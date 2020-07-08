Burçların Sevgiliyken Ortaya Çıkan ve Anında İllallah Dedirten Özellikleri

Öyle iki etkilendiniz, üç aşık oldunuz diye her burç insanıyla sevgili olamazsınız efendim; baştan söyleyelim. Olursunuz, bize mi soracaksınız tabii ama bari olmadan önce bir durun, düşünün. Boş yapmıyoruz burda… Oturduk uzun uzun yazdık; sırf siz hoşlandığınız kişiyle bir ilişkiye başlamadan önce başvurabileceğiniz bir rehber olsun elinizin altında diye

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İşte burçların, sadece sevgili olduğunuzda ortaya çıkan o piiiis, kaka özellikleri.

Gerektiğinde böbreğinizi bile istemesi mümkün olan koç burcu sevgili



Koç burcuyla sevgilisiyseniz, ona her şeyinizi vermeniz gerekir. İlginizi, sevginizi; hatta tüm hayatınızı. Çünkü ancak her şeyinizden emin olan bir koç burcu, sizinle mutlu bir birliktelik yaşayabilir. Dolayısıyla koç burcuyla yaşanması muhtemel ilişkide, bir insanı en zorlayacak özelliği, tamamen sahip olmak istemesi olacaktır.

Ağzınızla kuş tutsanız da sevginize inandıramayacağınız boğa burcu sevgili



Boğa burcu şüphecidir, gözüyle gördüğü şeylerden bile şüphe duyar. İster 5 senedir sevgili olun, ister 40 yıllık evli; o hep sizi elinden kaçırabileceği bir kuş olarak görür. Bu yüzden de onu sevdiğinize bir türlü ikna olmaz. Sürekli sevdiğinizi söylemeniz, öpüp koklamanız gerekir. Boğa burcu insanıyla yaşanması muhtemel ilişkide sizi en fazla zorlayacak şey, bu burç insanın tam bir ilgi manyağı olmasıdır.

Sizi beyninin karar veren yerlerine hapsedecek ikizler burcu sevgili



İkizler burcunun fikirleri sürekli değişir; dolayısıyla kendisinin bir karar mekanizması yoktur diyebiliriz. Her konuda kararsızlığın dipsiz kuyularına düşen ikizler burcu insanı, bu mekanizmanın yerine sevgilisini koyar. Sevgilisinşn onun adına kararlar vermesini ister. Yani onunla yaşanacak ilişkinin en zor yanı, onu sürekli yönetmek zorunda kalacak olmanızdır.

Psikolojik baskıda bir dünya markası olan yengeç burcu sevgili



Yengeç burcuyla sevgili olmak için onunla benzer kişilik özelliklerine sahip olmanız gerekir. Zor ve saldırgan tiplerden hoşlanmaz. Ama aşık olabilir. Yani siz zor bir insansanız ve yengeç burcu size aşık olduysa, sürekli beğenmediği yönlerinizin konuşulmasına hazırlıklı olun. Bir yengeçle yaşanacak ilişkide, sizi en fazla zorlayacak şey, onun sizi değiştirmek için yaptığı psikolojik baskılar olacaktır.

Her sorusuna kafadan “Evet” demeniz gereken aslan burcu sevgili



Aslan burcu insanı, kendisini “olması gereken” olarak gördüğü için, karşıtlıklardan çok hoşlanmaz. Daima ona yakın durmalı, fazla da sorun çıkarmamalısınız. Onu daima onaylamalısınız. Dolayısıyla bir aslan burcuyla ilişkiye başlayacaksanız, sürekli evet demeye alışın deriz.

Rubik küp çözmeye çalışarak kendisine alışabileceğiniz başak burcu sevgili



Başak burcu insanının ruh hali değişkendir. Kendisini, iç dünyasında olanlar yüzünden bazen çok iyi, bazen de çok kötü hisseder. Ve böyle zamanlarda sizin yapmanız gereken şey, onun yanında ses çıkarmadan oturmaktır. Çünkü kendisine ne yapması gerektiğini söylemenize asla izin vermez. Öneri ve tavsiyelere tamamen kapalı bir kişiliktir. Dolayısıyla onunla birlikteyken, sizi en fazla zorlayacak şey; sürekli onu çözmeye çalışmanız olacaktır.

Aklınıza gelebilecek her konuda fikir sahibi olduğunu iddia eden terazi burcu sevgili



Terazi burcu insanı kendisine fazlasıyla düşkündür. Hep en doğruyu bildiğini iddia eder. Dolayısıyla bu huyundan, en çok en yakınındakiler etkilenecektir. Terazi burcuyla sevgiliyken, sürekli iddialaşmaya hazır olun. Çünkü doğruluğundan emin olduğunuz şeylere bile ikna edemeyeceksiniz onu. Bu da son derece sinir bozucu olacak.

İlgisiz kaldığında ilk önce kendisini sokacak olan akrep burcu sevgili



Akrep burcu asla ilgisizliğe gelemez ve sevgilisinin her koşulda ona zaman ayırmasını ister. Hatta kendisi dışındaki insanlarla fazla diyalog kurmasını da istemez. Onunla bir ilişki içerisindeyseniz, ya hep ilgi göstereceksiniz ya da hep ilgi göstereceksiniz. Aksi takdirde, son derece kırıcı ve sert bir mizaçla onu tanıyamayacağınız bir insana dönüşecektir.

Olmazsa olmazlarınız yoksa bile varmış gibi yapmanız gereken yay burcu sevgili



Yay burcu insanı, öyle her yola gelen insanlardan hoşlanmaz. Onun sevgilisiyseniz, tutucu taraflarınız olmalı. Ve merak duygusunu daima dinamik tutmalısınız. Dolayısıyla onunla birlikteyken en çok sıkılacağınız şey, sizden de kendisi gibi tutucu olmanızı beklemesi olacaktır.

Sürekli iltifat bekleyen oğlak burcu sevgili



Oğlak burcu insanı, sürekli birileri kulağına onun ne kadar harika biri olduğunu fısıldasın ister. Onun sevgilisiyseniz kadın-erkek fark etmez, sürekli ona güzel şeyler söylemelisiniz. Umarız, iltifat çeşitliliğiniz vardır da; onun gönlünü hoş tutmayı başarabilirsiniz.

Gözünüzün önünde başkasına baksa bile kıskanamayacağınız kova burcu sevgili



Kova burcu insanı, özgürlüğe düşkünlüğüyle meşhurdur. Bireysellikten hoşlanır, çoğu zaman zaten bir sevgilisi olmasın ister. Ama madem onunla sevgili oldunuz, o zaman onu bir beraberlik içinde yalnız bırakmalısınız. Sizin adınıza üzgünüz ama onunla birlikteyken şöyle doya doya kıskanmayı çok özleyeceksiniz.

Hep suyuna gitmekten kendi karakterinizi unutacağınız balık burcu sevgili



Balık burcu insanı, sadece iyi anlaştığı insanlarla bir arada durabilir. Anlaşması zor bir insan değildir ama yine de siz daima onun suyuna gitmek zorunda olduğunuzu bilin.