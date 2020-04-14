Çevreye büyük zararlar verdiğimiz küçük şeyler

Çevrenin ve doğanın korunması dünya yaşamının sürdürülebilmesi açısından büyük önem taşıyor.

Doğada her şey büyük bir uyum içerisinde yer alıyor. Ancak biz insanlar olarak bu uyumu bozuyoruz. Yemek ve su kaynaklarını kirletiyoruz, diğer canlıların yaşam alanlarını kısıtlıyoruz ve evrene zarar verebilecek milyonlarca şey yapıyoruz. Bunun sonucunda ise iklim dengesi bozuluyor ve küresel ısınma baş gösteriyor. Küresel ısınma ise yangınlara ve buzulların erimesine neden oluyor. Bunun sonucunda da bazen binlerce hektarlık ormanlık alanlar yok oluyor bazen de pek çok canlıya ev sahipliği yapan buzullar eriyor. Bunun yanı sıra plastik ve türevlerinin kullanımı da büyük oranda çevre kirliğine neden oluyor. Ancak dünyayı kurtarmak için bir süper kahraman gibi çok büyük sorumluluklar almamıza gerek yok. Çevreye büyük zararlar vereceğini düşünmeden yaptığımız küçük şeyleri bırakarak dünyayı kurtarabilirsiniz. İşte çevreye büyük zararlar vereceğini düşünmeden yaptığımız 11 şey…

1. Mikropartüküllü diş macunu kullanmak



Bazı diş macunu markaları, diş fırçalarının ulaşamadığı zor noktalara ulaşabilen temizlik mikropartikülleriyle övünür. Ancak bu partiküller polietilenden yapılmıştır. Okyanusa ulaştıklarında, deniz canlıları tarafından tüketilirler ve onların sağlığını olumsuz etkilerler. Ancak bu mikropartiküller insan sağlığını da tehlikeye atıyor; diş etlerimizde sıkışıyorlar ve bu da bakterilerin üremesini kolaylaştırıp enfeksiyona neden olabiliyor. Bunu önlemek için diş macunu alırken, içeriğinde Polietilen olup olmadığına bakabilirsiniz.

2. Birkaç farklı kot pantolon almak



Kendime kıyafet alırken çevreyi nasıl kirletiyorum diyebilirsiniz, ancak 104 kez duş aldığınızı düşünün. Rakamlarla konuşmak gerekirse bu 1.800 galon su eder. Bu miktar ise tek bir kot pantolon üretmek için kullanılan su miktarı ile eşdeğer. Moda trendlerini takip ediyorsanız, muhtemelen birden fazla çiftiniz var.

Kotları hayatınızdan çıkarmanıza gerek yok, ama bilinçli alışveriş iyi bir başlangıç. Çok sayıda düşük kaliteli olandan ziyade iyi bir çifte yatırım yapmaya çalışın. Bir üretim süreci olarak sürdürülebilirliğe yatırım yapan bazı markalar da var, bu yüzden kıyafet satın almadan önce onları arayın.

3. Kapsül kahve kullanmak



İçerisinde kahve koymak için küçük haznelerin olduğu makineler, çevre için çok da faydalı değil. Ancak bunun dünyadaki kullanımı oldukça yaygın. Bu hazneler farklı türden malzemelerden üretiliyor ancak doğada çözünmüyorlar. Bunun yanı sıra doğayı da kirleterek zarar veriliyorlar. Bunun yerine, doğada çözülebilen veya tekrar kullanılabilir markaları tercih edebilirsiniz. Tabii bunların yanı sıra filtre kahve makinelerini de kullanabilirsiniz.

4. Tek kulanımlık plastik ürünlerle yemek yemek



Yemek sipariş verdiğimizde genellikle yemekler plastik ürünlerle servis ediliyor. Ancak sipariş verirken plastik servis istemezseniz çevre kirliliğini önlemiş olursunuz. Aynı şey Asya yemeği yerken kullanılan özel çubuklar için de geçerli. Bu tek kullanımlık çubuklar yalnızca Çin’de yılda 3.8 milyon ağacın parçalanmasıyla yapılıyor. Bu nedenle sipariş verirken servis istememeyi deneyin.

5. Sıvı savun kullanmak



Sıvı sabunlar, temizlik söz konusu olduğunda en iyi seçenek değil. Çünkü üretimleri için 5 kat daha fazla enerji harcanıyor, katı sabunlara göre çok daha fazla ambalaj içeriyorlar. Ayrıca sıvı sabun kullanırken, katı sabuna göre daha fazla sabun kullanıyoruz. Bu da vücudumuzu kimyasalla temas ettirmek demek ve pek sağlıklı olduğu söylenemez. Bunlar yerini katı sabun kullanarak, çevreyi koruyabilirsiniz.

6. Tek kullanımlık jiletleri satın almak



Tek kullanımlık jiletler, çok sayıda plastik atık anlamına geliyor. Bunlarda kullanılan plastik parçalar ise geri dönüşümü olmayan parçalardır. Bu ürünlerle tıraş olmak da çok fazla su harcamak anlamına geliyor. Bu nedenle jiletler yerine tıraş makineleri çok daha iyi bir seçenek.

7. Elektronik aletleri “bekleme” modunda bırakmak



Dünyadaki kaynakların tükenmemesi için yapmamız gerekenlerden biri de enerji tasarrufu. Ancak elektronik aletleri bekleme modunda bıraktığınız enerji tasarrufu sağlamazsınız. Dünya çapında bu, bekleme modu dünyadaki tüm karbondioksit emisyonlarının yüzde 1’ini temsil ediyor. Kişisel olarak baktığımızda ise bu bizim elektrik faturamızın yüzde 8’i.

8. Ambalaj kağıdını yeniden kullanmak yerine atmak



Ne yazık ki, aldığımız hediyelerden gelen bu güzel, parlak ambalaj kağıdının çoğu geri dönüştürülmüyor. Çünkü ambalajlar bazı kağıt katkı maddeleri ve hiçbir şeye dönüştürülemeyen plastik parçalar içeriyor. Yani alternatif onları tekrar kullanmak! Ve bunun için yaratıcılığınızı çekmecelerin tabanlarını kapatarak, okul defterlerini sararak, origami yaparak – veya kağıt çok kırışık değilse – diğer hediyeleri sarmak için kullanabilirsiniz.

9. Floresan ışıklarının kapatılması



Tartışmalı görünebilir, ancak floresan ışıkları açık tutmak bir gün boyunca birkaç kez kapatmaktan daha iyi. Bunun nedeni, bir floresan ışığının kullanım ömrünün kaç kez açıldığına göre değişmesi. Bu nedenle floresanı ne kadar çok açıp kapatırsanız kullanım süresi o kadar azalabilir.

10. Parıltılı bir makyaj yapmak



“Bu çevreye nasıl zarar veriyor?” diyebilirsiniz, ancak parıltılı şeyler çevre için çok çekici değil, çünkü küçük küçük plastik parçalardan oluşuyor ve bildiğimiz gibi, plastik doğa için büyük bir problem.

11. Atık yağları lavaboya dökme



Atık yağları lavaboya dökmek, son derece zararlı. Çünkü hem evinizin su tesisatını tıkayabilir hem de doğa için oldukça zararlı. Atık yağlarınızı evinizde bir şişede saklayabilir, ardından ise nasıl geri dönüştüreleceğini araştırabilirsiniz.