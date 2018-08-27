Burçlara Göre Sizi Yansıtan Stiller

Burçlar karakterimizi belirlerken hayatımızla ilgili birçok şeye de etki ediyor aslında. Özellikle tarzımız, vazgeçemediğimiz alışveriş tutkumuz ya da tam tersine alışverişten nefret etmemizde burcumuzun katkısı büyük olabilir. Aynı şekilde rahatlığınıza düşkün olmanız ya da o yüksek topuklardan vazgeçememeniz de. İşte burç özelliklerine göre stiller…

1. Koç



Koç burçları yaratıcı ve havalı olmayı severler. Aşırı mini ya da gösterişli baskılı kıyafetler gibi uçlarda giyinmeyi sevmezler. Genellikle sade ve uyumlu olmayı isterler. Farkları ise bu sade tarzlarını trend belirleyici parçalarla birleştirmeleridir. Yapmaları gereken klasik parçalarla kilit parçaları bir araya getirmektir sadece ve her zaman bunu en iyi şekilde yapmayı başarırlar. Dikkatlerini üzerine çekerken asla abartıya kaçmazlar.

2. Boğa



Boğa burçları konforlarına çok önem verirler ancak bu asla şık olmayacakları anlamına gelmez. Kot pantolonlarından vazgeçmezler ve onları en havalı spor ayakkabılarla birleştirirler. Aşırı seksi görünmekten hoşlanmazlar. Bunun yerine kendinizi rahat ama iddialı parçalarla göstermeyi tercih ederler. Neon kazaklar, havalı spor ayakkabılar ve desenli parçalar tam da onlara göredir.

3. İkizler



İkizler tıpkı kişiliklerinde olduğu gibi tarzlarında da değişkenler. Topuklu ayakkabı giydiklerindeki özgüveni sıradan spor ayakkabılarla da hissedebilirler. Aksesuar kullanmayı çok severler ancak bu da yine ruh halleriyle değişiklik gösterebilir. Sabit bir tarzda kalmaları mümkün değildir. Çanta ve ayakkabılar ise en büyük silahları, bu yüzden her zaman yeterince ve her tarzda çanta ve ayakkabıları vardır. Onlar için stillerinin kilidi çanta ve ayakkabılar.

4. Yengeç



Klasiklerden yana olan Yengeç burçları, kırmızı ve fildişi gibi renkleri çok severler. Oldukça zarif ve romantik bir tarzları vardır. Bu zarifliği günlük parçalarla birleştirirler. Trendleri takip ederek uygun renk ve desenlerle birleştirirler. Yapılı çantalar ve zarif küpeler en sevdikleri parçalardır.

5. Aslan



Meydan okuyan, renkli ve canlı bir tarzları olan Aslan korkusuz giyinmekten hoşlanırlar. Aynı zamanda tarzlarına yaratıcılıklarını da katarlar. Cesur desenler ve aksesuarlarla bir ortama girdiklerin anında dikkat çekmek isterler ve çoğu zaman tarzlarıyla bunu başarırlar. Aslan burçlarının tarzları abartının ötesinde gösterişli ve iddialıdır.

6. Başak



Başak burçları çekici ve zarif parçaları çok severler. Tarzlarına yaratıcı dokunuşlar yapmak imzaları gibidir. Feminen parçalar ise vazgeçilmezlerindendir. Vintage dükkanlarda ise genellikle Başak burçlarını görürsünüz çünkü eski olan birçok parça zariftir. Pastel tonlar, aksesuarda ise sıra dışı renkler kullanabilirler.

7. Terazi



Terazi burçları farklı tarzları karıştırmayı severler. Klasikleri sevseler de her zaman sıra dışı bir şey eklemeyi severler. İmzaları ise beklenmedik parçaları oldukça başarılı bir şekilde birleştirmektir. Bazen renklerle oynayarak yaparlar bunu bazense eğlenceli parçalarla klasikleri birleştirerek.

8. Akrep



Akrep burçları tarzları konusunda oldukça istikrarlıdır. Ama bu asla sıkıcı oldukları anlamına gelmez. Rafine ama asi bir tarzları var. Topuklu ayakkabıları severler, ayrıca deri parçalar da her zaman ilgilerini çeker. Kadınsı parçalardan uzak dursalar da her zaman çekici olmayı başarırlar. Güneş gözlükleri en sevdikleri aksesuarlardandır.

9. Yay



Işıldayan ama titizlikle seçilmiş, biçimli ve feminen bir tarzları var Yay burçlarının. Baskılı giysiler ise adeta tutkunuz. Feminen parçaları sevseler de bu asla aşırı iddialı oldukları anlamına gelmiyor. Kalıplı ceketlerle vücut hatlarını ortaya çıkaran parçaları birleştirmeyi severler. Renk ve desenlerle oynayarak tarzlarında fark yaratırlar.

10. Oğlak



Basit ama sofistike. Tarzlarına önem veren Oğlak burçları her ne kadar giyimlerine özen gösterse de basit olmayan uğraştırıcı parçaları tercih etmezler. Kısacası zahmetsiz şıklıktan hoşlanıyorlar. Çeşitli hilelerle stillerini şekillendirirler; bazen bir eşarp bazen gösterişli bir bot.

11. Kova



Yenilikçi, zevkli ve eğlenceli. Asla başkaları için giyinmezler Kova burçları, sadece içinde mutlu oldukları giysileri tercih ederler. Denemekten korkmazlar, her zaman cesurdurlar. Tuhaf kıyafetler ise adeta onlar için yaratılmıştır. Modaya körü körüne uyum sağlamaktan kaçınırlar, adeta kendi modalarını yaratırlar.

12. Balık

Bir yandan bohem bir yandan çekici parçalar tam da Balık burçları içindir. Cesur kıyafetleri ve aksesurları tercih etmekten asla kaçmazlar. Üzerindekiler asla karışık durmaz, akıcı bir tarzları vardır. Pastel renkli elbiseler, ipek gömlekler, kadife blazer ceketler… Birinin dikkatini çekmek için iddialı parçalara ihtiyaçları yoktur. Sadece bu parçalarla tüm dikkatleri üzerlerine toplayabilirler.