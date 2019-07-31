Diş fırçasını nasıl saklamalıyız?

Diş fırçanızı saklama koşulları oldukça önemlidir çünkü üzerinde oluşan milyonlarca bakteri ağız sağlığınıza zarar verebilir.

Eğer diş fırçanızı banyo dolabında saklıyorsanız mutlaka yapılan açıklamaya dikkat edin.

İngiltere merkezli Good Housekeeping Institute Cleaning Lab'ın müdürü Carolyn Forte tarafından diş fırçalarını saklama koşullarına dikkat çekildi.

Forte, diş fırçasının ışıktan uzak kapalı alanda bırakılmasının mikroplardan uzak kalacağı anlamını taşımadığını, ışıktan uzak kalmasının onu bakterilerin üreme alanı haline getirebileceğini söyledi.

Açıklamada, diş fırçasını temiz bir ortamda saklamaya çalışmanın, ağız sağlığı için işleri daha da kötüleştirebileceğinie vurgu yapıldı.

Uzmanlar diş fırçasını kapalı bir alana koyarak ışıktan uzak tutmak yerine banyo içerisinde gün ışığı alabileceği bir yerde saklamanın faydalı olabileceğini belirtti.