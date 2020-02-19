Doğanın dengesini korumak için öldürmemeniz gereken 10 böcek

Yaşam alanlarımızı böceklerle ya da örümceklerle paylaşmayı sevmesek de onları öldürmek, doğru bir çözüm yolu değil. İşte evinizde rastladığınızda öldürmemeniz gereken 10 böcek türü!

Doğanın Dengesini Korumak İçin Asla Öldürmemeniz Gereken 10 Böcek Türü

Şehir hayatının giderek yayılmasıyla birlikte ne yazık ki birçok canlı yaşam alanını kaybediyor. Durum böyle olunca evimizde böcek, sinek, örümcek ya da çeşitli canlılarla karşılaşmamız da kaçınılmaz oluyor. Bu canlıların minik bir kısmı zararlı olsa da birçoğu hiçbir tehlike arz etmiyor, aksine bitkileriniz için harika birer dost olabiliyorlar! Evinizde ya da bahçenizde yakaladığınızda öldürmemeniz gereken zararsız böcekleri sizler için derledik. İşte her canlının yaşamaya hakkı olduğunu yeniden hatırlamamız için birbirinden yararlı 10 böcek!

1. Örümcek



Örümceklerden korkuyor olabilirsiniz, kimse sizi yargılamıyor! Ancak örümceklerin ekosistemde oldukça önemli bir yere sahip olduğunu da unutmamalısınız. Özellikle kilerlerde ya da bodrumlarda gördüğümüz minik örümcekler; diğer zararlı örümcekleri, haşereleri ve hatta sivrisinek gibi hastalık taşıyan sinekleri öldürmekte oldukça başarılı. Yani bir örümcek gördüğünüzde öldürmeden önce tekrar düşünmenizi tavsiye ediyoruz.

2. Kahverengi pis koku böceği



Böcek aleminin en sevimli üyesi olmayan pis koku böcekleri, aslında hiç de zararlı değil! Havaların soğumasıyla birlikte kendilerine sıcak bir yer arayan bu minik dostlarımız, birçok haşereden kurtulmamıza da yardımcı oluyor. Tabii iç mekanda gördüğünüz bir pis koku böceğini çimenlere geri bırakmakta fayda var.

3. Peygamberdevesi



Bahçedeki haşerelerle mücadele etmekte bir numara olan peygamberdeveleri, bin bir zorlukla büyüttüğünüz bitkilerinizi korumanıza da yardımcı oluyor. Hatta haşerelerden kurtulmak konusunda o kadar başarılılar ki birçok insan, peygamberdevesi satın alarak bahçelerinde bakıyor. Yani kendisi için en dost canlısı böcek diyebiliriz!

4. Uğur böceği



Hem oldukça sevimli hem de bir o kadar yararlı olan başka bir dostumuzla devam edelim! Uğur böcekleri genellikle dış mekanlarda yaşasa da zaman zaman evlerimizi de ziyaret edebiliyorlar. Günde 50 haşereden fazla haşere tüketebilen bu minik dostlarımızı gördüğünüzde öldürmek yerine bir an önce bahçeye bırakmalısınız.

5. Bal arısı



Bal arıları, ekosistemimizin vazgeçilmez bir parçası. Bitkilerden öz ve polen toplayan bal arıları, gün boyunca en az 100 çiçek ziyaret ederek tozlaşma için uygun ortamı yaratıyor. Tabii ki evinizde bir arıyla birlikte yaşamak istemiyor olabilirsiniz. Böyle bir durumda yapılacak en mantıklı şey minik dostumuz için camları açmak ve onun gitmesini beklemek.

6. Yeşil zarkanat



Kendisi küçük olsa da değeri büyük olan bir böcekle devam edelim! Haftada yaklaşık 200 haşere tüketen yeşil zarkanatlar, yalnızca haşereyle sınırlı kalmıyor bitkilerinize zarar verecek birçok farklı böcek türünü de afiyetle mideye indiriyor. Eğer evinizde yeşil zarkanatla karşılaşırsanız kendisini bir an önce bahçeye bırakmalısınız.

7. Kulağakaçan



Minik kıskaçları ve korkunç şehir efsaneleri yüzünden hepimizin kabusu olan kulağakaçanlar, düşündüğünüz kadar korkutucu değil. Onlara dokunmadığınız sürece size zarar vermeyen bu minik dostlarımız, ölü böceklerle ve haşerelerle besleniyor yani ekosistemimiz ve bitkilerimiz için bir kurtarıcı görevi görüyor. Kendilerinin kulağa kaçmak gibi korkutucu hobileri olmadığını da söyleyelim!

8. Yaprak biti sineği



En minik sinekler arasında gösterilen yaprak biti sinekleri, bahçeleriniz için oldukça faydalı. Uğur böceğinden ya da zarkanatlardan çok daha fazla haşere tüketen bu dostlarımız, ekosistemde de önemli bir yer tutuyor. Yani kendisini öldürmeden önce bir kere daha düşünmenizde fayda var!

9. Braconidae



Eğer evinizde ya da bahçenizde domates yetiştiriyorsanız bir braconidae böceğini asla öldürmemelisiniz. Domatesle beslenen kurtçukların en büyük düşmanı olan braconidae, yalnızca kurtçukları yemekle kalmıyor aynı zamanda diğer haşereleri de afiyetle tüketiyor.

10. Uzunbacaklı örümcek



Sanılanın aksine zehirli olmayan uzunbacaklı örümcekler, bitkileriniz için eşi benzeri bulunmaz bir dost. Hem haşereleri hem de çeşitli böcekleri mideye indiren bu uzun bacaklı dostumuz, görünüşüne rağmen oldukça sıcakkanlı. Tabii evinizi ziyaret ettiğinde kendisini sakince alıp bahçeye koymanızda fayda var!