Doğduğun Aya Göre Nasıl Bir Seks Hayatı İstiyorsun

Kışın doğan insanların yazın doğan insanlara göre şehvetli olabilir ya da bunun tam tersi. Bu sıklıkla konuşulan ve merak edilen bir konu olmuştur. Mevsimlerden ziyade doğduğunuz ay sizin yataktaki performansınız konusunda daha belirleyici olabiliyor. Nasıl bir seks yapmaktan hoşlandığınızın doğduğunuz ay ile ilişkisini öğrenmek için aşağıdaki listeyi okuyabilirsiniz.

Ocak

Ocak ayında doğanlar seks konusunda en müstehcen, en hafifmeşrep burçlardan biridir. Öyle düşünmeseniz de yatakta tecrübe edinmeye oldukça isteklidirler. Bu konuda kasım ayında doğanlardan pek farkları yoktur.

Şubat

Şubat ayında doğanlar biraz daha maceracıdır. Çok fazla tutkulu olurlar ama o tutkuyu elde etmek için biraz uğraşmanız gerekir. Akılları daha çok nedenlere ve büyük resme odaklıdır. Onları kendinize duygusal olarak bağlamanız gerekir. Duygusal olarak bağlanmakta zorlanmanız olası, bunun için çok çabalamanız gerekecek.

Mart

Mart doğumlu insanlar yatakta vakit geçirmeyi severler. Yatakta vakit geçirmelerinden sıklıkla seks yaptıklarını çıkarabiliriz. Partnerlerine ruhen ve aynı zamanda fiziki olarak bağlanırlar. Bu bağlılıkla maneviyatın sınırlarını her geçen gün genişletirler.

Nisan

Nisan doğumlu insanlar oldukça bağımsızdırlar. Birinden hoşlanmaya başladıklarında her şeylerini feda edebilirler. Cinsel ilişkilerinde sıcak ve tutkuludurlar, bunun sebebi de Mars tarafından yönetilmeleridir. Tutkuları çok yüksektir ama insanlardan çabuk yorulurlar.

Mayıs

Mayıs doğumlu insanlar rahatlık içinde, şehvetli ve sıcak bir seks yapmak isterler. Seks hakkındaki her şeyi severler. İyi bir şekilde dekore edilmiş odalarda, saten çarşaflarda sevişmeyi isterler.

Haziran

Haziran ayında doğanlar güneş ışığının altında her pozisyonu denemeyi isterler, bunun sebebi ise seks hakkında her şeyi bilmek istemeleridir. Şubat ayında doğanlar kadar tutkulu olmasalar da yine oldukça iyidirler. Eğer seks hakkında konuşmak istiyorsanız haziran ayında doğanlar sizi bu konuda hapsedebilirler.

Temmuz

Temmuz ayında doğanlarla cinsel ilişki kurulabilmesi için ilk olarak duygusal bir bağ kurulması şarttır. Kendilerini güvende ve duygusal olarak bağlı hissettikleri partnerlerini sevişirken memnun etmek için her şeyi yaparlar. Bunun sebebi, insanları memnun etmeyi ve memnun olduklarını görmeyi sevmelerinden dolayı böyledir.

Ağustos

Ağustos ayında doğalar son derece bencil ya da son derece cömert olabilirler. Partnerlerine her şeyi verebiliyor olmayı isterler. Konu seks olduğunda en nefret ettikleri şey ise yatakta ne yapmaları gerektiğinin söylenmesidir. Egoları yüksek oldukları için, ezilmiş hissetmeye tahammül edemezler.

Eylül

Eylül ayında doğanlar tutkuludurlar ancak duygularını kontrol etmeden duramazlar. Konu seks olduğunda; iyi bir orgazm için ve duygularını bir kenara bırakmaları için biraz uğraşmaları gerekir. Kendilerini seks yapmak konusunda zorlamazlar ancak yeterince uyarıldılar ise sevişirken yapmayacakları şey yoktur.

Ekim

Ekim doğumlular romantizmi sever. Nasıl romantik ve tutkulu olunacağından bahsedip dururlar. Yavaş ilerlemek ve deneyimlerini en üst seviyede yaşamayı tercih ederler. İlişkide yavaş ilerleyebilecekleri, romantik partner ararlar. Tutkulu hissetmedikleri zaman romantizmle ilişkiye girerek bu durumu telafi ederler.

Kasım

Kasım ayında doğanlar ise tutku denildiğinde ilk akla gelenlerdir. Partnerlerine karşılıklı olarak sahip olmayı isterler. Cinsel ilişki sırasında hayal ettikleri her şeyi yapabilirler.

Aralık

Aralık ayında doğanlar yatakta oldukça yaratıcıdır. Partnerlerine karşı bir role bürünmeyi ve hikayeleştirerek sevişmeyi severler. Aralık ayında doğanlarla seks her zaman eğlencelidir ama onlara duygusal olarak bağlanmak oldukça zordur.