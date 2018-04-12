Burçların Psikolojik Sorunları

Burçların psikolojik hastalıkları, öne çıkan özellikleri ile bire bir eş değerdedir. Burçlar kendi içlerinde ve çevre etkisiyle bu baskın özelliklerinin önüne geçemedikleri durumlarda psikolojik sorunlar yaşayabilirler. Burcunuza bağlı karakteristik özellikler ve ihtiyaçlarına bağlı olarak yakalanabileceğiniz olası psikolojik sorunları öğrenerek, bunun önüne geçebilirsiniz.

Burçların psikolojisi kişiye göre değişiklik gösterir. Her burcun doğası gereği hisleri ve davranış biçimleri vardır. Burçların psikolojleri; iç dünyasına ve sosyal çevreye göre değişiklik gösterebilir. Gerekli ihtiyaç karşılanamadığında istenmeyen davranış bozuklukları gelişebilir. Hangi burç hangi psiklojik sorunu yaşar? sorusuna cevap bulmak için yazımızı okumaya başlayabilirsiniz.

KOÇ

Koç burcu ihtiyaçları yaşamın kendisiyle ilgilidir. Hayatta kalmak için gerekli ihtiyaçları karşılanmazsa veya yetersiz gelirse, sorun yaşayabilir. Çalışkan koç burçları kendilerini güvende hissetmek isterler. İlişkileri konusunda aşırı şüpheci tutum sergilerler. Öfke patlamaları yaşayabilirler. Koç burcu psikolojik rahatsızlığı şizofrene yatkındır. Yani zamanla gerçeklerden uzaklaşarak, kendi iç dünyasında yaşadığı karmaşalardır. Olan biten her şeyi kendine göre farklı algılar.

BOĞA

Boğa burcunun bu hayattaki en temel ihtiyacı korunma ve barınmadır. Gerisini o halledecektir. Sabit bir yerde kalmak ister, alışkanlıklarından kolay vazgeçemez. Aşırı duygusal olan boğalar, duygusallıklarının önüne geçemediklerinde büyük sorunlar yaşayabilirler. Yıllarca sürebilen takıntıları vardır. Bu sebeple boğa burcu psikolojik rahatsızlığı depresyondur. Günlük işlerine konsantre olamaz, sürekli üzüntü halinde yaşar.

İKİZLER

İkizler burcunun en temel ihtiyacı öğrenme duygusuna karşılık bulabilmesidir. Öğrenemediği şeyler olduğunda ve merak duygusunu gideremediği zamanlarda agresifleşebilir. Normalde harika kişiliği ile etrafında çok sevilen ikizler insanı, öfke patlamalarında düşüncesizce hareket ederek kırıcı olabilir. İniş-çıkışlar yaşayabilen ikizler burcunun psikolojik rahatsızlığı borderline, yani kişilik bozukluğudur. Sürekli bunalımlı tavırlar sergiler, kendine zarar verebilir, çevresiyle iletişimi bozulur ve tutarsızlaşır.

YENGEÇ

Yengeç burcunun en temel ihtiyaçları; sevgi, ait olmak ve onaylanmaktır. Sürekli dikkat çekmeye çalışır. İlgi toplayamadığı bir ortamda kalamaz. Duygusal yapısı nedeniyle duygusallığı dramatize hale getirebilir. Hayal kırıklıkları sonrası psikolojisi daha çok bozulur. Yengeç burcu psikolojik rahatsızlığı histrionik kişilik bozukluğudur. Yani ani kararlar alarak, duygusal değişimler yaşarlar. Duyguları abartılı olduğu için doyumsuzluk yaşamaya başlarlar. Sürekli bir tatminsizlik vardır ve bilmedikleri bir arayış içindedirler.

ASLAN

Aslan burcunun yaşam kaynağı ve ihtiyacı saygı görmektir. İtibarı sever, çok gururludur. Mükemmel olduğunu hisseder ve daha iyisi için çabalar. Kendini rahatsız hissettiği, kalabalık ortamlarda kalamaz. Statü sahibi olamayan bir aslanın sağlam psikolojisinin bozulabilmesi en muhtemel durumdur. Aslan burcu psikolojik rahatsızlığı narsisistliktir. Kendini diğerlerinden üstün görme ile zihni fazla meşgul olduğunda, bu durumun çevresine ve kendisine verdiği zararı göremeyecek hale gelebilir. Bu rahatsızlık toplumun çok az kesiminde görülür.

BAŞAK

Başak burcu söz sahibi olmak ister. Yetkinlik onun en temel ihtiyacıdır. Yaşadıkları kötü durumlar sonrası elinde olmayan nedenlerle tekrarlanan düşünceler yaşar. Takıntıları ve üstün gelme çabası vardır. Aşırı derecede düzen istemesi ve duygularının zamanla katılaşması psikolojisinin geri dönülmez şekilde bozulmasına neden olabilir. Başak burcunun psikolojik rahatsızlığı obsesif kompulsif bozukluktur. Yani unutamama, sürekli tekrarlama ve aynı davranışları yapmaktan vazgeçememe.

TERAZİ

Terazi burcu estetik, uyum ve denge ihtiyacı duyar. Zaman zaman iki uçlu duygular yaşayabilir. Aradıkları ahengi bulamadıklarında dengesiz tavırlar sergileyerek, tepki çekecek tarzda konuşmalar yapabilirler. Terazi burcu psikolojik rahatsızlığı bipolar manik depresiftir. Duygu karmaşasının ilerlemesi halinde yoğun coşkulu duygu sapmaları, öfke patlamaları yaşamaları söz konusudur. Dengesi bozulduğunda ve dengeyi sağlayamadığı ileriki durumlarda bu psiklojik rahatsızlığa yakalanması muhtemeldir.

AKREP

Akrep burcunun hayattaki en ihtiyaç duyduğu şey tamamlanma dürtüsüdür. Yalnızken kendini yarım hisseder. Bu durum uzun sürerse, kendini işe yaramaz hissedecektir. Akrep burcunun aşırı kıskanç yönü şizofreni gibi algılanabilir ama bu burcun en belirgin özelliği aldatılma korkusudur. Bu nedenle akrep burcu psikolojik rahatsızlığı monomani alt başlığındaki othello sendromudur. Bu durumda kıskançlık durumu patolojik olarak ta tespit edilebilir. Kişi partnerinin kendisini aldattığı şüphesine kapılır ve kanıtlama çabasına girer. Bu durum yaşamlarının kısıtlanmasına neden olur.

YAY

Yay burcunun yaşam felsefesi adalettir. Sürekli bu ihtiyacın karşılanması için çalışır. Hassas yay burcu insanı bu nedenle panik atak hastalığına yakalanabilir. Sürekli kaygı, endişe ve korku duymaya başlayan yaylar zaman zaman kaosa sürüklenebilirler. Yay burcu psikolojik rahatsızlığı panik ataktır ve buna en büyük sebep hiçlik duygusudur. Bu rahatsızlık toplumun büyük bir kesminde görülmektedir.

OĞLAK

Oğlak burcu kendini bulabilmek için düzene ihtiyaç duyar. En sağlıklı olduğu dönemleri her şeylerinin düzen içinde ilerlediği dönemlerdir. Oğlaklar sahip olmadan sahiplenme duygusu yaşayabilirler. Oğlak burcunun psikolojik rahatsızlığı megalomanidir. Yani büyüklenme dürtüsüdür. Gerçeğin dışında üstün nitelikler taşıdığını zanneder. Bunun sonucunda zaman zaman onu yıkabilecek büyük hayal kırıklıklarına uğrayabilirler. Bu psikolojik sorun öz güvenle asla karıştırılmamalıdır.

KOVA

Kova burcu değişim ihtiyacı duyar. Sürekli aynı yerde kalamaz. Hep bir planı vardır ve bu nedenle dikkatini toplamakta zorlanır. Kova burcu psikolojik rahatsızlığı dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğudur. Sorunlarla baş ederken artan belirtiler gösterir. Aşırı hareket ihtiyacı duyarak duygularını kontrol altına almakta zorlanır. Unutkanlık yaşar. Olaylara ve durumlara ani tepkiler vererek, kolay şekilde U dönüşü yapabilir. Kova burcunun davranış şekli yaşamına ve yaşadıklarına göre değişim gösterir.

BALIK

Balık burcu beraberlik ihtiyacı duyar ve bir bütün olmak ister. Aşırı duygusal yapısı ve iyilik severliği onu adalet konusunda hassaslaştırır. Balık burcu sorunlarla baş edemediği dönemlerde günlük ihtiyaçlarını karşılayamayacak hale gelebilir. Aşırı üzüntü ve melankolik durumların sebep olabileceği Majör depresif bozukluk balık burcu psikolojik hastalığıdır. Kederlerini derinden hissederler. Bu durum yorgunluk, tembellik, aşırı sinirlilik hali ve motivasyon bozukluğu şeklinde ortaya çıkar.