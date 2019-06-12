Cinsel Yönelim Terimleri

Queer
Kendisini heteroseksüel yani düzcinsel olarak tanımlamayan herkes için kullanılan kapsayıcı bir terimdir.
Lezbiyen
Duygusal ya da fiziksel olarak kadınların, diğer kadınlara ilgi duymasını ifade eden bir terimdir.
Gay
Duygusal ya da fiziksel olarak bir erkeğin, diğer erkeklere ilgi duymasını ifade eden bir terimdir.
Biseksüel
Kadınlara da erkeklere de duygusal ya da fiziksel olarak ilgi duyan bireylerdir.
Panseksüel
Panseksüeller, bir kişinin cinsiyetine bakmaksızın o kişiye fiziksel veya duygusal ilgi duyarlar. Panseksüelliğin biseksüellikten farkı ise, kişinin yalnızca biyolojik cinsiyetlere ilgi duymamasıdır.
Poliseksüel
Poli (çok) sözcüğünden türetilmiş bir tür cinsel eğilim biçimidir. Bu tür insanlar, birden fazla cinsiyete karşı ilgi duyabilmektedir. Poliseksüeller tüm cinsiyetlere ilgi duymayabilir. Bunun yerine, ikili cinsiyet anlayışının dışında transgender, interseksüel, iki ruhlu ya da üçüncü cinsiyetten olanlara ilgi duyabilirler.
İnterseksüel
Hem erkek hem de kadın özelliklerine sahip olma durumunu belirtir. İnterseksüel olmak için, çift cinsiyetli olmak gerekmez.
Skolyoseksüel
Sadece transgender ya da genderqueer bireylere karşı cinsel ve duygusal ilgi duymayı sağlayan bir yönelimdir.
Aseksüel
Aseksüel terimi, cinselliğe ilgisi olmayan kişiler için kullanılır.
Aromantik
Aromantik terimi ise, diğer insanlarla romantik ilişkiler kurmaya yönelik ilgisi olmayan kişiler için kullanılır.
Demiseksüel
Demiseksüeller, güçlü bir romantik bağ kurmadan karşısındaki kişiye karşı cinsel çekim hissedemeyen kişilerdir.
Demiromantik
Demiromantikler ise, demiseksüellerin aksine güçlü bir cinsel çekim hissetmeden karşısındaki kişiye romantik duygular besleyemezler.
Panromantizm
Panromantizm, cinsiyet ayırt etmeden duygusal bağ kurma durumudur.
Akışkan Cinsiyet
İki veya daha fazla cinsiyetin dinamik bir karışımı olarak ifade edilebilecek bir cinsel kimliktir.
Nötr Cinsiyet
Toplumun dayattığı cinsiyet normlarını reddeden kişiler için kullanılır. Nötr cinsiyete sahip bir birey, kendisini cinsiyetsiz olarak tanımlar.