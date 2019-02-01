Dondurulmuş ürünler birçok kadının zor zamanında imdadına yetişiyor. Ancak yemek hazırlamak için kısıtlı zaman varsa dondurulmuş ürünleri çözmekte yanlış yöntemler tercih edilebiliyor.

İşte dondurulmuş ürünler için doğru çözme yöntemleri…

ODA SICAKLIĞINDA BEKLETMEK YANLIŞ:

Dondurulmuş ürünleri buzluktan çıkarttıktan sonra oda sıcaklığında bekletmek yanlış. Oda sıcaklığında bekletilen dondurulmuş ürünler üzerinde bakteriler oluşabilir çünkü oda sıcaklığı, bakteri üretimi için en uygun sıcaklık.

ZAMANINIZ VARSA BUZDOLABINI DENEYİN:

Bu işlem hızlı bir çözme yöntemi değil aksine oldukça fazla zaman alıyor. Ancak en sağlıklı yöntemlerden birisi olduğunu söyleyebiliriz. Buzluktaki dondurulmuş ürünlerinizi buzdolabına indirerek çözülmesini bekleyin.

SICAK SU BANYOSU KISITLI ZAMAN İÇİN KURTARICI:

Bu yöntemle ürünleri çözmek için ihtiyacınız olan şey sıcak su (kaynamış değil) ve kilitli poşet. Suyu bir tencere içerisine alarak ısıtın daha sonra ocaktan aldığınız su içerisine kilitli torbaya koyduğunuz ürünü atın. Bu işlemi yaklaşık 40-45 dakikaya kadar sürdürebilirsiniz.

SEBZELER İÇİN KAYNAMIŞ SU YÖNTEMİ:

Donmuş sebzeleri çözmeden yemek pişirmek hem yemeğin tadını değiştirir hem de sağlıksız bir hal alır. Bu yüzden sebzelerinizi pişirmeden önce kaynamış suda bekleterek çözün.