Burcuna göre nasıl bir annesin

Anne olmak, belki de dünyadaki en zor ve güzel şeylerden biri. Bir çocuğu yetiştirmenin tüm zorluklarını annelerden öğrenebiliriz. Elbette bu aşamada babaların da rolü en az anneler kadar büyük olmalı. Ancak anne şefkati ve sevgisi her zaman bir başkadır değil mi?

Geleneksel, modern, özgürlükçü, sevgi dolu, şefkatli, hırslı, disiplinli, sinirli, güler yüzlü… Nasıl bir anne olursanız olun her şey sevginizin ve kişisel özelliklerinizin bir sonucu. Kişisel özelliklerinizi ise büyük oranda burcunuz etkiliyor. Ne alakası var diyor olabilirsiniz ancak, bazen elimizde olmadan sergilediğimiz davranışların çoğu kişiliğimizle alakalı. Yani değişmesi zor özellikler. Burçlar da ruh halimizi ve kişiliğimizi büyük ölçüde etkiler. bu yüzden bakalım burç özelliklerinize göre nasıl bir annesiniz ya da nasıl bir anne olacaksınız?

1. Balık



Burç kuşağında en iyi anne olabilecek burç balık burçları. Onlar çocuklarını sanata ve yaratıcı olmaya teşvik ederler. Balık burçlarının çocukları oldukça duyarlı ve merhametli ve nazik olurlar. Ayrıca balık burçları için doğa sevgisi, hayvan sevgisi ve tüm bunlara saygı da çok önemlidir. Bu yüzden çocuklarına da bu sevgiyi aşılarlar ve doğayla iç içe büyütmeye çalışırlar. Balıklar, yardımsever ve özgür ruhlarını adeta çocuklarına geçirirler.

Çocuklarına hayal kurmayı öğretseler de hayallerini nasıl gerçekleştirecekleri konusunda yardımcı olamayabilirler. Ama hayallerini gerçekleştirebilmesi için çocuklarını sonuna kadar desteklerler ve arkalarında dururlar.

2. Koç



Burç kuşağının ikinci en iyi anneleri Koç burçları. Koç anneleri çocuklarının hayatlarını spor, hobiler, kamplar ve sosyal aktiviterlerle doldururlar. Oldukça disiplinli anneler olurlar, her şey programlıdır. Aslında çocuklarına hiçbir şeyden korkmamayı, savaşmayı ve yeni şeyler denemekten çekinmemelerini öğretmek isterler. Çocuklarına, inandıkları şey uğruna sonuna kadar gitmeleri gerektiğini ve zorluklarla yüzleşmelerini tembihler Koç anneleri.

Bazen anlayışsız olsalar da çoğu zaman hatalarını anlayıp pişman olurlar. Çocuklarını dinlememeleri ve ne istediklerini önemsememeleri de diğer bir olumsuz özellikleri. Bu yüzden onları kendilerinden itmek yerine daha anlayışlı olmayı deneyebilirler.

3. İkizler



İkizler annelerinin çocuklarının iletişim becerileri genellikle kuvvetli olur. Çocuklarına erkenden her türlü konuda bilgilendirirler ve sır saklamazlar. Bu yüzden çocukları, dünyadan haberdar olurlar ve birçok şey hakkında yaşıtlarına göre daha fazla bilgi sahibi olurlar.

İkizler annelerinin bir diğer özelliği çocuklarını çok iyi anlamaları ve onlarla arkadaş gibi olmalarıdır. Çocukları için çılgın bir parti düzenleyebilir ya da harika oyunlara eşlik edebilir. Oldukça eğlenceli anneler olurlar.

4. Oğlak



Oğlak anneleri çocukları için sonuna kadar savaşırlar. Çocuklarına son derece bağlı olurlar ve sadece onlar için en kötü durumlarda bile ayağa kalkmasını bilirler. Kendileri de oldukça çalışkan insanlar olduklarından çocuklarına mutlaka çalışma ahlakını ve disiplinini aşılamaya çalışırlar.

Oğlak çocukları küçük yaşlarda para kazanmaya başlarlar desek yalan olmaz. Kardeşlerine bakarak, ev işlerine yardım ederek çalışma disiplini kazanmaya başlarlar. Oğlak anneleri kendilerini çocuklarına adasalar da arada kendilerini hatırlamayı ve özel hayatlarına dönmeyi isterler ve buna özen gösterirler. Kendilerine nefes almak için zaman yaratırlar.

5. Boğa



Boğa anneleri inanılmaz derecede sabırlı olurlar, hatta bazen sabırları herkesi şaşırtabilir. Ancak çocukalarının özellikle ergenlik dönemlerinde oldukça inatçı olup onlarla olan iletişimlerini zorlaştırabilirler. Hatayı asla kabul etmezler.

Boğa anneleri, çocuklarına doğa ve insan sevgisi aşılarlar. Olumsuz özellikleri ise para harcama ve yemek konusunda oldukça aşırıya kaçma eğilimde olmalarıdır. Bu yüzden çok yemek yiyen ve parasının değerini bilmeyen çocuklar yetiştirebilirler.

6. Terazi



Teraziler, çok dengeli ve huzur dolu oldukları için mükemmel anneler olurlar. Evdeki uyumu ve huzuru sağlarlar. Kardeşler arasında bir uyuşmazlık çıktığında birbirlerinin tarafından bakabilmelerini ve birbirlerini anlayabilmelerini sağlar Terazi anneleri. Her zaman için tarafsız bir zemin oluşturur ve iki tarafı orada buluşturur.

Çok disiplinli ve katı olmaktan hoşlanmazlar, bu yüzden genelde çocuklarıyla arkadaş gibi olurlar. Terazi anneleri; çocuklarına şefkatli olmayı, iyi bir arkadaş olmayı ve paylaşmayı öğretirler.

7. Yengeç



Yengeç anneleri oldukça anaç ve korumacı olurlar. Çocuklarına, onları gerçekten sevdiklerini ve koruduklarını hissettirirler. Her zaman çocuklarını dinlerler ve daha iyi hissetmeleri için ellerinden geleni yaparlar. Evlerinde hep bir huzur ortamı hakim olmasını isterler ev çocuklarının onlarla her şeyi paylaşabilmesi için ellerinden geleni yaparlar.

Çocukları başarısız olduğunda hemen en sevdiği kurabiyelerden yaparlar ve onu mutlu etmek, beğenisini kazanmak isterler. Ayrıca çocuklarının yeteneklerini ortaya çıkarmak için ellerinden geleni yaparlar.

8. Yay



Yay anneleri çocuklarına öncelikle bağımsız ve özgür olmayı öğretirler. Çok büyük bir kalpleri vardır ve dünyayı çocuklarıyla keşfetmek isterler. Muhtemelen çocukları henüz küçükken onlarla seyahate çıkmaya başlarlar. Çocuklarının mizah duygusunu ve keşfetme duygusunu geliştirmeye çalışırlar.

Yay anneleri eğlenceli olurlar ve çocukluk döneminin çok kısa süreceğinin farkında olurlar. Oldukça değişken olan ruh halleri çocukları için eğlenceli olur. Bir gün arabaya atlayıp onları bir doğa gezisine götürebilirken bir başka gün eğlence parkında kendini kaybedebilir. Çocuklarıyla geçirdiği zaman tamamen ruh haline bağlıdır, herhangi bir kısıtlama ya da programlı bir hayat olmaz. Aşırı disiplinden kaçınmalarının sebebi onların kendi kararlarını verebilen, başkalarını taklit etmeyen bireyler olmasını istemesidir.

9. Başak



Ortada bir problem ya da bozuk olan bir şey varsa Başak anneleri, hemen bir çözüm üretip her şeyi eski haline getirebilirler. Çocuklarından çok fazla şey beklerler, başarılı olmalarını isterler bu yüzden de baskıcı olabilirler. Ancak çocukları başarısız olduklarında da onlara sevgilerini göstermekten çekinmezler.

Birçok işi aynı anda halledebilirler; çocuklarıyla ilgilenip, işe gidip, gönüllük projelerine katılıp evlerinde her şeyin düzenli olmasını sağlayabilirler. Çocuklarının da her zaman disiplinli olmasını ve işler zorlaştığında çabucak pes etmemelerini isterler. Mükemmelliyetçi olmaya olan eğilimleri çocuklarını zorlayabilir.

10. Akrep



Akrep annelerinin sezgileri çok kuvvetlidir. Daha çocukları bile kendi problemlerini anlamadan o sorunu anlayabilir. Sadakate, dürüstlüğe ve güvenliğe çok önem verirler. Çocukları da bunlara dikkat ettiği sürece sorun yaşamazlar.

Eğer biri çocuklarını incitirse kendi incindiğinde vermeyeceği tepkiyi çocukları için verir ve onları sonuna kadar savunur. Her zaman ailesinin ihtiyaçlarını mutluluğunu kendi mutluluğundan önce tutar.

11. Kova



Kova annelerinin kendi doğruları vardır. Eğitimin ailede başladığını inanırlar, bu yüzden Kova annelerinin çocukları için ev de bir okuldur. Başkalarına yardım etmeyi öğretirler ve dünyadaki evrensel problemlerle ilgili bilgi sahibi olmalarını ve duyarlı olmalarını beklerler.

Çocuklarının hayal güçlerini desteklerler. Onları deney yapmaya ve keşfederek öğrenmeye teşvik ederler. Ancak gerçekten sinirlendiğinde oldukça hiçbir şekilde sabır göstergesi göremezsiniz. Çocuklarının onu sevdiğini hissedemezler ve sürekli onları sevdiğini ve onlara güvendiğini hatırlatma ihtiyacı duyarlar.

12. Aslan



Aslan anneleri adeta çocuk gibi olurlar. Çocuklarıyla oynamayı ve onlara pahalı hediyeler almayı severler. Ama bazen de oldukça bencil olurlar ve kendi ihtiyaçlarını çocuklarının ihtiyaçlarının önünde tutarlar. Çocuklarının doğum günleri için pahalı ve gösterişli partiler düzenleyebilirler ancak bunu çocukları için mi yoksa diğer anneler görsün diye mi yaptığını anlayamazsınız.

Çocuklarını çok sevseler de narsist davranışlar sergileyebilirler. Çocuklarını kendilerinin bir kopyası olarak görebilirler. Çoğu zaman davranışlarının doğru olmadığını görseler de dürtüleri sevgilerini arka plana atmalarına sebep olur. Disiplinli ve yönlendirici olmaktan vazgeçemezler.