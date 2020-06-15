Burçların en çok söylediği yalanlar

Yalan söylemek pek çok kişinin köşeye sıkıştığında başvurduğu bir şey olabilir. Kimisi beyaz yalanlarla durumu kurtarırken kimisi de bir yalan içinde yaşamayı tercih edebilir. Burçlar nasıl yalanlar söylüyor merak ediyorsanız bu yazımıza göz atmanızı öneririz.

Koç

Söylediği yalanlar genellikle yaptığı ve yapmadığı şeylerin üzerine olur. Bir rapor hazırlama işini üstüne aldıysa ve yetiştiremediyse, ben hazırlarım demedim diye işin içinden sıyrılabilir. Ya da yanlışlıkla misafirlikte kırdığı bir şeyi kimse görmeden bir köşeye sıkıştırıp sorulduğunda da benim haberim yok diyebilir. Arkadaşlarıyla çıktığı bir akşam sevgilisine evdeyim yalanı da söyleyebilir. Beyaz yalanlar gibi görünse de zaman zaman tehlikeli olabilir.

Boğa

Boğaların söylediği en büyük yalan "ben yalan söylemem"dir. Rahat bir mizaca sahip olduklarından ve içlerinden nasıl geliyorsa öyle davrandıklarından genellikle yalan söylemeye ihtiyaç da duymazlar. Ama bazen anlattıkları öyküleri biraz abartmayı severler. Ama sorduğunuzda asla yalan söylemediklerini de biraz abartarak anlatacaklardır.

İkizler

İletişim konusunda son derece başarılı olan ikizler burcu en büyük yalanları kendilerine söylerler. Bu konuda artık daha fazla konuşmayacağım dedikten sonra 3 gün daha aynı konuyu ballandıra ballandıra anlatabilir.

Yengeç

Yengeçler özleri itibariyle hassas ve kırılgan bir yapıya sahiptiler. Bu nedenle söyledikleri yalanlar da bu yapılarına dair olur. Genellikle "yok ya alınmadım" dedikten sonra uzun süre size soğuk davrandığına şahit olabilirsiniz.

Aslan

Özgüvenleri ve egoları çok güçlü olduğundan en büyük yaraları da bu alanda olur. Gururları incinmesin diye de en çok bu alanda savunma mekanizması geliştirirler. Uzaktan gördüğünüz bir aslan kendi ile çok barışık ve biraz da havalı görünebilir. Hatta zaman zaman "kendimle ilgili sevmediğim hiç bir şey yok" dediklerine bile şahit olursunuz. İşte bu büyük bir yalandır.

Başak

Zodyak grubunun komplike yalan söylemeye en müsait burcudur. Hem zeki hem de çok detaycı olduklarından söyledikleri yalanları yakalamanız zor olacaktır bu yüzden sizde hiç yalan söylemiyormuş izlenimi uyandırabilirler. Ama hayatları hakkında söyledikleri birçok şey yalan olabilir dikkat edin deriz.

Terazi

Karar vermekteki başarısızlıkları hayatlarını zora sokmaya neden olabilir. Bu nedenle durulmaları da pek kolay değildir. Çok az teraziyi kendilerini yanlarındakine adamış ve mutlu görürsünüz. Bu nedenle söyledikleri yalanlar genellikle "bağlanmak beni çok korkutmuyor" şeklinde beyanlardan oluşuyor olabilir.

Akrep

Akrep burcunun söylediği yalanlar daha çok hayat tarzı ve fikirleri ile ilgili olabilir. Dışardan sert görünse de içinde kırılgan bir yapıya sahip olan akrepler muhafazakâr bir hayat tarzına kendilerini kaptırırlar ama dışarıya çok açık fikirli ve rahat bir imaj yaratırlar. Bu nedenle onunla tanışıp vakit geçirdikten sonra aslında geleneksel bir kafa yapısına sahip olduğu gerçeğiyle yüzleşebilirsiniz.

Yay

Yay burçları yalanlarını çevrelerine değil bir otoriteye yönlendirirler genellikle. Arkadaş gurubunda çok aranan ve sevilen bir mizaçları vardır. Bunun yanında kendileri olabilmek için verdikleri mücadelede karşılarında engel olarak otorite çıkar. Bu nedenle ebeveynlerine ve patronlarına sık sık yalan söylediklerine rastlayabilirsiniz.

Oğlak

İnsanlarla iletişimlerini genellikle onları nasıl kullanabileceği üzerinden kurarlar. Bu nedenle zaman zaman çevrelerindeki insanlara karşı çirkinleşebilirler. Bunuysa "aslında iyi bir insanın" diyerek kamufle etmeye çalışırlar. Ama bu büyük bir yalan olabilir.

Kova

Asi ve sert imajları, haksızlığa asla tahammül etmemeleri onların çevrelerine söyledikleri "benim hislerim yok" yalanını hemen ele verir. Toplumsal olaylara karşı son derece duygusal tepkiler verebilir düşünmeden hareket edebilirler. Kendileri ile baş başa kaldıklarında etraflarındaki duvarı birden yıkıp tüm duygularını dışarı vurabilirler.

Balık

Gözyaşları her daim akmaya hazır olan balık burçları genellikle gözyaşlarının sebebi ile ilgili yalan söylerler. Gözüme bir şey kaçtı, soğan doğruyorum bunlardan bazılarıdır. Ama en büyüğü "hayır izlediğim filmdeki kurgusal karakter için ağlamıyorum" dur.