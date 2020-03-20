Corona Virüsü Salgını Sırasında Cinsellikle İlgili Bilmeniz Gerekenler

Corona virüsü salgınında partnerinizle seks yapabilir msiniz? Riskleri nelerdir?

Dünya corona virüsü salgınıyla boğuşuyor. Dünya nüfusunun büyük bir bölümü evlerinde kendilerini karantinaya almış durumda. Tabii ki çiftler evde kaldıkları bu sürede yakınlaşıp yakınlaşamayacaklarını merak ediyor. Corona virüsünün ikili ilişkileri nasıl etkileyeceği birçok kişi tarafından sorulan bir soru. Bu konuda hakkında 3 uzman ise corona virüsü ve cinsellik hakkında akla takılan soruları yanıtladı. İşte corona virüsü salgını sırasında cinsellikle ilgili bilmeniz gerekenler…

Dünya çapında yayılan ve küresel bir salgın haline gelen corona virüsü ikili ilişkileri de etkiledi. Pek çok kişi virüs nedeniyle evlerinde kendilerini karantina altına aldı

Virüsün solunum yoluyla ve enfekte olan yüzeye temas yoluyla bulaştığı biliniyor. Evlere kapanan çiftler ise cinsellik konusunda tedirgin ve kafalarında soru işaretleri var

Birçok uzman ise bu soruları yanıtladı. İşte corona virüsü salgını sırasında cinsellikle ilgili en çok sorulan sorular ve cevapları;

1. Covid-19 cinsel yolla bulaşabilir mi?



Washington Üniversitesi’nden cinsel sağlık uzmanı Carlos Rodriguez-Diaz; bu soru hakkında şunları söylüyor; “Corona virüsünün vajinal veya anal ilişki yoluyla bulaşabileceğine dair bir kanıt yok. Bununla birlikte, öpüşme cinsel ilişki sırasında çok yaygın ve virüs tükürük yoluyla bulaşabilir. Bu nedenle virüs öpüşerek bulaşabilir.

Columbia Üniversitesi Irving Tıp Merkezi’nde Enfeksiyon Hastalıkları Bölümü’nde Prof. Dr. Jessica Justman ise bu konu hakkında; ‘bulaşma riskinde cinsel geçmişi gösteren kanıtlar görmediklerini ve hastalığın öncelikli olarak solunum yoluyla yayıldığını’ söyledi.

2. Seks yapmak bir sorun teşkil eder mi?



Uzmanların bu konudaki görüşü oldukça net. Eğer partneriniz ya da siz corona virüsten şüpheleniyorsanız, birbirinizden uzak durmalısınız. Ancak ikiniz de izole olmuşsanız ve başkalarıyla görüşmüyorsanız, tabii ki birlikte olabilirsiniz. Eşinizle ya da sevgilinizle yaşıyorsanız ve ikiniz de kendinizi sağlıklı hissediyorsanız, seks aslında bu stresli zamanı eğlenceli hale çevirmek ve kaygıyı azaltmak için yardımcı olacaktır.

3. Yeni insanlarla tanışmaya devam edebilir miyim?



Tabii ki bu süreçte dışarı çıkmak oldukça riskli. Bu nedenle herhangi bir uygulama aracılığıyla yeni insanlarla tanışmak çok sağlıklı bir fikir değil. Ayrıca kalabalık ortamlardan da mümkün olduğunca uzak durmanız gerekiyor. Harvard Tıp Okulu Nüfus Tıbbı Bölümü profesörlerinden Dr. Julia Marcus şunları söylüyor; “Sadece acil ihtiyaçlar için dışarı çıkmalısınız. Bunu yaptığınızda da diğer insanlarla aranızda bir fiziksel mesafe olması şart. Tabii ki bu yakınlaşmayı imkansız hale getiriyor.”

Dr. Rodríguez-Díaz’ın yorumu ise şu şekilde;” Cinsel ilişki önümüzdeki birkaç hafta içinde azalabilir, ancak bunun yerini video görüşmeleri, erotik mesajlar ve mastürbasyon gibi diğer erotik aktiviteler alabilir. Teknolojinin nimetlerinden faydalanın.”

4. Seks oyuncaklarını nasıl temizlemek gerekli, dezenfektan kullanılmalı mı?



Bazı kişiler zaman zaman yatak odalarını renkli hale getirmek için seks oyuncaklarından faydalanabiliyor. Normal şartlarda da; bu oyuncakların temizlenmesi gerekiyor. Ancak sadece sabun ve su kullanarak.

5. Salgın uzun sürebilir. Aylarca beklemek istemeyen biri ne yapmalı?



Bu salgının ne kadar süreceğini henüz bilinmiyor. Ancak birkaç ay daha devam edecek gibi. Tabii ki bu süreçte çok uzun süre boyunca sosyal mesafeye sahip olacak kişiler de olabilir. Dr.Rodríguez-Díaz: “Sosyal uzaklığı çok uzun süre uygulamaktan endişe ediyorsanız, sizin ve tanıdığınız kişilerin şu anda kendilerini izole ettiklerinden emin olun. Bunu ne kadar erken yaparsak, yeni enfeksiyonlarda o kadar erken bir düşüş göreceğiz ve sosyalleşme pratiğimizi erken değiştirebileceğiz. Geleceğe odaklanmak yerine, şimdiye odaklanmalıyız.” diyor.

Enerjinizi kanalize etmek, kendinizi keşfetmek, belki de aradığınızı düşünmek için bu birkaç haftayı kullanın. Bunu kendi başınıza yapabilirsiniz. Video görüşmeleri kullanarak çevrimiçi olarak karşılaşabileceğiniz yeni cinsel partnerlerle etkileşime girmenin diğer yollarını keşfetmek için harika bir fırsat olabilir.