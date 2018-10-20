Tein, kafein, antioksidanlar ve teofilin gibi yararlı maddeleri içermesi ile bilinen çay, bilinçli tüketildiği zaman pek çok rahatsızlığı önlüyor. Ülkemizde sabah kahvaltılarının vazgeçilmezi olan ve yemeklerden sonra da yaygın olarak tüketilen çayı farklı alanlarda da değerlendirmek mümkün. Özellikle demlikte kalan çayı ve posayı kullanarak çaydan tam bir verim alabilirsiniz. İşte demlikte kalan çayın ilginç kullanım alanları...

Boğaz ağrılarına çay kürü:

Boğazınızda yanma veya kaşıntı gibi belirti hissettiğiniz zaman ılık çay ile gargara yaparak mikroplardan kurtulmanız mümkün.

Göz torbaları ve çapaklar için birebir:

Göz altında yorgunluk sonucunda oluşan torbalanma için her gün 15 dakika çay kürü uygulayabilirsiniz. Bir pamuğa batırılmış çay demi veya kullanılmış poşet çay ile yapabileceğiniz bu uygulama aynı zamanda göz alerjileri ve çapaklanmaya da iyi geliyor.

Güneş yanıkları için çay uygulaması:

Yaz aylarında sıkça karşılaşılan ve oldukça can yakan güneş yanıklarına da ılık çay uygulayarak hem acılarınızdan kurtulabilir hem de çayın mikrop öldürücü özelliği ile yanıklarınızı temizleyebilirsiniz.

Buzdolabı kokularına savaş açanlar için:

Buzdolabına sinmiş, istenmeyen kokuları çıkarmak çay ile mümkün. Bunun için demlenmiş çay posasını bir kabın içinde ağzı açık bir şekilde bekletebilir ya da yine kullanılmış demlik poşeti kullanabilirsiniz.

Ayak kokusu için çay banyosu:

Çoğu ayak kokusu problemi için çay oldukça etkili bir silah. Ayak kokusu sıkıntısı çekenler düzenli olarak ılık suya çay demi karıştırıp en az 20 dakika bekleterek bu problemden kurtulabilir.

Cildiniz yağlı ise çay ile dengeleyin:

Yüzünüzü temizleyici ile yıkadıktan sonra ılık su ile karıştırılmış çay demi ile yıkayabilir ya da pamuğa daldırılmış çay ile tonik yapabilirsiniz. Bu işlem düzenli uygulandığından yüzün yağ salınımı dengelenecektir.

Eldeki soğan ve balık kokusunu çay ile yok edin:

Yemek yaptıktan sonra elinize sinen ve çıkması oldukça zorlu olan soğan ya da balık kokusu için ellerinizi çay ile ovalamanız yeterli.9

Mat saçlara çay ile son verin:

Boyalı ve mat saçlar için önerilen çay kürü ile saçlarınız istediğiniz parlaklığa ulaşabilir. Bunun için yapmanız gereken, banyoda durulama suyu olarak ılık çay kullanmak ve daha sonra havlu ile kurulamak.

Sağlıklı çiçekler:

Çayın içeriğinde bulunan maddeler bitkiler için de oldukça faydalı. Sulama suyuna biraz çay demi koyarak çiçeklerinizi daha hızlı ve sağlıklı büyümesini sağlayabilirsiniz.