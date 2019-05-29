Çocuğun cinsel istismara tacize uğradığı nasıl anlaşılır, belirtileri neler?

Son dönemde çocuklara yönelik taciz istismar olaylarının artması çocukların güvenliğini sağlamak, korumak ve bu konuda ailelerin özellikle çocukların bilinçlendirilmesi, tedbir alınmasını toplumsal bilincin oluşturulması konuları ön plana çıktı.

ÇOCUĞA TACİZ VE İSTİSMAR NASIL ANLAŞILIR

Uzmanlar çocukların hal ve hareketlerinin yakından takip edilmesi, özellikle anne ve babalarıyla hertürlü konuyu rahatlıkla konuşmalarını sağlayacak ortamın oluşturulmasına dikkat çekiyor.

Uzmanların açıklamalarından ve yapılan bilimsel çalışmalardan derlenen bilgilere göre, taciz ve cinsel istismar, çocuklarda hayatı boyunca taşıyacağı çok büyük travmalara ve güven kaybına neden oluyor.

Çocukların yaşadıkları istismarı anlatmakta veya ifade etmekte zorlandıklarını belirten uzmanlar, davranışlarındaki değişikliğe dikkat edilmesi konusunda aileleri uyarıyor.

Cinsel istismara uğrayan çocuğun fiziksel ve psikolojik bütünlüğüne karşı yaşadığı acıyı tehdit aldığını için travmaya neden oluyor.

Belirtiler ve önlemler

- Uyku bozuklukları, ebeveynlere karşı gelme, ani ve sonunu düşünmeden davranma.

- İştah problemlerinin sıklıkla görülmesi.

- Çocuğun cinsellikle ilgili konulara yaşından daha fazla ilgi duyması.

- Yaşı ile uyumlu olmayan cinsel davranışlarda bulunması veya konuşması.

- Çok sık genital bölgeye dokunma.

- Özel bölgelerini gösterme ihtiyacı.



-Annesini ve babasını veya bir başkasını aşırı bir şekilde öpmesi, onlara çokça dokunma isteği göstermesi de bu ipuçları arasında sayılabilir.

-Kız veya erkek çocuğun gece veya gündüz alt ıslatmaya başlaması.

-Tramva ile okul-akran konusunda çatışmalar yaşaması.

-Gece çok sık kabus görmesi.

-Bedenini kirli veyahut zarar görmüş olarak nitelendirmesi.

-Cinsel istismara maruz kalmış çocukların sıklıkla çizdikleri resimler, oynadıkları alışılmamış oyunlar ve bu oyunlardaki hayallerinde yaşamış oldukları.

Bu belirtilerin yüzde 100 çocuğun istismara uğradığını göstermediğini belirten uzmanlar, tepkilerin her çocukta farklılık gösterdiğine dikkat çekiyor.

Buradaki en iyi tespit çocuğun olağan hal ve davranışlarındaki ani değişikler önemli yer tutuyor.

ÇOCUK HEM PSİKOLOJİK HEMDE FİZİKİ KORUMA ALTINA ALINMALI

Bu tehdit çocukta azımsanmayacak bir travmaya yol açabilir. Cinsel istismarın tespit edilmesinden sonra, çocuğun fiziksel güvenliliği sağlanmalı. Mutlaka bir uzmana başvurulmalı, yargı süreci başlatılmalı. Çocuk kesinlikle yargılanmadan dinlenmeli. Hukuki bir süreçte olduğu için kamu görevlileriyle istişare edilerek hareket edilmeli.

İstismar suçu kesinlikle gizlenmeli aile ve sosyal politikalar görevlileri, adli kolluk kuvvetleri ile koordine sağlanmalı.

Çocuğa kesinlikle “günah, ayıp, saklamamız gerek” şeklinde cümleler kurulmamalı, çocuğa normal yaşam ve eğitim alanından aniden uzaklaştırılmamalı, güven ve korunma çocuğu dış dünyadan soyutlamadan sağlanmalı.

İstismarı yapan kişiyle her türlü diyalogu kesilmeli. O kişinin bir daha kesinlikle zarar veremeyeceği çocuğa hissettirilmeli.

Çocuğun bir süre uyku, iştah, duygularını düzenleme konusunda sıkıntı yaşayabileceğini unutulmamalı. Çocuğa anlayış ile yaklaşılmalı, eski düzenine hızlı bir şekilde dönmesi için asla baskı yapılmamalı.

Aile bireylerinin kendilerini suçlar bir tavır içerisine girerek bunu sürekli çocuğa hissettirmesi, başka psikolojik sorunlara neden olabilir.

PROFESYONEL DESTEK ŞART

Çocuk mutlaka uzmanlardan psikolojik destek almalı. Gerekirse buna ailelerde dahil olmalı. Kronik depresyon, cinsel kimlik gelişiminde bozulmalar, kişilik bozuklukları, yeterince sağlıklı olmayan ilişkiler, karşı cins ile ilişkili sorunlar ortaya çıkabilir.

Aralıklı öfke patlamaları, dikkat işlevlerinde bozulma, ciddi düzeyde unutkanlıklar, okuldan ve arkadaşlardan uzaklaşma, aile ile iletişimin azalması gözlemlenebilir.

ÇOCUK BİLİNÇLENDİRİLMELİ

Çocuklarlara özel bölgeleri anlatılmalı, bilgilendirimeli kimsenin dokunamayacağı öğretilmeli. Hertürlü konuda anne veya babaya bilgi verilmesi, rahatlıkla konuşması sağlanmalı. Kendisinden büyüklerle biryere gitmemesi, tenha noktalarda bulunmaması, kimsenin evine gitmemesi, çeşitli para gıda gibi hediyele aldanmaması, anne ve babadan izin almadan ev veya oyin alanından ayrılmaması konsunda uyarılmalı.

YAŞANMIŞ VAKA

Hollanda'da bir anne okuldan 5 yaşındaki kız çocuğunun ön bölgesinin acıdığını söylemesi üzerine onu dinliyor.

Okul bahçesinde oyun oynarken tuvalete gidiyor. 12 yaşındaki bir erkek çocuğu sıkıştırılarak elle tacizde bulunuyor. Anne çocuğunun anlattıkları üzerine şikayette bulunuyor. Davalar açılıyor yeterli kanıt olmadığı için dava düşüyor.

Konu Hollanda kamuoyunda yer alıyor. Çocuklara yönelik istismar konusunda araştırma yapılıyor 112 vaka belirleniyor.

Anne çocuğunu okuldan alıyor. Başka okula yazdırıyor. Psikolojik destek alıyor. Çocuğun normalleşmesi 4 yıl sürüyor. Ondan sonra normal yaşamlarına dönebiliyorlar.

Bu süreçte 112 vaka üzerinde yapılan araştırma şu tespitlere yer veriliyor.

Sık kabus görme, aşırı derecede canavarlar veya görünmeyen nesnelere ilişkin korku.

Uyku sorunu, karanlıktan çok korkma.

Belirgin iştah azalması.

Ruh halinin aniden değişmesi, durup dururken öfkelenme veya başka tepki verme.

Ortada bir neden yokken sürekli belirgin karın ağrısı şikayeti.

Bazı insanlara karşı korku veya onlarla yalnız kalmama isteği.

Başka bir yetişkinle olan sırrını açıklamayı reddetme. Sürekli yeni ve kendinden oldukça yaşlı arkadaşından konuşması.

Yaş olarak biraz büyük yaştaki çocuklarda yatağa işeme, parmağını emme, sadece tanıdığı kişilerle iletişim kurma.

Çocuğun aniden bol miktarda harçlığının olması.