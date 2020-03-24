Corona virüs stresi ile baş etmek için 5 öneri

Hayatımıza bir anda giren ve bir süre daha etkisini sürdüreceği düşünülen corona virüs hakkında yeterince bilgi sahibi değiliz. Bu salgının ülkemizde ne boyutlara ulaşabileceği bilinmezken, halen bir tedavisi de bulunmuyor. Kişisel hijyen, sosyal mesafe gibi beden sağlığına yönelik önlemleri alırken ruh sağlığını da ihmal etmemek gerekiyor.

Corona virüs salgını nedeniyle gelişen belirsizlik ortamı kaygı düzeyini de etkiliyor.

Belli düzeyde kaygının insanı koruyan, tehditlere karşı duyarlı hale getiren ve hayatta kalmaya yarayan bir duygu olduğunu söyleyen Uzmanlar, aşırı kaygı ve stresin ise bağışıklık sistemini olumsuz etkilediğini belirtiyor.

Gerçek dışı bilgilerin de kaygı düzeyini arttırdığını aktaran uzmanlar, “Hastalığa yakalanma ihtimalini küçümseyerek ‘Bana bir şey olmaz’ düşüncesiyle kişisel tedbirleri almamakla, ‘Kesin beni bulur’ düşüncesi ile hayatı sadece bu hastalıktan ibaretmiş gibi algılamak da işlevsel olmayan kaygı düzeyleridir. Sağlıklı olan kaygı düzeyi ise gereken önlemleri almamız için gerekli motivasyonu sağlamalı, aynı zamanda günlük işlevleri bozmayacak düzeyde olmalıdır” dedi ve bu süreçte corona virüs stresini azaltmak için yapılabilecekleri şöyle aktardı:

SOSYAL DESTEĞİ SÜRDÜRÜN

Teknolojiden ölçülü faydalanmanın tam zamanı! İnternet ve telefonları kullanarak sevdikleriniz ile iletişimi evden sürdürmeye devam edin.

SOSYAL MEDYA TAKİBİNİ AZALTIN

Yalnızca güvenilir kaynaklardan gündemi takip edin; doğruluğu kesin olmayan bilgilerin paylaşımına katkıda bulunmayın.

KAYGINIZI ARTTIRAN KONUŞMA VE KİŞİLERDEN UZAK DURUN

Bunun yerine hobilerinize vakit ayırın; kitap okuyun, film izleyin, müzik dinleyin, stresten uzak durun, kalabalık ortamlara girmeyin.

KENDİNİZE ZAMAN AYIRIN

Öncesinde yeterince vakit bulamadığınız işlere ve ilgi alanlarınıza yönelmenin tam zamanı! Evde kalmayı kendinize zaman ayırmak için fırsata dönüştürün.

SAĞLIĞINIZA YATIRIM YAPIN

Stres azaltıcı özelliği olan nefes ve gevşeme egzersizleri yapın, spor yapın, uyku düzeninize dikkat edin, sağlıklı beslenin, bol sıvı tüketin ve kişisel hijyeninize her zamankinden daha fazla dikkat edin.