Burçların gizli ikinci kişilikleri nelerdir?

Herkes bir alter egoya yani ikinci bir kişiliğe sahiptir. Burcunuza göre sizin alter egonuzun hangisi onu öğrenebilirsiniz ya da belki ikinci kişiliğini öğrenmek istediğiniz bir başkası vardır..

Koç – Sabırsız:

İnatçı yapısıyla ünlenen Koç burcunun en büyük zayıflığı sabırsızlığıdır. İçlerinde biriken enerji gecikmelerine asla izin vermez, gecikmelere asla tahmmül edemez. Uzun bir kuyrukta beklememek için ellerinden gelen her şeyi yaparlar örneğin. Gidecekleri yere mutlaka gitmek isterler ve hiçbir şey onları yolundan alıkoyamaz bu da onları sabırsız biri yapar.

Boğa – Dağınık:

İştah denince akla gelen ilk burç olan Boğa güzel şeylere olan bağımlılıyla da bilinir ve bu onların zaafıdır. Boğa burçlarının alter egoları ise dağınıklıktır. Gördüğü her güzel şeye sahip olmak ister. Sahip olduğu her güzel şeyden sonra ise yeni bir güzel şeye kalır. Bu da ne yazık ki bir oda dolusu kıyafet, aksesuar, biblo demek. E onları düzenli tutmak da oldukça zahmetli olacaktır.

İkizler – Kaygılı:

İkizlerin iletişim kurma konusunda ne kadar becerili olduklarını bilmeyen yoktur ancak bu sosyal ortamlarda kaygı duymayacakları anlamına gelmez. Sevecen ve naziktirler ama karar verme konusunda oldukça kaygılı oldukarı da bir gerçek. İletişim kurmadaki başarılarından dolayı bu kaygılarını kolayca saklayabildikleri için pek anlaşılmaz ama belki sizinle tanışırken bile kaygı duyuyor olabilirler.

Yengeç – Manipülastör:

Çoğu kişi tarafından sadık ve sempatik olarak tanınsalar da Yengeç burcunun başarılı bir manipülatör olabilecek zaafları vardır. Derinlere inildiğinde oldukça karamsar bir yapıları vardır ve insanları manipüle etmeye bayılırlar. İkna edici ve inatçı olduklarında insanlara yardım etmekten çok manipüle ettiklerinin farkına bile varmayabilirler çünkü manipülasyon onların içinden gelir.

Aslan – Tembel:

Cömertlikleri ve sıcak kanlı yapıları Aslan burçların ne kadar tembel olduğunu diğer insanların gözünden kaçırmasına neden olabilir. Belki her zaman tembel değildir ancak bu onların en büyük zaafıdır. Ne de olsa 'Aslan yattığı yerden belli olur.' Aslında bu tembelliğin temelinde bencillik ve inatçılık vardır.

Başak – Mızmız:

Pratik zekalarıyla herkesi kendine hayran bırakan Başak burçları aynı zamanda analitik ve çalışkandır. Detaycılıkları onların hem kendileriyle ilgili hem de başkalarıyla ilgili kritik yapmasına neden olur. Bu nedenle sıkça mızmızlandıklarını duyabilirsiniz. Mızmızlıkları ile profesyonel bir plan bozucudur. Böylece yapılan planları istedikleri gibi revize edebilirler.

Terazi – Pasif agresif:

İnsan ilişkilerindeki politik tavırları sayesinde çatışmaların kolayca önüne geçebilirler. Naif yapıları sebeiyle şiddetten pek hoşlanmazlar. Bunun yanında kindarlıkları ile de tanınırlar. Bu nedenle alter egoları doğrudan bir kavga yerine pasif agresif bir tepkiyi tercih eder.

Akrep – Eski kafalı:

Cesur kişiliklerinin ve tutkulu yaklaşımlarının yanı sıra aslında istikrarı da çok sever Akrep burçları. Bu tutkulu kişilikler onları kıskanç yapsa da onlar tam tersi kişileri arzularlar. Gerçeği sever ve uzun süreli dostluklar yaşar. Sahtekarlıktan hiç hoşlanmazlar. Kaostan uzak monoton bir hayatı tercih ederler.

Yay – Filtresiz:

Özgür ruhlu Yay burçları kısıtlanmaya gelemez ve seyahat etmeyi çok sever. Bu özgür ruhlu yanları belki hakları olmasa da söylemek istediklerini pat diye söylemelerine neden olur. Kelimleri seçmek için uğraşmaz, söyleyeceklerini filtreleme gereği duymazlar.

Oğlak – Karamsar:

Kendini kontrol etmek konusunda en başarılı burçlardan olan Oğlak aynı zamanda sorumluluk sahibidir. Çevresini yönetmeye bayılır ve hatta dünyayı yönetmek ister. İyi bir yönetici olmalarının sebebi ise bu kötümser yanlarıdır. Her zaman en kötü senaryoyu düşünüp ona göre hareket ederler. Karamsarlık çoğu zaman iyi olsa da bazen kötümserlikleri nedeniyle umutlarını kolayca yitirip her şeyi bırakabilirler.

Kova – Hayalperest:

Kovalar derin düşünceleri ve farındalıklarıyla ünlüdür. Ancak bazen bütün günü hayal kurarak geçirebilirler. Dışardan bakıldığında ayakları yere basan, sağlam bir kişilik yansıtırken aslında derin hayallere dalmış olabilirler.

Balık – İşgüzar:

Etrafında olan herekese önem veren Balık burcu bazen bu işin dozunu kaçırabilir. Çoğunlukla çok sevecendir hatta bazen çevresindeki insanlar bu yoğun sevgi ve ilgiden bıkabilir. Ama ne yazık ki bu ilgi bazen aşırı meraka ve sevdiği kişilerin işlerini karışmalarına neden olur. Balık burcu olanların alter egosu bu nedenle işgüzarlıktır.