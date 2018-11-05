Canı Pahasına İnsanları Kurtaran 9 Kahraman Pitbull

Pitbullar, köpek cinsleri arasında en korkulanlardan biri olarak bilinir. “Saldırgan” ve “Katil” olarak adlandırılsalar da aslında onların bilinenlerin tersine karakterleri vardır. Yardımsever ve sıcakkanlı olmaları, çocuklarla çok iyi anlaşmaları en yaygın özelliklerindendir. Ayrıca akıllıdırlar, kolay eğitilirler ve iyi bir eğitim verilirse çok iyi bir ev köpeği olurlar.

Bilinen korkunç tanımlara karşı çıkacak ve pitbulların gerçek karakterini sizlere anlatacak haberleri derledik. Bakalım aslında bu köpekler nasıl davranıyorlarmış?

1. İki Gün Boyunca Ormandaki Kayıp Kızı Korudu

Geçtiğimiz hafta ABD’de meydana gelen olay ile başlayalım. Kentucky’de, 2 yaşındaki Charlee kayboldu. En son ormana gittiği tespit edilen kız 48 saat sonra komşularının Pitbull cinsi köpeği Penny ile birlikte bulundu. İki gün boyunca, vahşi hayatta Charlee’yi koruduğu anlaşılan Penny halk tarafından “kahraman” ilan edildi.

2. Tüm Aileyi Yanmaktan Kurtardı

Oklohama’da yaşayan Rhonda ve Evelyn Westenberger, Pitbull cinsi köpekleri Baby’nin zıplayıp havlamasıyla uyandılar. Odalarından içeri duman girmeye başladığını gören çift, köpeklerini de alıp dışarı çıktı. Yangın o sırada kontrolden çıktı ancak Baby yalnızca onları kurtarmakla yetinmedi. Eve geri girip 5 yavru köpeği de kurtardı. Böylece bütün aileyi (hem insanları hem de hayvanları) kurtarmış oldu.

3. Küçük Kızı Tecavüzden Kurtardı

Rusya’nın Syasstroy şehrinde 11 yaşındaki kız çocuğu sokakta oynarken bir adam tarafından kaçırıldı. Yakındaki bir kulübeye götürülen çocuğun yardım çığlıklarını yalnızca bahçesinde beslediği Pitbull cinsi köpeği duydu. Köpeğin olay yerine gidip saldırgana saldırması sayesinde kız çocuğu kurtuldu. Köpek ise yaşanan olayın üzerine Rus halkının kahramanı oldu.

4. Sahibini Korumak İçin Vurulan Kilo

Justin Becker’ın evine teslimatçı kılığında giren hırsız, Becker’ın 12 yaşındaki köpeği Kilo tarafından saldırıya uğradı. Becker’a silah çektiğinde araya giren Kilo, hırsızı etkisiz hale getirdi. Ancak hırsız kaçmadan önce Becker’a ateş etti. Kilo, merminin önüne atlayarak kafasından vuruldu. Becker, kendisini korumak için ölümü göze alan köpeğini veterinere yetiştirdi. Veteriner, merminin kafatasına girmediğini ve bunun milyonda bir ihtimal olduğunu söyledi. Ameliyat sonrası iyileşmeye başlayan Kilo, köpeklerin sadakatinin en şanslı örneklerinden biri.

5. Kurtarıcısının Hayatını Kurtardı

Elliot Nerland, henüz yavruyken Pitbull cinsi bir köpeği kurtarıp sahiplendi ve Sweet Dee adını verdi. Yıllar sonra bir sabah o uyurken eşi salonda kalp krizi geçirdi. Durumu fark eden Sweet Dee, yatak odasına koşup Nerland’ı uyandırdı ve salona kadar takip etmesini sağladı. Sweet Dee yıllar önce kendisini kurtaran ailenin böylece kurtarıcısı oldu.

6. “En İyi Komşu Ödülü” Alan İlk Köpek

Benton ailesinin sahiplendiği Titan isimli Pitbull cinsi köpek hayat kurtardı. John Benton işe gitmek için evden ayrılmak üzereyken Titan’ın koşarak ve havlayarak kapıya geldiğini gördü. John Bentan’ın kapıdan çıkmasını engelleyerek onu üst kata çıkardı. Eşi Gloria Benton’ın bir anevrizma geçirip kafatasını kırmıştı ve yardım çağıramaz haldeydi. Titan durumu fark etmeseydi muhtemelen hayatını kaybetmiş olacaktı. Durum üzerine Vintage Pointe Komşuluk Birliği (Vintage Pointe Neighborhood Association) “Yılın En İyi Komşusu” ödülünü Titan’a vermeye karar verdi. Böylece bu ödülü ilk defa bir köpek kazandı.

7. Ayı Saldırısından Kurtardı

New Jersey’de yaşayan Emily Wagner’ın 3.5 yaşındaki kızı Harper ve köpekleri Chief beraber büyümüşlerdi. Emily Wagner, 2 yıl önce Chief’i barınaktan kurtarmıştı. 2015’te bir Çarşamba günü Chief, kızı Harper ve onun hayatını kurtardı. Arka bahçelerine giren 180 kiloluk siyah ayıyı gören küçük Harper, Pitbull cinsi köpeği Chief’e “Beni koru!” diye seslendi. Ayı ile küçük kızın arasına giren köpek, onlar kaçana kadar ayıya saldırmayı sürdürdü. Polise haber veren Emily, “Chief, ayının bacağını ısırarak onu Harper’dan uzaklaştırdı. Ayı bizi çok korkuttu ama Chief bizi korudu.” dedi.

8. 2 Yaşındaki Çocuğu Boğulmaktan Kurtardı

New South Wales – Avustralya’da yaşanan olayda Leale isimli Pitbull cinsi bir köpek 2 yaşındaki sahibinin hayatını kurtardı. Küçük Alexander Kenny yüzmek için ailesine haber vermeden girdiği gölette boğuldu. Durumu fark eden Leale önce gölete girerek Kenny’i kıyıya çekmeye başladı. Ardından Kenny’nin babası David’e haber verdi. Leale’nin havlayıp gölet ile ev arasında koşmasını fark eden aile dışarı çıktı. Oğullarını göletin kıyısında görünce ambulansı aradılar. Leale’nın yardımı sayesinde hayatı kurtulan küçük çocuğun durumu iyi.

9. Bebeği ve Annesini Yanmak Üzere Olan Evden Çıkardı

Sasha isimli 8 aylık Pitbull isimli bir köpek, yandaki evin alev aldığını görünce sahibi Nana Chaichanhda’yı uyandırdı. Chaichanhda’nın ifadesine göre Sasha sabaha karşı kapıyı tırmalamaya ve havlamaya başladı. “Uyanıp onu içeri aldım. Bir şeylerin normal olmadığını anladım ama neden olduğunu bilmiyordum. Sasha, kızımın odasına girip onu evden dışarı çekmeye başladı. İkisine de alıp dışarı çıktığımda evimin yarısı yanmıştı.” dedi. Sasha’nın erken uyarısı sayesinde hayatları kurtulan anne ve kızın evi kullanılamaz duruma geldi. Chaichanhda, “Sasha’ya her şeyimi borçluyum. O olmasaydı, ikimiz de ölmüş olurduk” dedi.