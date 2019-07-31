 escort bayan istanbul escort hd porn
banner255
banner69
Babutsalar tükeniyor
Babutsalar tükeniyor
23 0
Altan'ın yıldızı parlıyor
Altan'ın yıldızı parlıyor
173 0
 
Hayat Pahalılığı kesintisine yargı freni
Hayat Pahalılığı kesintisine yargı freni
44 0
Pro’da Akbil, Semi-Pro’da Özteknik zafere sürdü
Pro’da Akbil, Semi-Pro’da Özteknik zafere sürdü
35 0
Pedallar bu kez Mağusa içinde döndü
Pedallar bu kez Mağusa içinde döndü
37 0
69 0
Her başarılı futbolcunun arkasında fizyoterapist vardır
Her başarılı futbolcunun arkasında fizyoterapist vardır
37 0
banner82

Diş fırçasını nasıl saklamalıyız?

banner27

Diş fırçanızı saklama koşulları oldukça önemlidir çünkü üzerinde oluşan milyonlarca bakteri ağız sağlığınıza zarar verebilir.

Diş fırçasını nasıl saklamalıyız?
banner267

 

  Eğer diş fırçanızı banyo dolabında saklıyorsanız mutlaka yapılan açıklamaya dikkat edin. 

undefined

İngiltere merkezli Good Housekeeping Institute Cleaning Lab'ın müdürü Carolyn Forte tarafından diş fırçalarını saklama koşullarına dikkat çekildi. 

undefined

Forte, diş fırçasının ışıktan uzak kapalı alanda bırakılmasının mikroplardan uzak kalacağı anlamını taşımadığını, ışıktan uzak kalmasının onu bakterilerin üreme alanı haline getirebileceğini söyledi.  

undefined

Açıklamada, diş fırçasını temiz bir ortamda saklamaya çalışmanın, ağız sağlığı için işleri daha da kötüleştirebileceğinie vurgu yapıldı.

 

undefined

Uzmanlar diş fırçasını kapalı bir alana koyarak ışıktan uzak tutmak yerine banyo içerisinde gün ışığı alabileceği bir yerde saklamanın faydalı olabileceğini belirtti.

undefined

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.