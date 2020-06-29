Çabuk Acıktıran Besinler

Sevdiğiniz yiyecekleri farklı şekillerde pişirerek besin değerini artırabilirsiniz

Bazılarımız yemek yedikten kısa bir süre sonra yeniden acıkabiliyoruz. Bunun nedeni ise aslında tükettiğimiz gıdaların besin değeri açısından zengin olmaması. Sebzeler, lifli gıdalar ya da protein ağırlıklı yiyecekler çok daha uzun süre tok kalmamızı sağlıyor. Öte yandan doymuş yağ ve karbonhidrat oranı fazla olan gıdalar ise kısa süreli tokluk sağlıyor. Ancak küçük değişikliklerle örneğin sevdiğiniz yiyecekleri farklı şekillerde pişirerek besin değerini artırabilirsiniz. Yedikten kısa süre sonra acıktıran besinleri ve onların yerine tüketebileceklerinizi listeledik.

1. Patates kızartması



Şüphesiz pek çok kişinin sevdiği yiyeceklerden biri patates kızartması. Ancak patates kızartması tok hissetmemize yardımcı olan hormonlara zarar veren trans yağ ve tuz ile dolduruluyor. Öte yandan patates kızartmasını yüksek fruktoz içeren ketçap ile yediğinizde de tokluk hissiniz daha geçici oluyor. Ancak bu patateslerin tadını çıkaramayacağınız anlamına gelmiyor. Patatesin her hali güzel. Bu nedenle çok daha besleyici bir seçenek olan haşlanmış patatesi tercih edebilirsiniz. Tuz ve trans yağ olmadan patatesin besin değeri artar. Daha az kalori alır ve daha uzun süre tok hissedersiniz.

2. Meyve Suyu



Bir bardak portakal suyunun sizi her gün biraz daha sağlıklı hale getirdiğini düşünebilirsiniz ancak aslında sizi acıktırabilir. Çünkü bir portakalda 4 gram şeker varken, bir bardak portakal suyundan bunun iki katından daha fazla şeker bulunur. Üstelik meyvedeki lifi onu su haline getirdiğinizde alamazsınız. Meyve suları kan şekerinizi yükseltebilir bu da açlık hissinizi tetikleyebilir. Bunun yerine bir bardak suyun içerisinde 2 dilim portakal atmayı deneyin.

3. Az yağlı yoğurt



Süt ve süt ürünleri içerdiği protein açısından sağlıklıdır. Ancak az yağlı yoğurtların çoğunda tat kaybı oluşmaması için şeker ilavesi bulunuyor. Yani yoğurtların yağı azaltılırken, aynı tadı vermesi için içerisindeki şeker miktarı da yükseltilir. Tabii bu da daha aç hissetmenizi sağlayabilir. Bunlar yerine doğal yoğurtları ya da süzme yoğurtları tercih edebilirsiniz.

4. Gronala



Kolay bir atıştırmalık için granola barları deneyeblirsiniz, ancak daha fazlasını istemenizi sağlayabilirler. Kalorileri düşük olabilir ancak çoğu hazır gronalada yağ ve şeker bulunur. Bu da daha çabuk acıkmanıza neden olabilir. Daha verimli bir aperatif için patlamış mısır deneyin Hacmi nedeniyle, çok fazla kalori almadan midenizi doldurmaya yardımcı olabilir. Sadece çok fazla yağ ve tuz eklemekten kaçınmaya özen gösterin.

5. Peynir



Sütte kazein adı verilen bir protein bulunuyor. Bebeklik döneminde bu proteini sindiren lap enzimi vardır ancak ileriki dönemlerde bu enzimi üreten gen kapatılır. Öte yandan bu protein bebekken çok daha fazla acıkmamıza neden oluyordu. Peynir ve diğer süt ürünleri, yetişkinlikte de benzer bir etkiye sahip, yani süt ev süt ürünleri çabuk acıktıran besinler arasında. Bu nedenle tam yağlı peynirler kısa sürede acıkmanıza neden olabilir. Bunun yerine süzme peynirleri tercih edebilirsiniz.

6. Yumurta akından yapılan omlet



Yumurtadaki protein son derece yüksek. Sağlıklı beslenme içinse yumurta kesinlikle önerilen gıdalar arasında. Ancak pişirirken dikkat etmek gerekiyor. Yalnızca yumurta beyazını tüketmek daha fazla acıkmanıza neden olabilir. Çünkü yumurtanın sarısındaki protein miktarı da oldukça fazla.

7. Salata sosu



Yağsız salata sosları bile lezzetlerini korumak için tuz ve şeker içerebilir. Ayrıca salata soslarını mümkün olduğunca bol kullanma eğilimindeyiz, böylece her marul parçası kaplanıyor. Salatalarınızı kuru olarak yeme alışkanlığı edinin ve balık veya yağsız et gibi proteinler ekleyin. Bu daha uzun süre tok kalmanızı sağlar. Ayrıca öğününüzün besin değerini de artırmış olursunuz.

8. Sakız



İnsanlar aslında kalori almadan midelerini oyalamak için sakız çiğnemeyi severler. Ancak sakız çiğnemek tam tersi bir etki yaratır ve aç hissetmenizi sağlayabilir. Açlığınızı dindirmek için sakız çiğnemek yerine basit apetarifler yemeniz çok daha faydalı. Bunun için çiğ badem, fındık gibi kuruyemişleri tercih edebilirsiniz. Tabii ki miktarını abartmamanız gerekiyor.

9. Elma



Meyve, ara öğün olarak en çok tercih edilen gıdalar arasında. Özellikle elmanın uzun süre tok tuttuğu söylenir. Ancak elmayı tek başına tükettiğinizde o kadar da tok tutmayabilir. Bu nedenle üzerine tarçın ekleyebilir ya da salatanıza katabilirsiniz.

10. Simit



Simit özellikle kahvaltıda en çok tercih ettiğimiz gıdalar arasında. Ancak yoğun karbanhidrat içerdiği için kolayca sindirilip acıkmanıza neden olabilirler. Bu nedenle bir simit yerine yarım simit yiyip yanında da peynir yumurta ya da füme gibi protein ağırlıklı gıdalarla destekleyebilirsiniz.

11. Tahıl gevreği



Şeker veya yapay tatlandırıcı içeren tahıl gevrekleri lif ve proteinden yoksundur. Kahvaltı ise kan şekerinizi gün boyu dengede tutmak için son derece önemli. Bu nedenle tahıl gevreği yerine yulaf ezmesi tercih edebilirsiniz. Yulaf ezmesi yüksek lif içerir. Ayrıca süt ile haşlayıp içerisine meyve ekleyerek harika yulaf kaseleri hazırlayabilirsiniz.