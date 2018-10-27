Cinsellikle ilgili bilimsel açıklama

Belfast Queen’s Üniversitesi’nde 1000 erkek ve kadın denek üzerinde yapılan çalışmanın sonuçlarına göre haftada üç veya daha fazla seks yapmanın sağlığımız üzerindeki etkileri şöyle sıralandı.

Kilo almanızı engelliyor:

Yarım saatlik cinsel ilişki süresi 200-250 kalori yaktırıyor.

Kalp-damar sağlığınızı koruyor:

Kalp krizi riskleri yarı yarıya azalıyor

Felç olma riskini azaltır:

Düzenli seks ile kadın ve erkeklerin inme (felç) riskleri azalıyor

Uykusuzluk probleminizi gideriyor:

Cinsel ilişki sırasında salınan ve bedenin doğal morfinleri olarak bilinen “endorfin” salgısı ile vücut rahatlamakta ve ilişki sonrası yerini güzel bir uykuya bırakıyor

Koku duyunuz gelişiyor:

Orgazm sırasında beynin hipofiz bölgesinden salgılanan “prolaktin”hormonu sayesinde beynin koku alma merkezi uyarılıyor ve bu şekilde düzenli seks sonrasında kişilerde koku alma duyusu gelişiyor.

İmmüniteyi (bağışıklık sistemini) güçlendiriyor:

Yapılan araştırmalara göre haftada bir veya iki kez seks yapmak, bağışıklık sistemi üzerinde %30 oranında arttırıcı etki yapıyor. Bu şekilde doğal olarak hastalıklara bağışık bir hale geliyorsunuz

Ağrı kesici özelliği:

Pek çok kadın eşlerini reddetmek için kullandığı “canım başım ağrıyor” bahanesi artık pek işe yaramayacak. Çünkü cinsel ilişki ve orgazm olma sırasında salgılanan “oksitosin” hormonu sayesinde kadınlarda “endorfin” hormonunun yükselmesi ile birlikte ağrı kesici etki görülüyor. Bu şekilde tatmin edici bir seks, kadınlarda migren ve vaskuler (damarsal) baş ağrılarının azalmasına sebep oluyor.

Vücudu forma sokuyor:

Seks sırasında pek çok vücut kası ve iskelet sistemi koordineli olarak çalışarak adeta yoğun bir egzersiz yapıyorlar. Bunun sonucunda düzenli seks, vücudun forma girmesini sağlıyor.

Vücudunuzun esnekliği artıyor:

Vücudunuzun esnekliği düzenli seks ile birlikte artıyor.

Kemiklerinizi güçlendiriyor:

Seks sırasında salgılanılan testosteron hormonunun kemikleri güçlendirici etkileri bulunuyor.

Pelvik kaslarınızı güçlendiriyor:

Seks sırasında pelvis yani “leğen kemiği” içinde bulunan pek çok kas koordineli olarak çalışıyor. Bu şekilde kadınlarda özellikle menopoz sonrası görülen mesane, rahim ve barsak sarkmaları azalıyor

Adet sancılarınızı (dismenore) azaltıyor:

Dismenore'nin azalması da seksin ağrı kesici özelliğinin başka bir yansıması olarak düşünülebilir.

Adetlerinizi düzenliyor: Stanford Üniversite’sinde yapılan bir araştırmada haftada en az bir kez seks yapan kadınların adet döngülerinin, ayda bir kez yapanlara oranla daha düzenli olduğu saptanmış.

Pelvis bölgesinin kan dolaşımını olumlu yönde etkileniyor: Cinsel ilişki ve orgazm sırasında pelvis bölgesinde kanlanma artışı rahim, tüpler ve yumurtalıklar gibi pek çok pelvik organların sağlıklı işlev görebilmesini olumlu yönde etkiliyor.

Vajinal kuruluğu azaltıyor: Düzenli seks ile vajina ve pelvis damar dolaşımının iyi gelişmesi sonucunda özellikle menopoz dönemi sonrasında ortaya sık olarak çıkan “vajinal kuruluk” problemlerinin görülme sıklığı da azalıyor. Nitekim vajinal ıslanmanın, vajinanın kendi damarsal yapılarından oluştuğu biliniyor.

"Seks, seksi arttırıyor": Yapılan her seks sonrası kişilerde libido artışına neden olan “testosteron” hormonu artıyor. Testosteron hormonu da kişilerde cinsel isteği tekrar tekrar kamçılıyor. Bu durumun tam tersini de söylemek doğru; yani cinsel ilişkiden uzak bir yaşam zaman içinde hormonal azalmaya bağlı olarak kişilerde cinsel isteksizliği arttırıyor.

Aile bütünlüğünü ve devamlılığını destekliyor: Evliliklerde dönem dönem oluşan bazı tartışmalar sonucunda oluşan gerginlikler sex ile çözülüp halledilebiliyor. Bu şekilde düzenli sex, adeta bir "meditasyon veya terapi yapmak" gibi aile bütünlüğünün sağlıklı bir şekilde devamlılığı için vazgeçilmez unsurlardandır.

Kendi limitlerinizi aşmanız için bir yerde "bahane" oluyor: Evet, cinsel ilişki sırasında kendinizi en doğal halinizle; mutlu, agresif, tutkulu ve heyecanlı bir şekilde ortaya koymanız, gün içindeki tüm monotonluklardan kurtararak bir yerde “sizin siz gibi davranmanızı” sağlıyor.

Kendinize güveninizi arttırıyor: Sevdiğiniz eşinizi fiziksel ve duygusal doyuma ulaştırmanız sizi de mutlu ederek kendinize olan güveninizi arttırıyor. Bu şekilde kişilerin kendilerini daha çok sevmelerine imkan tanıyor.

Yaşam alanlarınızı farklılaştırıyor: Eşi ile cinsel uyumsuzluk, tatminsizlik veya başarısızlık yaşayan pek çok çiftin kendilerini başka uğraşlara verdiği, özellikle iş hayatlarında son derece işkolik birileri olarak yer aldıkları yapılan çalışmalarda saptanmış bir gerçek. Cinsel hayatları pozitif yönde gelişen, aşk ve tutkuyu doyasıya yaşayan kişilerde ise hayat alanlarındaki önceliklerin değiştiği görülüyor. Daha mutlu, daha rahat ve pozitif yaşam onların hayat alanı haline dönüşüyor.