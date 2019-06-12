Cinsel Yönelim Terimleri

Cinsellik, cinsel yönelimler ve cinsiyet kimliği gibi konular patriyarkal cinsiyet rejiminin heteronormatif kalıpları nedeniyle her zaman tabu olarak görüldü. Queer bireyler ise, bu düzen içerisinde dışlanıyor. Son yıllarda sosyal medyanın da etkisiyle, LGBTi+ bireyler mücadelelerini daha geniş kitlelere duyurabilse de, maalesef hala tam olarak tabular yıkılamıyor. Toplumun ön yargısının nedenlerinden biri ise kesinlikle eğitimsizlik. Bilinmeyenler, insanları korkutuyor. Mübarek Pride ayına girmişken, eğitim şart dedik ve cinsel yönelimleri listeledik.

Queer

Kendisini heteroseksüel yani düzcinsel olarak tanımlamayan herkes için kullanılan kapsayıcı bir terimdir.

Lezbiyen

Duygusal ya da fiziksel olarak kadınların, diğer kadınlara ilgi duymasını ifade eden bir terimdir.

Gay

Duygusal ya da fiziksel olarak bir erkeğin, diğer erkeklere ilgi duymasını ifade eden bir terimdir.

Biseksüel

Kadınlara da erkeklere de duygusal ya da fiziksel olarak ilgi duyan bireylerdir.

Panseksüel

Panseksüeller, bir kişinin cinsiyetine bakmaksızın o kişiye fiziksel veya duygusal ilgi duyarlar. Panseksüelliğin biseksüellikten farkı ise, kişinin yalnızca biyolojik cinsiyetlere ilgi duymamasıdır.

Poliseksüel

Poli (çok) sözcüğünden türetilmiş bir tür cinsel eğilim biçimidir. Bu tür insanlar, birden fazla cinsiyete karşı ilgi duyabilmektedir. Poliseksüeller tüm cinsiyetlere ilgi duymayabilir. Bunun yerine, ikili cinsiyet anlayışının dışında transgender, interseksüel, iki ruhlu ya da üçüncü cinsiyetten olanlara ilgi duyabilirler.

İnterseksüel

Hem erkek hem de kadın özelliklerine sahip olma durumunu belirtir. İnterseksüel olmak için, çift cinsiyetli olmak gerekmez.

Skolyoseksüel

Sadece transgender ya da genderqueer bireylere karşı cinsel ve duygusal ilgi duymayı sağlayan bir yönelimdir.

Aseksüel

Aseksüel terimi, cinselliğe ilgisi olmayan kişiler için kullanılır.

Aromantik

Aromantik terimi ise, diğer insanlarla romantik ilişkiler kurmaya yönelik ilgisi olmayan kişiler için kullanılır.

Demiseksüel

Demiseksüeller, güçlü bir romantik bağ kurmadan karşısındaki kişiye karşı cinsel çekim hissedemeyen kişilerdir.

Demiromantik

Demiromantikler ise, demiseksüellerin aksine güçlü bir cinsel çekim hissetmeden karşısındaki kişiye romantik duygular besleyemezler.

Panromantizm

Panromantizm, cinsiyet ayırt etmeden duygusal bağ kurma durumudur.

Akışkan Cinsiyet

İki veya daha fazla cinsiyetin dinamik bir karışımı olarak ifade edilebilecek bir cinsel kimliktir.

Nötr Cinsiyet

Toplumun dayattığı cinsiyet normlarını reddeden kişiler için kullanılır. Nötr cinsiyete sahip bir birey, kendisini cinsiyetsiz olarak tanımlar.