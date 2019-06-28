Burcunuza göre romantik ilişkilerde sizi en korkutan şey

Burçlar kişiliklerimizi büyük oranda yansıtırlar. Bu yüzden burcunuza göre ilişkide en çok korktuğunuz şeyi tahmin etmek de zor değildir.

Aşk, çoğu zaman romantik ve masalsı olmasıyla çeker bizi kendine. Dünya bir başka gelir gözümüze, her şey çok güzel olacakmış gibi hissederiz. Ancak ilişkiler elbette karmaşıktır aynı zamanda. Bu yüzden diğer yanımız bazı sebeplerle korkuya kapılır. Elimiz ayağımıza dolaşır, belki kötü tecrübeler belki de sadece içgüdülerimiz sebep olur buna. İşte kişiliğinizi yansıtan burcunuza göre bir ilişkiye başlarken ya da başladıktan sonra sizi korkutabilecek şeyler…

1. Koç



Koç burçları yanlış kişiye aşık olmaktan korkarlar. Genelde çok çalışırlar ve aşk onlar için bir öncelik olmaz. Ancak aşk kapıyı çaldığından birçok kişiden çok daha hızlı bir şekilde aşık olabilirler. Bu tez canlı halleri çoğu zaman yanlış kişilere aşık olmalarına zemin hazırlar. Bu huylarını bilen Koç burçları aynı şeyleri yaşamamak için yanlış kişiye aşık olmaktan çok korkarlar. Hatta onlar için mükemmel olanlara bile hep bu şüpheyle yaklaşırlar.

2. Boğa



Boğaların en korktuğu şey ihanete uğramak, aldatılmaktır. Elbette kimse böyle bir şey yaşamak istemez ama Boğa burçlara buna adeta takıntılıdır. Hayatlarına birilerini almaları çok zordur. Nihayet alabildiklerindeyse sürekli bir sorun çıkacağını ve o kişinin onları üzeceğini düşünebilirler. O kişinin kendilerini kandırdığını, yalan söylediğini ya da ihanet ettiğini düşünürler. Çoğu zaman bu düşüncelerine engel olamazlar.

3. İkizler



İkizler burçları sevdikleri kişinin onlara olan ilgisini kaybetmesinden çok korkarlar. Aslında bu da bu konuda kendilerine olan güvensizliklerini açığa çıkarır. İkizler burçları için hayattaki en korkunç şey sevdikleri kişinin ona ilgi ve alakasını kaybederek iletişimi kesmesidir.

4. Yengeç



Yengeç burçları kullanılmaktan korkarlar. Birilikte oldukları kişinin onları bazı amaçlar için kullanıp daha sonra onlardan ayrılacağını düşünmekten alıkoyamazlar kendilerini. Kocaman kalpleriyle herkese koşulsuz sevgi verseler de bu sevginin karşılıksız olmasından ya da önemsedikleri kişinin art niyetli olmasından endişe duyarlar.

5. Aslan



Aslan burçları sevdikleri kişi için yeterince mükemmel olamamaktan korkarlar. Birlikte oldukları kişinin onları yetersiz görmesi, ya da mükemmel olmadığını düşünmesi onlar için korkunç bir durumdur. Ancak diğer yandan Aslan burçlarının korkularını görmek de oldukça zordur. Genellikle korktukları şeyleri olabildiğince saklarlar.

6. Başak



Başak burçlarının en büyük korkuları friend-zone‘a düşmek. Yani biriyle flört ederken “Aramızda bir şey yok, biz arkadaşız” konumuna gelmek. Üstelik Başak burçları çok uzun süredir birlikte oldukları ve bir ilişki içinde oldukları kişiler için de bu korkuyu hissediyorlar. Aşık oldukları kişinin onları arkadaş olarak görmesi en korktukları şey denebilir.

7. Terazi



Terazi burçlarının en büyük korkusu birlikte oldukları kişinin onları eski sevgilileri için terk etmesi. Yani herhangi biri için değil bir eski sevgili için terk edilmekten çok korkuyorlar. Böyle bir şey yaşamaları aynı zamanda birlikte oldukları kişiyle yaşadıkları her şeyin de yalan olduğu anlamına gelir. Bu da Terazi burçlarının kolay kolay kaldıramayacağı bir durumdur.

8. Akrep



Akrep burçlarının ilişkilerde en korktukları şey hayal kırıklığına uğramaktır. Hele ki birlikte oldukları kişi onlarla hayal kurup gerçekleşmesi için hiçbir şey yapmıyorsa, yani aslında Akrep burcunu kandırmışsa bu onlar için bir yıkım olabilir. Bu yüzden ilişkilerini yüzeysel yaşamaya ve kendilerini kaptırmamaya çalışırlar. En azından başlarda…

9. Yay



Yay burçları en çok enerjisinin uyuşmadığı birine aşık olmaktan korkarlar. Çünkü hayatta onları duraklatacak birine değil onlarla birlikte yola devam edebilecek kişilere ihtiyaç duyarlar. Enerjisi kendilerinden düşük olan kişiler onlar için büyük bir hayal kırıklığıdır. Elbette en büyük korkuları da böyle birine aşık olmak…

10. Oğlak



Birçok burcun aksine romantik ilişkiler Oğlak burçları için o kadar da önemli değildir. Herhangi birine ya da bir şeye bağlanmaktan korkan Oğlaklar birlikte olacaklara kişiye de aşırı bağlanmaktan çok korkarlar. Hayattaki en büyük hedefleri hayallerinin peşinden gitmektir ve bunu onları seven biriyle de yapabileceklerini anlayamazlar çoğu zaman.

11. Kova



Kova burçları haklı sebeplerle uzak durdukları kişilere karşı fazla bağışlayıcı olmaktan korkarlar. Toksik insanlara çok çabuk kapılma eğilimindedirler ve bunu bildikleri için kendilerini ilişkinin en başında geri çekerler. Hak etmeyen birine sevilerini vermekten korkarlar. Bu yüzden bir ilişkide Kova burçlarıyla ilerlemek zaman alır.

12. Balık



Balık burçları kendilerinden faydalanılmasından çok korkarlar. Sevdikleri kişi için her şeylerini verirler, oldukça fedakar olurlar ancak öncelikle bunu hak ettiğinden emin olmak isterler. Kendileri istemediği sürece kimse onların hayatına giremez.