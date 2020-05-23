Denizanası Hakkında Bilinmeyenler

Gerçekten çok zararlı olup, zararı olmayıp ufak ilk yardımla atlatabileceğiniz denizanası çarpmaları olabilmektedir. En büyük güçleri dokunaçlarıdır ve dokunaçları çok zehirli olup, dokunan canlıyı felç edebilecek güce sahiptir. Bir çok farklı türü bulunan denizanalarından bazıları, felç edebilecek güçte, bazıları ise sadece kaşıntıya ve yanmaya sebep olur. Denizanaları hakkında ilginç bilgileri sizler için derledik.

1. Denizanaları yaklaşık 650 milyon yıl önce ortaya çıkmış ve yüzeyden derin suya kadar her okyanusta bulunmuştur. Bazıları da tatlı suda bulunur.

2. Denizanaları rejenerasyon (yenilenme) yoluyla üreyip, kendilerini klonlayabilirler.

3. Denizanalarının beyin, kalp, bacak, kemik gibi organ ve uzuvları yoktur.

4. Denizanaları güneşte buharlaşır. %98’inden fazlası su olduğu için karaya vurduklarında tamamen buharlaşırlar.

5. Genellikle sığ kıyılarda görülmelerine rağmen, bilim adamları 9000 metre derinlikte yaşayan türlerini de tespit etmiştir.

6. Dünyadaki en küçük deniz anası sürünen deniz anasıdır ve 0.5 milimetre çapa sahiptir.

7. Denizanaları "beyinsiz" olmalarına rağmen ışığı hissedebilirler. Bunun sebebi denizanalarının sahip oldukları hücrelerin özelliğidir.

8. Denizanalarının bazı türleri ışık saçarak düşmanlarını yanıltır, bazıları ise kendilerini korumak için ışık saçma özelliklerini kullanırlar.

9. Deniz anaları ölü bile olsa sizi sokar.Bunun sebebi, sokmalarının reflex olması, dokunaçlarında milyonlarca sokma hücresi barındıran zehirli uçlar vardır ve bu hücreler başka herhangi bir nesneyle temasa geçtiğinde otomatikman sokarlar.

10. Stygiomedusa gigantea adı verilen dev denizanası son 110 yılda yalnızca 17 kez görülmüştür. Stygiomedusa gigantea ağırlığı 90 kilo ve kolları 10-12 metre uzunluğundadır.

Denizanası Sokmasına Ne Yapılmalıdır?

Denizanası Nasıl Sokar?

İğnesi Yunanca'da ısırgan otu kavanozu anlamına gelen cnidocyte adı verilen dokunaçlarının üzerindeki özel hücrelerden meydana gelir ve her hücrenin dışında cnidocil denilen bir kıl vardır. Buna dokunulduğunda hücrenin zehirli küçük zıpkını insan derisine doğru saniyenin 700 milyarda biri kadar bir sürede yola çıkmış olur. Doğadaki en hızlı mekanizma budur.

Denizanası Sokunca Ne Yapmalıyız?

Denizanasının soktuğu yere dokunmak ya da o bölgeyi kaşımamak gerekir. Bu, diğer ateşlenmemiş iğne hücrelerini de harekete geçirerek elinizi de yaralamanıza sebep olabilir. Bu hücreleri temizlemek için iğnenin üzerine tuzlu su çarpmalısınız.

Bunun yanı sıra Avustralya sahillerinde denizanası sokmasına karşı sirke bulundurulur. Bu sirkenin yüzde 5'i asetik asittir. Bunun işe yaraması denizanasının türüne bağlıdır. Örneğin sirke Portekiz denizanalarının soktuğu yeri iyileştirmez, aksine daha da kötüleştirir. Bu durumda söylemek gerekir ki en iyi çare bir doktora gitmektir.

Halk arasında bilinen şey ise idrarın denizanası sokmasına iyi geldiğidir. İdrar vücuttan çıkınca mikrop barındırabilir. Bu yüzden bu inanış bir şehir efsanesinden başka bir şey değildir.