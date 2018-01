Çin Astrolojisine Göre Burcunuz ve Özellikleri

Hayvanlar halkasından oluşan Çin astrolojisinde burçları 12 hayvan temsil ediyor. Ancak burçlar aylık periyotlara göre değil yıllık periyotlara göre belirleniyor. 12 yıllık aralıklarla burçların temsil ettiği hayvanlar belirleniyor ve herkes doğduğu yıla bakarak burcunu öğrenebiliyor. Bahsettiğimiz bu takvime bakarak Çin astrolojisindeki burcunuzu öğrenebilir ve özelliklerine bakabilirsiniz

Bu görselden doğum yılınızı bularak hangi burç olduğunuzu öğrenebilirsiniz…

1. Fare



Fare burçları insan canlısı ve sosyal ortamlarda uyumlu insanlardır. Sezgileri kuvvetlidir. Zekidirler ve iş yaşamlarında da başarılı olurlar. Başarılarının en büyük sebebi olan hırsları bazen aşırıya kaçabilir. İnsanları etkileyen büyüleyici bir yanları vardır ve içtendirler. Tüm bu iyi özelliklerin yanında bazen fırsatçı olabileceklerini de söylemek gerekir.

2. Öküz



Katı görüntüsünün ardında duygusal bir insan olan öküz burçları her şeyi “iyi” ve “kötü” olarak sınıflandırırlar, ortaları yoktur. Belirsizliği asla kabul edemezler bu yüzden kuralcı olurlar. İş yaşamlarında beceriklidirler. Rutinler onları rahatsız etmez, kolay kolay sıkılmazlar. Yıllarca aynı işte çalışıp aynı evde yaşayabilirler. Yemek yemeği çok sevseler de ideal görünümlerine kavuşabilmek için isterlerse sağlam iradeli olabilirler.

3. Kaplan



Kaplan burçları çalışmak için doğmuştur diyebiliriz. Lider ruhlu olurlar ve çalışmalarını engelleyecek bir sağlık problemi çıkana dek çalışırlar. Güçlüdürler, kötü olaylar karşısında çabuk yıkılmazlar. Vicdanlı ve ahlak duyguları yüksektir. Fikirleri kolay kolay değişmez. Kuralsız ve kendi yöntemleriyle yaşamayı severler. Sıradanlıktan çabuk sıkılırlar. Duygusal ilişkilerinde bağımsızlığını korumak ister.

4. Tavşan



Tavşan burcu insanlar sosyal gibi görünseler de aslında içlerine kapanık, her şeyi kendi dünyalarında yaşayan insanlardır. Hep sevmek ve sevilmek isterler, bu onlar için bir ihtiyaçtır. Yeniliklere açık görünseler de eskiye bağlıdırlar. Evinde vakit geçirmeyi çok seven tavşan burçları evinde her türlü konfor alanını yaratmaya çalışır.

5. Ejderha



Kendine güvenen ejderha burçları çevresindekiler için de güvenilir insanlardır. Zekidirler, iş yaşamlarında genellikle başarılı olurlar. Enerjik ve yaşam dolu olmalarıyla çevresindeki insanları da harekete geçirebilirler. Zor affeden insanlar olurlar. Cömerttirler.

6. Yılan



Derin, sessiz ve etkileyici insanlar olan yılan burçları hayatlarında hedeflerine ulaşmak için genellikle zor yolu seçerler. Onları elde etmesi zordur. Çok felsefik, yıllar geçtikçe de daha olgun ve bilge insanlar olurlar. Bulundukları ortamda her şeye hakim olma istekleri vardır. Problemlerle uğraşmak yerine kaçmayı tercih ederler.

7. At



Özgürlüğüne düşkün olmaları en belirgin özellikleridir. Hitabet yetenekleri kuvvetlidir, insanları kolayca etkileyebilirler, sosyaldirler. Özgürlüğe olan düşkünlükleri sebebiyle zaman zaman egoist ve isyankar olabilirler. Beklentilerinin gerçekleşmemesi onları saldırgan yapabilir. Hayatı dolu dolu yaşamak isterler, maceraperest olurlar.

8. Keçi



Hayal dünyalarında yaşayan keçi burçları zarif ve yaratıcı olurlar. Genellikle pozitiflikten uzak karamsar olabilirler. Bu da hayatlarında huzursuzluğa ve genel bir mutsuzluk haline sebep olabilir. Sevdiklerine değer verirler ve onları mutlu etmek için ellerinden geleni yaparlar. Huzursuzluğu ve mücadeleyi sevmezler, bu yüzden sırtını dayayacakları bir insan ararlar. Sevecen ve dengeli tavırlarıyla çevresiyle kolayca uyum sağlar.

9. Maymun



Özgürlüğüne en az at burçları kadar düşkün olan maymun burçları baskıdan ve yönlendirilmekten nefret ederler. Oldukça zekidirler. Neşeli tavırlarıyla ruhsal olarak hep genç kalırlar. Fazla kuşkucu olurlar, bu özellikleri onları yorabilir. Maymun burçlarının ne zaman ciddi olduğunu ne zaman şaka yaptığını anlamak zordur. Oldukça kararsızdırlar. Girdiği ortamlarda insanları eğlendirmeyi ve mutlu etmeyi başarırlar.

10. Horoz



Yalanı sevmeyen horoz burçları dürüst ve samimi ilişkiler kurarlar. Çalışkan ve becerikli olurlar. Konuşmayı ve düşüncelerini uzun uzun anlatmayı severler. Görünümlerine önem verirler, giyim için harcama yapmaktan çekinmezler. Uyumlu oldukları için çevresindekiler tarafından çok sevilirler. Her şeyi dobra dobra söylemeleriyle bilinirler.

11. Köpek



Dürüstlüğe ve güvenilirliğe çok önem veren köpek burçları burçlar arasında en ciddi ve olgun olanıdır diyebiliriz. Eleştirmeyi severler ve kolay kolay mutlu olmazlar. Dış görünüm onları için önemli değildir. İlk kez girdiği ortamlarda kolay kolay eğlenemez ve rahat olamazlar. Oldukça dürüst ve güvenilir insanlardır. İnsanların hatalarını bulmayı ve doğrusunu söylemeyi severler, bu yüzden iş hayatında iyi karşılanmayabilirler.

12. Domuz



Duyarlı, duygusal ve güvenilir insanlar olan domuz burçları sevdiği insanları mutlu etmek için elinden geleni yapar ve isteklerine asla hayır diyemez. Bu yüzden mükemmel bir arkadaş olurlar. İş hayatında oldukça başarılıdırlar. Arkadaş çevresinde duygusal olsa da iş hayatında gözü açık olur ve kendi gereksinimlerini göz ardı etmez. Kültür ve sanata ilgilidir. Karşısındaki kişiyi olduğu gibi kabul eden domuz burçları aşka ve sevgiye çok önem verir.