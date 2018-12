Burçlara göre lezzet tercihleri

Astrolojiye göre, her burcun kendine has yeme alışkanlıkları ve farklı yemek tercihleri bulunuyor. Kimi geleneksel yemekleri tercih ederken, kimi egzotik ve farklı mutfakları deneyimlemeyi seviyor. Kimi her lezzete açıkken kimi daha seçici olabiliyor. Kimi baharatlı seviyor kimi baharatsız. Yemek siparişleri alan bir internet sitesi de eğlenceli bir araştırmaya imza atarak astrolojiye göre burçların en çok sevdiği tatlar ile tercihlerini kıyasladı.

Atalarımız boşuna dememişler ‘beş parmağın beşi de bir değildir’ diye. Astrolojiye göre de durum pek değişmiyor. Zodyak’ın on iki burcu da birbirinden farklı özelliklere sahip. İşte burçlarına göre lezzet tercihleri... Koç: Çiğ köfte, ıslak hamburger, kıymalı kır pidesi, çikolatalı sufle Astrolojiye göre enerjik yapılarıyla dikkat çeken koç burçları acı ve baharatlı yemeklere asla hayır diyemiyor. Koç burcu da acılı bir lezzet olan çiğ köfteyi en çok sipariş ederek astrolojiyi doğruluyor. Koç burçlarının siparişlerinde ayrıca ıslak hamburger ve kıymalı kır pidesi ilk 3’te yer alıyor. Koç burcunun favori tatlısı ise çikolatalı sufle. Boğa: Cheeseburger, etli ekmek, ezogelin çorbası, profiterol Burçlarla en arası olmayanlar bile boğanın boğazına düşkün olduğunu bilir. Astrolojiye göre gastronominin gerçek temsilcileri olarak da adlandırılan boğa burçları ağırkanlı yapıları itibarıyla öğünlerini ayaküstü geçiştirmekten de hiç hoşlanmazlar. Boğa burçları daha pratik lezzetlere yöneliyorlar. Cheeseburger, etli ekmek ve urfa dürüm boğaların en sevdiği ilk 3 lezzet. Boğaların tatlı tercihi için enfes kreması ve bol çikolata sosuyla vazgeçilmez tatlılardan olan profiterol. İkizler: Mantı, mercimek çorbası, sosisli sandviç, elmalı tart Neşeli, arkadaş canlısı ve hareketli yapısıyla dikkat çeken ikizler burcu astrolojiye göre hafif ve pratik yemekleri tercih ediyor. İkizlerin yemek siparişleri ise tam tersini söylüyor. Bol kalorili ama bir o kadar lezzetli olan mantı ve sosisli sandviç ikizlerin favori siparişleri arasında en üst sırada. En sevdikleri çorba ise mercimek çorbası. İkizler burcunun tatlı seçimi de pek hafif sayılmaz. İkizler burcunun sipariş şampiyonu tatlısı elmalı tart. Yengeç: Tavuk suyu çorba, İnegöl köfte, Sultanahmet köfte, aşure Evine düşkün, duyarlı, meraklı, sempatik, dost canlısı yengeçler astrolojiye göre en çok ev yemeklerine düşkün. Yengeç burçlarının en favori siparişleri olan tavuk suyu çorba da bunun göstergesi. Yöresel lezzetlerimizden İnegöl köfte ve Sultanahmet köftesi yengeçlerin en sevdiği diğer iki yemek arasında yer alıyor. Yengeçlerin favori tatlısı ise biz Türklerin vazgeçilmezi aşure. Aslan: Tavuklu pilav, cevizli lahmacun, Ayvalık tostu, halka tatlısı Astrolojiye göre ihtiraslı ve lider ruhlu aslan burçları en kaliteli malzemelerden yapılmış pahalı yiyeceklere düşkün. Aslan burçlarının sipariş tercihleri ise mütevazı ve ekonomik yemekleri tercih ettiklerini gösteriyor. En çok sipariş verdikleri yemekler ise tavuklu pilav, cevizli lahmacun ve Ayvalık tostu. Favori tatlıları ise bol şerbetli halka tatlısı. Başak: Adana kebap, kokoreç, simit, bomba Mükemmelliyetçi, detaycı ve titiz olmaları ile bilinen başak burçları astrolojiye göre genelde ev yemeklerine düşkünler. Oysa sipariş oranlarına göre başaklar tam bir sokak lezzeti düşkünü. Başak burçlarının en çok sipariş verdikleri yiyecekler arasında vazgeçilmez sokak lezzetlerimiz kokoreç ve simit yer alırken bir diğer favori siparişi ise bol acılı Adana kebap oldu. Başakların favori tatlısı ise son zamanların yükselen yıldızı bomba. Terazi: Zeytinyağlı yaprak sarma, boyoz, kıymalı çiğ börek, Tarçınlı donut Astrolojiye göre tam bir yemek tutkunu olan teraziler için her yemek onlara bir ziyafet. Her lezzete düşkün olsalar bile porsiyonlarını küçük tutmaya özen gösteriyorlar. Terazi burçlarının en çok sipariş ettikleri lezzetlere bakıldığında ise çeşitlilik dikkat çekiyor. Teraziler; en çok yaprak sarma, boyoz ve kıymalı çiğ böreği tercih ediyor. Tatlı tercihlerinde de farklı bir lezzete yönelen teraziler en çok tarçınlı donut sipariş ediyor. Akrep: Midye dolma, patates kızartması, mangal sucuklu ekmek arası, çilekli tartolet Mücadeleci, hırslı ve gizemli yapılarıyla dikkat çeken akrepler astrolojiye göre en çok acı ve bol baharatlı yemekleri tercih ediyor. Akrep burçlarının sipariş tercihleri çok da acılı ve bol baharatlı yemeklerden yana olmadıklarını söylüyor. Akrepler en çok deniz ürünlerinin favorisi midye dolma, hem ana yemek hem de atıştırmalık olarak tükettiğimiz patates kızartması ve mangal sucuklu ekmek arası siparişi veriyor. Akreplerin favori tatlısı ise çilekli tartolet. Yay: Tavuk döner, ızgara köfte, tantuni, fırın sütlaç Meraklı ve yeniliklere açık yapılarıyla ön plana çıkan yay burçlarının astrolojiye göre tercihleri egzotik, farklı ve baharatlı yemeklerden yana. Yay burçlarının en çok sipariş ettiği lezzetlere bakıldığında ise daha geleneksel yemekleri tercih ettikleri görülüyor. Tavuk döner, ızgara köfte ve tantuni bu burç grubuna ait kullanıcıların en çok sipariş verdiği yemekler arasında yer alıyor. Yay burçları tatlıda da gelenekseli tercih ediyor. Hafif ve sütlü tatlı denilince ilk akla gelen fırın sütlaç yay burçlarının favorisi. Oğlak: Kaşarlı gözleme, lahmacun, pilav üstü et döner, ekler Astrolojiye göre Zodyak’ın yorulmak bilmeyen işçileridir Oğlak. Ama iyi yemek için de her daim zaman bulurlar. Gelenekçi ve seçici yapılarıyla öne çıkan oğlaklar yemek seçimlerinde de tercihlerini gelenekselden yana kullanıyorlar. Oğlakların sipariş tercihleri de astrolojiyi doğrular nitelikte. Kaşarlı gözleme, lahmacun, pilav üstü et döner oğlakların sipariş şampiyonu lezzetleri. Tatlıda seçici olan oğlakların favorisi ise bol vanilya kremalı üstü çikolata kaplı leziz mi leziz ekler. Kova: Tavuk kanat, kıymalı güveç, ciğer şiş, kazandibi Astrolojiye göre özgürlüğüne düşkün kova burçları tercihini düşük kalorili yiyeceklerden yana kullanıyor. Sipariş oranları ise kovaların protein ağırlıklı beslenmeyi sevdiklerini gösteriyor. Tavuk kanat, kıymalı güveç ve ciğer şiş kovaların en çok sipariş ettikleri yemekler arasında yer alırken tatlıda ise tercihlerini hafif ve sütlü tatlılardan yana kullanıyor. Kovaların en sevdiği tatlı ise kazandibi. Balık: Köfte dürüm, domates çorbası, goralı sandviç, fıstıklı baklava Dünya zevklerine düşkün, hassas ve şefkatli balıklar astrolojiye göre, mis kokulu bir çorbaya, köfteye ve hamur işlerine asla hayır diyemiyor. Balık burçlarının favori siparişleri ise bunu doğrular nitelikte. Üstü bol kaşarlı sımsıcak domates çorbası, köfte dürüm ve goralı sandviç balıkların en sevdiği yemekler arasında üst sıralarda. Bol fıstıklı ve şerbetli baklava ise balık burcunun karşı koyamadığı tatlılar arasında ilk sırada.