9 milyon dolar
Nüfus: 53,9 milyon
Yönetim şekli: Başkanlık
35. KAMBOÇYA
GSYİH: Bin 158 dolar
Milli Gelir: 16,8 milyar dolar
Nüfus: 15,6 milyon
Yönetim şekli: Meşrutiyet
34. DOĞU TİMOR
GSYİH: Bin 134 dolar
Milli Gelir: 1,4 milyar dolar
Nüfus: 1,2 milyon
Yönetim şekli: Cumhuriyet
33. KIRGIZİSTAN
GSYİH: Bin 103 dolar
Milli Gelir: 6,6 milyar dolar
Nüfus: 5,9 milyon
Yönetim şekli: Cumhuriyet
32. LESOTHO
GSYİH: Bin 34 dolar
Milli Gelir: 2,2 milyar dolar
Nüfus: 2,1 milyon
Yönetim şekli: Meşrutiyet
31. TACİKİSTAN
GSYİH: 925
Milli Gelir: 7,85 milyar dolar
Nüfus:8,48 milyon
Yönetim şekli: Cumhuriyet
30. SENEGAL
GSYİH: 910
Milli Gelir: 13,79 milyar dolar
Nüfus: 15,1 milyon
Yönetim şekli: Cumhuriyet
29. ZİMBABVE
GSYİH: 890 dolar
Milli Gelir: 13,9 milyar dolar
Nüfus: 15,6 milyon
Yönetim şekli: Parlamenter Demokrasi
28. TANZANYA
GSYİH: 864 dolar
Milli Gelir: 44,9 milyar dolar
Nüfus: 53,4 milyon
Yönetim şekli: Cumhuriyet
27. HAİTİ
GSYİH: 828 dolar
Milli Gelir: 8,87 milyar dolar
Nüfus: 10,7 milyon
Yönetim şekli: Cumhuriyet
26. KOMORLAR
GSYİH: 810 dolar
Milli Gelir: 623,7 milyon dolar
Nüfus: 788 bin
Yönetim şekli: Cumhuriyet
25. BENİN
GSYİH: 779 dolar
Milli Gelir: 9, 6 milyon dolar
Nüfus: 10,88 milyon
Yönetim şekli: Cumhuriyet
24. ÇAD
GSYİH: 775 dolar
Milli Gelir: 13,9 milyar dolar
Nüfus: 14 milyon
Yönetim şekli: Cumhuriyet
23. ERİTRE
GSYİH: 754
Milli Gelir: 3,85 milyar dolar
Nüfus: 5,2 milyon
Yönetim şekli: Başkanlık
22. MALİ
GSYİH: 744 dolar
Milli Gelir: 13,1 milyar dolar
Nüfus: 17,6 milyon
Yönetim şekli: Cumhuriyet
21. NEPAL
GSYİH: 732 dolar
Milli Gelir: 20,88 milyar dolar
Nüfus: 28,5 milyon
Yönetim şekli: Demokratik Cumhuriyet
20. GÜNEY SUDAN
GSYİH: 730 dolar
Milli Gelir: 9 milyar dolar
Nüfus: 12,3 milyon
Yönetim şekli: Cumhuriyet
19. RUANDA
GSYİH: 697 dolar
Milli Gelir: 8 milyar dolar
Nüfus: 11,6 milyon
Yönetim şekli: Başkanlık
18. SİERRA LEONE
GSYİH: 693
Milli Gelir: 4,47 milyar dolar
Nüfus: 6,45 milyon
Yönetim şekli: Anayasal Demokrasi
17. UGANDA
GSYİH: 675 dolar
Milli Gelir: 26,36 milyar dolar
Nüfus: 39 milyon
Yönetim şekli: Cumhuriyet
16. ETİYOPYA
GSYİH: 619 dolar
Milli Gelir: 61,5 milyar dolar
Nüfus: 99,4 milyon
Yönetim şekli: Federal Cumhuriyet
15. BURKİNA FASO
GSYİH: 613 dolar
Milli Gelir: 12,54 milyar dolar
Nüfus: 18,1 milyon
Yönetim şekli: Cumhuriyet
14. AFGANİSTAN
GSYİH: 590 dolar
Milli Gelir: 20 milyar dolar
Nüfus: 32,5 milyon
Yönetim şekli: İslami Cumhuriyet
13. GİNE-BİSSAU
GSYİH: 573
Milli Gelir: 1 milyar dolar
Nüfus: 1,84 milyon
Yönetim şekli: Cumhuriyet
12. SOMALİ
GSYİH: 551 dolar
Milli Gelir: 5,95 milyar dolar
Nüfus: 10,8 milyon
Yönetim şekli: Cumhuriyet
11. TOGO
GSYİH: 547
Milli Gelir: 4 milyar dolar
Nüfus: 7,3 milyon
Yönetim şekli: Cumhuriyet
10. GİNE
GSYİH: 531 dolar
Milli Gelir: 6,7 milyar dolar
Nüfus: 12,6 milyon
Yönetim şekli: Cumhuriyet
9. MOZAMBİK
GSYİH: 525 dolar
Milli Gelir: 14,7 milyar dolar
Nüfus: 28 milyon
Yönetim şekli: Cumhuriyet
8. DEMOKRATİK KONGO
GSYİH: 456 dolar
Milli Gelir: 33,2 milyar dolar
Nüfus: 77,26 milyon
Yönetim şekli: Başkanlık
7. LİBERYA
GSYİH: 455 dolar
Milli Gelir: 2 milyar dolar
Nüfus: 4,5 milyon
Yönetim şekli: Cumhuriyet
6. GAMBİYA
GSYİH: 441 dolar
Milli Gelir: 850 milyon dolar
Nüfus: 2 milyon
Yönetim şekli: Cumhuriyet
5. MADAGASKAR
GSYİH: 411
Milli Gelir: 10 milyar dolar
Nüfus: 24,23 milyon
Yönetim şekli: Cumhuriyet
4. MALAVİ
GSYİH: 381 dolar
Milli Gelir: 6,56 milyar dolar
Nüfus: 17,2 milyon
Yönetim şekli: Başkanlık
3. NİJER
GSYİH: 358 dolar
Milli Gelir: 7,14 milyar dolar
Nüfus: 20 milyon
Yönetim şekli: Cumhuriyet
2. ORTA AFRİKA CUMHURİYETİ
GSYİH: 306 dolar
Milli Gelir: 1,5 milyar dolar
Nüfus: 4,9 milyon
Yönetim şekli: Cumhuriyet
1. BURUNDİ
Dünyada geliri en düşük ülkeler listesinde ilk sırada bir Afrika ülkesi olan Burundi bulunuyor. 11 milyon nüfusa sahip Burindi'de kişi başına sadece 275 dolar düşüyor.
Burindi Orta Afrika'nın doğusunda bulunuyor. Komşuları ise yine bu listede olan ülkeler; batıda Demokratik Kongo, kuzeyde Ruanda doğuda ve güneyde Tanzanya.