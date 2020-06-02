Çamaşır nasıl yıkanır?

Herkesin çamaşır yıkamak hakkında bir fikri vardır ancak bu 15 maddeye bir göz atmanızı tavsiye ederiz.

Kıyafetlerinizi tertemiz ve güzel saklayabilmek için yapmanız gereken ilk şey, onları düzgünce nasıl yıkayabileceğinizi öğrenmektir. İşte çamaşır yıkarken sıklıkla yaptığımız, favori giysilerimizi mahvetmemizle sonuçlanan 15 hata:

1- Hatalı gruplandırma:

Renklerin yanı sıra, kumaş türüne de dikkat etmek gerekiyor. Örneğin tüylü polar kıyafetleri ayrı yıkamak gerekiyor. Ve havluları, sentetik giysilerle karıştırmamak lazım.

2- Lekeleri yanlış yöntemlerle çıkarmak:

Lekeleri çılgınca çitileme gibi bir alışkanlığınız varsa eğer, kumaşta yeni bir delik gördüğünüzde şaşırmayın. Nazikçe yıkanmaları gerekiyor. Delikleri engellemenin en iyi yolu, lekenin üzerine beyaz bir kumaş koyup ıslanmasına izin vermektir.

3- Çok fazla çamaşır deterjanı kullanmak:

Bu hareket, çok fazla köpüğün oluşmasına ve sonuç olarak kirlerin gömlek yakası gibi bölgelerde birikmesine sebep olur. Kıyafetlerinizin daha fazla kirlenmelerini istemezsiniz, değil mi?

4- Fermuarlara dikkat etmemek:

Yıkanmadan önce fermuar çekilmelidir; aksi takdirde fermuarın dişleri, diğer kıyafetlere kolaylıkla zarar verebilir.

5- Çok fazla çamaşır suyu kullanmak:

Çamaşır suyu, kumaşların dayanıklılığını azaltır ve kolaylıkla yırtılmalarına sebep olur. Bu yüzden çamaşırları kaynatmakta fayda var. Büyük bir tencere ve birkaç damla limon suyu ile yapabilirsiniz.

6- Düğmeleri iliklemek:

Gömleklerinizin düğmelerini açmayı asla unutmamalısınız. Aksi takdirde düğmeler düşebilir.

7- Mayoları makinede yıkamak:

Mayo, bikini gibi spandeksten ya da elastandan yapılan giysileri asla çamaşır makinesinde yıkamamalısınız. En iyisi, soğuk suda elle yıkamak.

8- Çamaşır makinesinin dinlenmesine izin vermek:

Bazı kullanıcılar, arka arkaya çamaşır yıkamanın makineye zarar vereceği düşüncesiyle bu şekilde hareket ediyorlar. Ancak yanlış düşünüyorlar. Çamaşır makinesini ara vermeden çalıştırmak, makine önceki partiden kalan ısıyı kullandığı için elektrik tüketimini düşürür.

9- Yastıklar ve yorganlar için kısa program çalıştırmak:

Kuş tüyü yastıklarınızı ya da yorganlarınızı makinede yıkayacaksanız eğer, kısa program açmayın; tüy, köpüğü hapsedebilir. Yastıklarınızın içinde sabun kalmasını istemezsiniz.

10- Giysileri sınıflandırmadan yıkamak:

Çamaşır yıkadıktan sonraki en yorucu işlerden biri de çorapların eşlerini aramaktır. Çorapları önce yıkamayı neden denemiyorsunuz? Sonuçtan kesinlikle hoşlanacaksınız.

11- Havlular için kumaş yumuşatıcısı kullanmak:

Bu kimyasal bileşenler, kumaşların emme kapasitelerini azaltır; bu yüzden havlularda kullanmasanız iyi olur.

12- Bir anda çok fazla çamaşır yıkamak:

Çamaşır makinesini fazla doldurmamalısınız; makineye zarar gelebilir.

13- Rüzgârlıkları ve anorakları yanlış yöntemle yıkamak:

Bu giysilerinizin yapılarını kaybetmelerini önlemek için makinenin içine üç tane tenis topu koyun. Köpükten kurtulmanıza da yardımcı olurlar.

14- Çok pahalı bir çamaşır deterjanı kullanmak:

Kullandığımız birçok deterjanın ucuz yedekleri var: tuz, kıyafetleri parlatır, tebeşir, lekeleri çıkarmaya yardımcıdır. Çamaşır sabunu beyazlatır ve lekeleri çıkarır. Limon suyu ise giysileri daha yumuşak ve daha güzel kokulu yapabilir.

15- Çamaşır makinesine dikkat etmek:

Çamaşır makinesine bakım yapmak çok önemlidir. Unutmayın ki birçok makinede deterjan bölümü portatiftir. İçerisinde deterjan kalıntıları olabileceğinden, özel ilgi göstermelisiniz. Yılda bir kez makinenizi sirke ile birlikte çalıştırın; böylelikle arızalanmasını önleyebilirsiniz.