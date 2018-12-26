Çevre dostu temizleyiciler

İşte doğaseverlerden hem cebinizi hem kendinizi hem de doğayı mutlu edecek ufak öneriler...

* Elektrik süpürgesiyle temizliğe başlamadan 15 dakika önce halıların üzerine ince bir tabaka karbonat serpmek, leke ve kötü kokuları yok etmek için etkili olacaktır.



* Buzdolabına bir bardakta ağzı açık olarak bırakmak, çöp kutularının dibine bir yemek kaşığı serpmek, elektrik süpürgesinin çöp toplanan hanesine 1 kaşık karbonat eklemek, kötü kokuları yok eder.3

* Tıkanan lavabolara dökülüp üzerine sirke (veya kaynar su) boşaltıldığı zaman tıkanıklığı açar.

* Karbonatı limon suyuyla krem gibi yapıp mikrodalga fırınlarınızı ovabilirsiniz. Sirkeyle karıştırırsanız da lavabo, tuvalet ve küvet temizliğinde çok etkili oluyor.

* Ocağa taşan yemekler, eşit miktarda tuz ve karbonat karıştırılarak suyla macun haline getirilip bir bezle ovulursa kolayca çözülür.

* Kullandığınız çamaşır deterjanının yarısını koyup diğer yarısını karbonat ile tamamlarsanız sonuç çok daha başarılı olacaktır: Beyazlar daha beyaz, renkliler daha parlak.

* Şampuanınızı normalde kullandığınızın yarısı kadar sıkın avucunuza, banyoda bir tuzlukta karbonat bulundurun ve şampuanınıza birazcık serpin. Saçlarınız o azıcık şampuanla çok daha temiz ve sağlıklı olacaktır.

* Mutfak süngeriniz pis mi kokuyor? Sabaha kadar karbonatlı suda bekletin. Karbonatlı su harika bir mikrop kırıcıdır.

* “Evimin çiçek kokmasını istiyorum” diyorsanız, her kullanımda beğendiğiniz bir çiçek yağından (esanstan) 1-2 damla karışıma ilave ediverin.

* Evinizde karınca varsa, yürüdükleri, görüldükleri yerlere katbonat serpin. Kaçıp bir daha da gelmeyeceklerini göreceksiniz.

* Bir sprey şişesine yarım ölçü su, yarım ölçü sirke doldurup çalkalayın. Harika bir temizleyici olarak hemen hemen her türlü yüzeyde kullanabilirsiniz. Spreyleyin, biraz bekleyin ve temiz bir bezle silin. Kirlilik oranına göre sirke oranını artırabilirsiniz. Özellikle camlarda çok etkilidir.

* Saf sirke banyo ve mutfaktaki yüzey temizliğinde harikalar yaratır. Kokusunu sevmiyor musunuz? Merak etmeyin, kısa sürede yok oluyor.

* Çamaşır deterjanınıza ve durulama suyuna sirke eklerseniz, yumuşatıcıya gerek kalmaz.

* Muslukları ve duşları da parlatır.

* 1 kaşık zeytinyağı, 1 çay bardağı sirke... Çalkalayın. Harika bir ağaç yüzey temizleyicisi.

* 1 kaşık sirke, 1 kaşık karbonat, 1 kaşık limon suyu, etkili bir fırın içi temizleyicisidir.

* 2-3 ayda bir deterjan kısmına doldurarak boş çalıştırılan bulaşık makineleri kendi kendini temizlemiş olur; ömrü uzar.10

* Boraks devlet destekli ekolojik pazarlardan, sanal mağazalardan, ekolojik sertifikalı ürünlerin bulunduğu reyonlardan temin edilebilecek olan boraks, karbonat gibi hemen hemen her türlü temizlik alanında kullanılabiliyor. En büyük özelliği güçlü bir mikrop kırıcı olması. Çevreye zararı olmamakla birlikte kullandıktan sonra ellerin yıkanması özellikle tavsiye ediliyor.