Burcuna göre çocuklara hangi isimler verilmeli?

Koç Burcu Kız: Koç burcu kadını bir konuda kendisinin fikrinin alınmasından büyük zevk alır. Özellikle insanlara yardım etmekten hoşlanır. Eveleyip, gevelemekten hoşlanmaz. Düşüncesi ne ise, olduğu gibi karşısındaki insana aktarır. Bu kadının biraz asi olduğunu söylemek mümkündür. Biraz şüpheci davranır. Karşısındaki insana hemen güvenmez. Sürekli sorgulayıcı olabilir. Kimi zaman sadece kendisini düşünen bir bencil olabilir. "Alev" ismi gibi ateş ve liderliği simgeleyen isimler verilebilir.

Koç Burcu Erkek: Koç burcu erkeği ev hayatına değer verse de genel olarak daha sosyal bir hayat sürer. Aslında bu durum onların aşırı derecede hareketli olmalarından kaynaklanır. Asla yerinde duramazlar. Ancak ev hayatı kendisine huzur ve mutluluk verir. Kafa dinlemek istediğinde ya da kendisini toplamak istediğinde evinde uzunca vakit geçirebilir. Yaşadığı ilişkilere kendini adaması beklenebilir. "Ateş ve Savaş" gibi Mars enerjili isimler bu burcun erkek çocuklarına verilebilir

Boğa Burcu Kız: Boğa burcu kadınının en dikkat çekici özelliği güzel olmasıdır. Onlar tam anlamıyla sevgi için yaratılmış kişilerdir. İçten, sevimli ve yumuşak tavırları vardır. Kendilerine olan güvenleri üst düzeydedir ve bunu genellikle karşısındaki insana hissettirmeyi tercih ederler. Kendilerine olan güvenlerini, karşısındaki insana hissettirirken bunu sert bir biçimde değil, naif bir tarz ile yaparlar. "Nağme veya Bahar" gibi doğayı ve toprağı simgeleyen isimler verilebilir.

Boğa Burcu Erkek: Güvenilirdir. Evet, belki de bir Boğa'yı tanımlayacak en güzel söz budur. Çünkü kendisi güvenmek ister ve bu yüzden etrafına güvenilir bir profil çizer. Zaten başlattığı işi bitiren, devamlılık sağlayan, sahiplenen, koruyan, güzelliklerden sorumlu ve bunlardan keyif alan birine kim güvenmez ki? Hayatta emin adımlarla ilerlemek isterler ve bu kalitede ilişkilere çekilirler.Dolayısıyla "Güven veya Emin" isimleri Boğa burcu erkek çocuğuna verilebilir.

İkizler Burcu Kız: Hava grubu bir burç olduğundan dolayı elbette özgürlüğüne düşkündür. Rahat nefes almak, haraket alanlarının daralmasından hoşlanmaz. Yöneticisi Merkür nasıl civa gibi haraketli ve elde tutmak sabitlemek zor ise, İkizler'i de aynı şekilde tutmaya çalışmak beyhude bir çaba olacaktır. Eril bir burçtur bu yüzden etkilere tepki vermek yerine, tepki çekecek ortamlar yaratırlar. Dişilikten ziyade zeka yoğunluğu ile taktir toplar. "Bilge" ismi bu burcun kız çocuklarına konulabilir.

İkizler Burcu Erkek: Çok hareketlidir, enerjiktir. Ne de olsa işi zor bir çok bilgiyi, olayı, yaşananları herkese iletmesi gerekir. Hızlı haraket eder, çabuk düşünür, mantıklı kararlar alır. Drama yeteneği yüksektir. Fakat zihni o kadar hareketlidir ki ondan bir konu ile ilgili yoğunlaşmasını, ustalaşmasını, derinleşmesini beklememek gerekir. Her konu hakkında söyleyecek 2 çift sözü her zaman vardır. Hızlı ve mantıklı düşünme yetisiyle "Bilgin" ismi bu burcun erkek çocuklarına verilebilir.

Yengeç Burcu Kız: Ondan objektif olmasını bekleyemezsiniz. Yöneticisi Ay’dır ve Ay duyguları temsil eder. İşin içine duygular karıştığı zaman, objektif, tarafsız olması ve mantıklı kararlar vermesi zorlaşır. Kendini hep bir “taraf”ı tutmak zorunda hisseder. Fakat duyguları ve düşünceleri de değişkendir, bu yüzden geçen sene çok sevdiği bir şeyden bu sene hoşlanmayabilir de. Çevresinde ki insanları anaç duygularla yönetirler. "Aysu veya Sude" gibi -ay ön ve son eki ile türetilmiş isimler verilebilir.

Yengeç Burcu Erkek: Sık sık geçmişten bahsettiğine şahit olabilirsiniz. “Bizim zamanımızda”, “Eskiden olsa” diye başlayan cümleleri sık sık duyabilirsiniz. Biraz nostaljik bir yapıları vardır. Tarihi, tarihi olayları, yaşanmışlıkları severler. Bununla beraber biriktirmeyi de severler. İyi bir koleksiyoner olabilirler. Hassaslıklarından dolayı oldukça kırılgan ve alıngan bir yapıları vardır. Fark etmeden bile onu kırabilirsiniz. "Deniz ve İlkay" gibi su ve Ay'ı çağrıştıran erkek isimleri bu burcun çocuklarına verilebilir.

Aslan Burcu Kız: Cömert ve eli açıktırlar. Gizlemeyi, saklamayı sevmezler, paylaşırlar ama hainlik hissetlikleri anda güçlü bir düşmana dönüşürler. Lüks ya da lüks gibi görünen, kendini gösteren, vitrin olarak çekici, renkli, ışıltılı şeyleri severler. Kendine güvenleri tam ve eline aldıkları işi bitirene kadar bırakmazlar. Olayları değerlendirirken objektiftirler, dürüstlük onlar için çok önemlidir fakat oldukça hırslıdırlar. "Nurgül veya Serap" gibi sıcağı çağrıştıran isimler bu burcun kız çocuklarına verilebilir.

Aslan Burcu Erkek: İyi yönetici olmalarının yanı sıra iyi birer organizatördürler. Çok rahat çekip, çevirir, insanları bir araya getirir bir şeyler sunar. Özellikle işin içinde, keyif, mutluluk, eğlence var ise yaptıkları organizasyonda daha çok başarılı olurlar. Çok kolay sinirlenmezler fakat sinirlendikleri anda sesleri, haraketleri sizi şaşırtan derecede ön plana çıkar. Kızgınlıkları dikkat çekicidir. "Hakan ve Kaan" gibi hükmetmeyi çağrıştıran isimler erkek çocuklarına verilebilir.

Başak Burcu Kız: Pratik zekaları ile ellerine aldıkları işleri en kısa ve en verimli yoldan nasıl yapılması gerektiğini çok iyi bilirler. İyi birer organizatördüler. Oldukça aktif çalışan bir zihin kapasiteleri vardır. Sürekli analiz eder, neden-sonuç ilişkileri kurar ve oldukça zeki olabilirler. Konu iş olduğu zaman kuralcı ve disiplinlidir. Amaç duyguları oldukça gelişmiştir. "Mine" gibi zarefeti ve inceliği çağrıştıran çiçek isimleri kız çocularına verilebilir.

Başak Burcu Erkek: Değişken bir burç olduğu için fikirleri ve düşünceleri, değişen ortam ve şartlara göre yeniden şekillenebilir. Girişken ve aktif olmadıkları gibi, kendilerini göstermeyi, sürekli göz önünde olmayı sevmezler. Mahremiyet onlar için çok önemlidir. Bu yüzden ikinci planda kalabilirler veya ikinci planda kalmayı tercih edebilirler. Düzenlidir, fakat onların düzen ve sistem anlayışı zaman zaman sizinkinden çok farklı olabilir. "Selim" gibi uyumu çağrıştıran erkek isimleri bu burcun çocuklarına verilebilir.

Terazi Burcu Kız: Sosyaldirler, ilişki kurmayı severler, eğlenmekten, eğlenceli aktiviteler içinde bulunmaktan keyif alırlar. Kısacası dışa dönük karakterdirler. Fakat öyle herkesle arkadaş olmayı değil, uyumlu, görgülü, konuşmasını bilen, huzursuzluk yaratmayan, kültürlü, zihinsel kapasiteleri güçlü, yaratıcı kişilerle birlikte olmayı tercih ederler. Özellikle -gün ve -gül son ekli isimleri Terazi burcu kız çocuğunuza verebilirsiniz.

Terazi Burcu Erkek: Estetik kaygılar, sanatsal yaklaşımlar, hayatın zevkli ve keyif veren yanları, yaratıcılık gerektiren konularla oldukça iç içedir. Her zaman olabildiğince kibar, nazik, uyumlu, hoşgörülü, güzel konuşmasını bilen, bardağın dolu tarafını görmeye çalışan, ahenkli bir profil çizer. Kavga ve gürültülü ortamlardan pek haz etmez ve böyle ortamlarda orta yolu bulmayı, uzlaşma zemini yaratmayı kolaylıkla başarabilirler. "Adil" ismi Terazi burcu için uygundur.

Akrep Burcu Kız: Gücü severler. Güç onlar için bir nevi kendini koruma kalkanıdır. Bu gücün kaynağı maddi olabilir, çalıştıkları iş üzerinde ki hakimiyetleri olabilir veya birlikte olduğu kişi olabilir. Güçlerini ortaya koyabildikleri her alan onların zafer alanı gibidir adeta. Güç ve kontrol onların anlatan anahtar kelimelerdir. Hayatlarında sürekli krizlerle mücadele edebilirler, oldukça dayanıklıdır ve her defasında sıfırdan başlayacak güce sahiptirler. "Gizem" ismi Akrep kız çocuklarına çok yakışacaktır.

Akrep Burcu Erkek: Yaşadıkları, karşılaştıkları her şeyi ciddiye alırlar. Gözlemleme yetenekleri sayesinde bir olaya birden çok farklı bakış açısı geliştirebilirler. İyi birer araştırmacı olup, uğraştıkları işlerde uzmanlaşabilirler. Onlar için hakimiyet oldukça önemlidir. Bir konuya, kişiye, olaya ne kadar hakim olurlarsa kendilerini o kadar güvende hissederler. Kendi halinde bırakırsanız sessiz, sakin, ağır başlı olduğunu düşünürsünüz. "Dinçer, Erdinç, Ersan" gibi -er eki alan isimler Akrep burcu erkek çocuklarına verilebilir.

Yay Burcu Kız: Esprili, nüktedan, şakacı, eğlenceli bir yanları vardır. Yalnız zaman zaman aşırıya kaçan abartılı davranışlar ve fanatik eğilimler de gözlemleyebilirsiniz. Kıvrak zekalı, meraklı, sıcakkanlı, direk temasta olmayı seven kişilerdir. Kendilerini açık ve net bir şekilde ifade edebilirler fakat bazen patavatsızlıkla açık sözlülük arasındaki ince çizgiyi ayarını kaçırabilirler. Onların özgürlük anlayışları özellikle, özel ilişkilerinde bazen problem yaratabilir. "Sevgi, Sevilay, Sevim" gibi -sev ekli isimleri koymak mümkündür.

Yay Burcu Erkek: Felsefeler, dinler, yabancı kültürler, diller, bilgi, araştırma hepsi yay burcunun anahtar kelimeleri arasında yer alır. Çevrelerinde farklı insan gruplarını toplamayı ve bir araya getirmeyi severler. Çünkü onun işi araştırmak, öğrenmek, bilgiye ulaşmak, bilgeliğe ulaşmaktır. girişken, insiyatif alabilen, heyecanlı bir mizacı vardır. Sosyalleşmeyi, insanlarla kaynaşmayı, yeni insanlarla tanışmayı severler ve dışa dönüktürler. "Onur, Ali, Derviş" gibi isimleri bu burcun çocuklarına koyabilirsiniz.

Oğlak Burcu Kız: Minimal, sade, öz, yalın bir hayattı tercih edebilirler. Duyguları konusunda temkinli adım atabilirler fakat zaman zaman çevresindekiler onu duygusuz olarak algılayabilirler. Yaş tahtaya kolay kolay basmazlar, attıkları her adımın ardında yatan bir mantık veya bir denklem muhakkak vardır. Alış-veriş yaparken bile öncelikle akıl süzgecinden geçirip, gerçekten ihtiyacı olup olmadığını düşünüp sonra almaya karar verirler. "Kardelen" ismi Oğlak kız çocukları için idealdir.

Oğlak Burcu Erkek: Spontane, beklenmedik anlarda beklenmedik davranışlar beklemezsiniz ondan. Bir nevi “ağır abi” dir. Kurallar onun için çok önemlidir. Her işin yapılmasının bir yöntemi, bir kuralı vardır ve bu kuralın dışına çıkmaktan pek hoşlanmazlar. Bir Oğlak burcuna her zaman güvenebilirsiniz verdiği sözü tutacaktır fakat her zaman kendisine saygı duyulmasını bekler ve takdir edilmek ister. Somut şeylerin, maddenin, maddiyatın değerini iyi bilirler. "Emre ve Emir" gibi isimleri bu burcun erkek çocuklarına koyabilirsiniz.

Kova Burcu Kız: İnsiyatifi ele alıp kendi hayatına kendi kaderine kendi yön vermek arzusundadır. Özgürlüğüne oldukça düşkündür, kısıtlanmaktan, haraket alanının daraltılmasından hoşlanmazlar. Olaylara tarafsız, objektif bir şekilde değerlendirebilirler. Zaman zaman kendilerine karşı objektif olmakta abartıp, kendilerini çok fazla eleştirebilirler. "Sema, Semah, Özgül" gibi gökyüzü ve özgürlük temalı isimler bu burcun kız çocuklarına verilebilir.

Kova Burcu Erkek: Çeşitlilikten yanadır, hayatında insan çeşitliliği, konu çeşitliliği her türlü çeşitlilikten hoşlanır. Algılaması kapasitesi oldukça güçlüdür. Teknolojik gelişmelere,bilimsel konulara ilgi duyabilir, ilerici bir bakış açısı vardır. Elindekileri kolay kolay riske atmaz aksine koruma eğilimindedir. Zaman zaman ukala ve sivri dilleri ile rahatsız edici olabilirler. Entelektüel alanlar ilgi alanları arasında yer alır. "Özgür, Eylem, Devrim" gibi bireysellik ve bağımsızlık temalı isimler bu burcun erkek çocuklarına verilebilir.

Balık Burcu Kız: Hassastırlar ve kolay kolay çevrelerinde ki insanlar tarafından anlaşılmazlar. Çünkü onların hayata baktığı pencere realist değil, onlar olayları manevi tarafları ile görmeye çalışırlar. Oldukça yaratıcı, hayal güçleri geniş, merhametli bir yapıları vardır. Sezgileri çok kuvvetlidir ama sezgilerini aktarma konusunda objektif olmakta zorlanabilirler, çünkü birilerini kırmak, incitmek isteyecekleri en son şeydir. "Zümrüt" gibi mücevher temalı yahut "Sude" gibi duruluğu ve suyu temsil eden isimler bu burcun kız çocuklarına verilebilir.

Balık Burcu Erkek: Bilinçaltları çok doludur, hayatlarında zaman zaman yüzleşmek zorunda oldukları durumlarla karşılaşırlar, bunlar korkuları olabilir, görmek istemediği gerçekler olabilir. Fikirler ve düşünceleri değişken olabilir. Romantiktirler. İsyan edici olmaktansa yaşanan her şeyin, hayata gelişlerin bir sebebi olduğunu düşünür ve kabullenici bir davranış sergileyebilirler. Fikirleri, düşünceleri, zihinlerini toparlanmakta bazen zorlanabilir ve unutkan olabilirler. "Gökçe, Gökhan, Erhan" gibi özellikle -han eki alan erkek isimlerini bu burcun çocuklarına verebilirsiniz.