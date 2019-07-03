Çöp sanıp attıklarınız bakın ne işe yarıyor

Çöp diye attığınız şeyler aslında bambaşka şekillerde işinize yarayabilir. İşte yumurta kabuğundan muz kabuğuna gözden çıkardığımız 'şey'lerin faydaları.

Muz kabuğu:

Muz kabuğunu parçalar halinde bahçenize dağıttığınızda böcekleri kovar. Cildinize sürdüğünüzde kaşıntıya iyi gelir. Ayakkabıları parlatmak için kullanılabilir.

Filizlenmiş patates:

Filizlenen patateslerinizi toprağa dikerseniz yeniden büyürler.

Portakal kabuğu:

Böceklere karşı oldukça etkilidir. Parçalar halinde evin etrafına yerleştirirseniz böceklerden kurtulabilirsiniz. Portakal kabuklarını çöp tenekesine açık bir şekilde koyarsanız kokusunu yayacaktır.

Soğan ve sarımsak kabukları:

Soğan ve sarımsakların kabuğunda çok fazla besleyici öğe bulunur. Süzerek yaptığınız çorbalarda kabuklu bir şekilde kullanabilirsiniz.

Elma kabuğu:

Kurumuş elma kabuklarından muhteşem bir kış çayı hazırlayabilirsiniz. Alüminyum gereçlerdeki lekeleri temizlemek için kullanabilirsiniz. Elma kabuğu 5-10 dakika yüzünüzde beklettiğinizde yorgunluğunuzu alır ve cildinizi tazeler.

Ananas sapı:

Ananas sapını saksıya ektiğinizde biraz sabırlı olursanız bir kaç yıl içerisinde size yeni ananaslar verebilir.

Meyve posası:

Sebze meyve posalarını ekmek yaparken kullanabilirsiniz.

Yumurta kabuğu:

Ezerek bitkilerinizin toprağına karıştırdığınızda kalsiyum desteği sağlar.

Turşu suyu:

Son turşuyu da yediğinizde içine yeni sebzeler ekleyerek hızlıca turşu elde edebilirsiniz.

Kullanılmış kahve:

Kahve yaptıktan sonra kalan kısmından bir parçayı haftada bir saç kreminize karıştırırsanız saçlarınızın parlaklığı artar. Bir kase içerisinde buzdolabına koyarsanız kötü kokuları yok eder. Hindistan cevizi yağı ile karıştırıldığında peeling olarak kullanılabilir.

Karpuz kabuğu:

Karpuz kabuğunu cilde sürdüğünüzde aknelere karşı oldukça etkilidir.

Havuç:

Kestiğiniz kısımları suda bekletirseniz büyüdüğünü göreceksiniz.