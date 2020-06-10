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Buzdolabında oluşan kötü koku nasıl giderilir?

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Buzdolabı, yiyeceklerimizi uzun süre muhafaza ettiğimiz ve mutfağımızın en önemli eşyalarından biri. Yiyeceklerin yanlış bir şekilde yerleştirilmesi ve rutin olarak temizlenmemesi istenmeyen bir kokuya neden olabilir.

Buzdolabında oluşan kötü koku nasıl giderilir?

 

  Peki, buzdolabında oluşan kötü koku nasıl giderilir? 

 

Besinlerimizi uzun süre taze tutan buzdolabı, mutfağımızın en önemli eşyalarından biri. Ancak düzgün bir şekilde temizlememek ve aldığımız yiyecekleri rastgele yerleştirmek buzdolabının kötü kokmasına neden olabilir. Fakat, birkaç pratik yöntemle oluşan kötü kokulardan kurtulabilirsiniz


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Sirke ve su, buzdolabınızdaki kötü kokuyu gidermenize yardımcı olabilir. Tek yapmanız gereken; bir miktar elma sirkesi ve suyu bir kapta karıştırıp buzdolabına koymanız. Böylece hem bakterilerden hem de kokudan kurtulabilirsiniz.

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Limon dilimlerini veya açık bir şekilde karbonatı buzdolabına koyun. Bir süre beklettikten koku kaybolacaktır. Gıdalarınızı dikkatli muhafaza edin. Yemekleri kapağı olmadan veya açık bir şekilde yerleştirmeyin.

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Tüm yiyeceklerinizi doğru yerleştirin. Sebze ve meyveleri kendi bölümlerine, kahvaltılıkları da üst rafa yerleştirin. En önemlisi de buzdolabınızı düzenli aralıklarla temizleyin.


 

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