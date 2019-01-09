Çiçek Seçme Rehberi

Yıllardır güzellikleri ve hoş kokularıyla çiçekler, hediye olarak veya taziye dilekleri eşliğinde gönderiliyor. Çiçekler çoğu zaman güzel birer hediyedir ancak zamanla çeşitli çiçeklerin verdiği mesajlar veya sembolize ettiği anlamlar değişmiştir. Bu sebeple, herhangi bir durumda bir çiçek göndermek istediğinizde, mutlaka göndereceğiniz çiçeğin sembolize ettiği şeyleri de göz önünde bulundurarak seçmek çok önemlidir.

1. Yıldönümü

Yıldönümü kutlamalarında eşimize vermek için kırmızı veya pembe güllerden oluşan bir buket almak hepimizin aklına gelen ilk şeydir. Bu çiçekleri hediye ederek yanılmanız mümkün değildir çünkü pembe ve kırmızı renkleri ve güller; aşkı ve tutkuyu sembolize eder. Yıldönümünde eşinize veya sevgilinize gül hediye etmek size biraz klişe geliyorsa; papatya, nergis, yıldız çiçeği, iris veya zambak hediye etmeyi düşünebilirsiniz.

Önemli bir not düşmeden geçmeyelim: Eşinize veya sevgilinize yıldönümünüzde sarı çiçekler hediye etmeyi düşünüyorsanız, bir daha düşünün. Sarı “arkadaşlığı” sembolize eder. Hatta, sarı karanfil, bazıları için “hayal kırıklığı”nı sembolize ediyor. Sarı karanfilden uzak durmak bu durumda en akıllıcası…

2. Doğum günü

Ocak doğumlular için pembe karanfil iyi bir seçim olacaktır.

Sarı çiçekler arkadaşlığı sembolize ettiği için arkadaşınıza doğum gününde çiçek göndermek istiyorsanız sarı çiçekleri tercih edebilirsiniz (sarı karanfil hariç!)

Bunun dışında her ayı sembolize eden farklı bir çiçek vardır.

Ocak – Karanfil

Şubat – Menekşe

Mart – Nergis

Nisan – Papatya

Mayıs – Zambak

Haziran – Gül

Temmuz – Hazeren çiçeği

Ağustos – Kuzgun kılıcı

Eylül – Yıldız çiçeği

Ekim – Kadife çiçeği

Kasım – Krizantem (Kasımpatı)

Aralık – Atatürk çiçeği (Noel yıldızı)

3. Flört etmek

Farklı renklerde orkideler bu durum için iyi bir seçenektir.

Biriyle flört ederken ilk randevuya çiçekle gelen artık az insan kalmışsa da bunu tercih eden beyler (veya bayanlar) için önerilerimiz orkide, lale veya karahindiba çiçeklerinden yana olacaktır. Bu çiçekler, görüştüğünüz kişinin gözünü fazla korkutmayacak ve onların hoşlarına gidecektir.

4. Cenaze

Cenaze evlerine gönderilmek üzere en fazla seçilen çiçek türü: Kasımpatı

Cenaze çiçekleri genellikle vefat etmiş kişiyi anmak amacıyla cenaze evine gönderilir. Bu çiçeklerin boyutları değişebilir. Cenaze evine gönderilmek amacıyla genellikle biraz daha resmi ve büyük, çelenk gibi aranjmanlar tercih edilir. Cenaze evine gönderilmek üzere krizantem (kasımpatı), zambak veya gül seçilebilir.

Cenaze evine gönderilecek çiçeklerde renk seçimi de önemlidir. Mavi, beyaz veya yeşil çiçekler; huzur, rahatlık ve alçakgönüllülük gibi duyguları temsil ettiği için insanların zor zamanlarında teselli bulabilecekleri türden bir renk skalası oluşturur.

Kırmızı veya turuncu çiçekler ise, insanlarda enerji ve tutku duygularını uyandırır. Bu sebeple, bu renk çiçekleri genelde yıldönümü veya doğum günü türevi kutlamalarda göndermek daha doğru olacaktır.

5. Hastaya gönderilecek çiçekler

Kuzgun kılıcı (solda), kadife çiçekleri (sağda)

Hastanın evde mi yoksa hastanede mi istirahat ettiği çiçek seçiminde önemli rol oynar. Eğer hasta hastanede ise, ağır veya fazla koku yayan çiçekleri seçmek pek doğru değildir. Bu durumdaki bir hastaya lale, kuzgun kılıcı (glayöl) veya iris çiçeklerinden oluşan aranjmanlar gönderilebilir.

Eğer hasta evde istirahat ediyorsa, canlı renkteki ev çiçekleri, sağlığı ve iyi hissetmeyi sembolize ettiği için hastanın moralini yükseltecektir. Mesela, kadife çiçekleri (marigold) çabuk iyileşmeyi ve mukavemeti temsil eder.

Hastalara asla alınmaması gereken bir çiçek, kasımpatı yani krizantemdir. Bu çiçek ölümü simgelediği için cenaze evlerine göndermeyi tercih edebilirsiniz.

6. Noel

Atatürk çiçeği (solda), Paperwhite (sağda)

Noel’i kutlayan tanıdıklarınız varsa onlara çiçek göndermek isteyebilirsiniz. Araştırmalara göre, en fazla çiçek gönderilen aylar Noel zamanına tekabül ediyor. Bu durumda kırmızı Atatürk çiçeği (Noel yıldızı), kırmızı nergis zambağı veya paperwhitelardan oluşan bir buket gönderebilirsiniz. Bu üç çiçek Noel zamanları en fazla gönderilen çiçeklerdir çünkü neşeyi ve başarıyı sembolize ederler.

7. Anneler günü

Pembe karanfiller (solda), Gerbera papatyaları (sağda)

İşin aslı, annenize bu özel günde hangi çiçeği alırsanız alın hoşuna gidecektir. Anneler günü için tercih edilen en popüler çiçekler; pembe karanfiller, kırmızı karanfiller ve gerbera papatyaları’dır.

Pembe karanfiller, minnet ve sevgi duygularını sembolize eder. Kırmızı karanfiller, takdir ve hayranlığı sembolize eder. Son olarak gerbera papatyaları da mutluluğu sembolize eder.

8. Sempati çiçekleri

Zambak

Sempati çiçekleri cenaze çiçeklerinden farklı olarak, vefat eden kişinin ardından yas tutan kişilerin evlerine gönderilir. Bu aranjmanlar genellikle cenaze evine gönderilenlerden daha ufak olurlar. Bu aranjmanlar için zambak, papatya ve gülleri düşünebilirsiniz. Bu tür çiçekler, yas tutanları biraz da olsa neşelendirmek ve iyi hissetmelerini sağlamak amacıyla gönderileceği için pembe, mavi ve sarı gibi canlı renkleri tercih edebilirsiniz.

9. Teşekkür çiçekleri

Papatya

Birine teşekkür etmek amaçlı çiçek göndereceğiniz zaman, o kişinin ruhunu yansıtan bir çiçek seçmeniz güzel bir fikir olacaktır. Daha da iyisi, bu kişinin en sevdiği çiçekler hangileri biliyorsanız o çiçeklerden göndermeniz daha bile iyi olacaktır.

Eğer karşınızdaki kişinin hangi çiçekleri sevdiğinden emin değilseniz, karanfil, zambak veya papatyalardan oluşan aranjmanlar teşekkür etmek için uygun çiçeklerdir.

10. Sevgililer günü

Sevgililer gününde alacağınız çiçekler sevgilinizle olan ilişkinin boyutuna göre değişebilir. Eğer, alıcı yeni çıkmaya başladığınız biri ise ona mor güllerden oluşan bir buket hediye edebilirsiniz. Mor güller, “büyülenme”yi temsil eder. Karşınızdaki kişiden çok hoşlandığınızı belirtmek için bu çiçekleri seçebilirsiniz.

Eğer evliyseniz ve eşiniz pek gül insanı değilse, ona kırmızı lalelerden oluşan bir buket hediye edebilirsiniz. Kırmızı laleler, “seni seviyorum” demek için iyi bir seçenektir.

11. Düğün

Gelin buketleri genellikle gelinin sevdiği çiçeklerden oluşan bir bukettir. Nedimelerin taşıdığı buketler ise gelin buketinin aynısının daha küçük versiyonlarıdır. Eğer damat isterse yakasına gelin buketindeki çiçeklerin aynısının bir iki tanesini iğneleyebilir. Düğünlere çiçek gönderilmesi genellikle pek tercih edilmez.