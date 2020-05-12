Pazardan ya da marketten aldığımız neredeyse her şeyi gelir gelmez buzdolabına atmaya çalışıyoruz. Çünkü buzdolabındaki şeylerin daha geç bozulacağınız düşünüyoruz. Ancak aslında her şey buzdolabına girmiyor. İşte sizin için asla buzdolabına girmemesi gereken yiyecekler

Muz



Özellikle muzlar henüz olgunlaşmadıysa onları soğuktan uzak tutmak akıllıca olacaktır. Taze muzun soğukta bırakılması yüzeyinin hasar görmesine neden olur ve bozulmaya başlar. Bu nedenle muzlar kahverengileşinceye kadar buzdolabı dışında saklanmalı daha sonrasında buzdolabına kaldırılmalıdır.

Kahve



Kahve çekirdekleri onları çevreleyen kokuları üzerine alabilme özelliğine sahiptir. Bu nedenle kahveyi buzdolabına koymak kokuları otomatik olarak üstüne çekmek anlamına gelir. Yapmanız gereken tezgâh üzerinde hava geçirmez bir kavanoz içinde saklamaktır.

Soğan ve Sarımsak



Soğan ve sarımsağın serin ve kuru bir yerde tutulması raf ömrünü uzatır. Ancak buzdolabında saklamak bu yiyeceklerin berrak dış yüzeyini kaybetmesine neden olabileceğinden onları dışarıda tutmak çok daha iyi bir çözüm olacaktır.

Domates



Bu aslında tartışmalı bir konudur ancak buzdolabı meyvelerin olgunlaşmasını engeller. Bu nedenle özellikle dalında aldığınız domatesleri hemen buzdolabına sokmamanız gerekmektedir. Ancak yeterince olgunlaşmış domatesleri buzdolabınıza koyabilirsiniz.

Bal



Soğutmak balın moleküler yapısına zarar verir ve lezzetini bozar. Dolayısıyla elinizde kalitesi bozulmuş bir ürün kalır. Bu nedenle balınızı sıcaktan uzak, serin ve kuru bir yerde saklamalısınız.

Zeytinyağ



Zeytinyağını saklamak istiyorsanız onu karanlık ve kuru bir yerde muhafaza etmeniz gerekir. Onu saklayacağınız yer sıcaktan da uzak olmalıdır. Zeytinyağını soğutmak iyidir ancak çok soğuduğunda katılaşabilir. Eğer günlük olarak kullanıyorsanız tezgâh üstünde ya da dolapta saklamak en doğru seçenektir.

Çilek



Yaz çileklerini eve getirdikten hemen sonra buzdolabına koymalısınız. Ancak yıkadıktan sonra buzdolabına sokmak küflenmelerine neden olabilir. Bu nedenle tüketene kadar beklemelisiniz.