Burçlara göre erojen bölgeler

İlişkiler çoğunlukla sandığımızdan daha karmaşık. Hele konu seks olunca en tecrübeli olanların bile eli ayağına dolaşabiliyor. Bazen de partnerin verdiği tepkiler -ya da belki vermediği- küçük çapta bir paniğe sebep oluyor. Elbette cinsel ilişkilerde iletişim oldukça önemli ama eğer siz partneriniz için doğru noktaları bulmak ve ona zevki doruklarda yaşatmak istiyorsanız burcunu bilmeniz yeterli. İşte burçlara göre hazzı doruklarda yaşatan erojen bölgeler…

1. Koç – Kafa bölgesi

Burç kuşağının ilk burcu olan ve ateş grubundan olan Koç burçları hafif baş masajlarından, saçların hafifçe çekilmesinden ve kulakların arkasının nazikçe okşanmasından hoşlanacaklardır.

2. Boğa – Boyun

Toprak burcu Boğaların boynun nazikçe okşanmasının yanı sıra sırta doğru inen küçük temasları da seveceğini söyleyebiliriz. Hatta yavaş yavaş aşağı inen dokunuşları tekrar boyna çekmeye ve o zevk noktasında kalmaya çalışabilirler.

3. İkizler – Kollar

Oldukça yaratıcı olan İkizler burçları Yunan mitolojisinde Castor ve Pollux ikiz kardeşlerle ilişkilendirilirler. Bu yüzden midir bilinmez kollar da dahil çift olan şeylere zaafları vardır. Seks sırasında kollarının hafifçe tutulmasından ya da kollarına dokunulmasından hoşlanabilirler. En klasik haliyle el ve kol masajı da gayet etkili olacaktır.

4. Yengeç – Göğüs bölgesi

Duygusal ve sadık burçlar olan Yengeçler oldukça hassaslardır. Genellikle göğüs ve çevresindeki bölgedeki her türlü temasa duyarlı olurlar. Yumuşak öpücükler ve göğüs uçlarında hafifçe ısırılması hoşlarına gidebilir. Elbette bunu yapmadan önce onun da istediğinden emin olmalısınız.

5. Aslan – Kalp ve omurga

Aslan burçları aceleden hoşlanmazlar, onları haz noktasına çıkarmak oldukça zordur. Yumuşak dokunuşları, omurgalarında gezen parmakları ve küçük daireler çizilmesini sevebilirler. Bedenin merkezi kalp ve omurga, Aslan burçlarının merkezde olma arzusunu temsil eder. Sırtında, özellikle omurga hizasındaki öpücükler onu hazza yaklaştırabilir.

6. Başak – Bel bölgesi

Başaklar burç kuşağının düzenleyicileridir. Bu yüzden sindirim sistemiyle ilişkilendirilirler. Karın ve bel bölgesindeki yumuşak dokunuşlar, çizilen daireler tutkulu bir seksin başlangıcı olabilir.

7. Terazi – Kalça ve sırtın alt kısımları

Terazi burçları kalça bölgesindeki küçük oyunlardan ve temaslardan çok hoşlanırlar. Eğer onun da onayı varsa küçük poposuna küçük bir şaplak oldukça etkili olabilir. Ayrıca sırtın aşağı kısımlarının okşanması ve öpülmesi de hoşuna gidebilir.

8. Akrep – Kasık bölgesi ve cinsel organlar

Akrepler burç kuşağının cinsellikle en fazla ilişkilendirilen burcu. Zaten seks organlarını yöneten Akrep burçları bu bölgelerdeki yumuşak dokunuşları ve öpücükleri sevebilirler.

9. Yay – Kalça ve üst bacaklar

Uyluklar, kalçalar ve üst bacaklara yapılan masajlar Yay burçlarında mutlaka işe yarayacaktır. Yay burçları keşfetmeyi seven en tutkulu burçlardandır. Yaylar da kalça ve baldırlara hükmetmeyi ve o bölgenin keşfedilmesini isterler.

10. Oğlak – Dizler

Oldukça pratik olan Oğlaklar yaşamlarında patron olmak ve hayata hükmetmek isterler. Bu yüzden yatakta ters güç dinamiklerini denemek onlar için heyecan vericidir. Dizler ve eklemler en çok etkilendikleri noktalardır. Küçük masajlar ve dokunuşlar etkili olabilir.

11. Kova – Ayak bilekleri

Her zaman inandıkları şeyler için ayağa kalkmaya ve dimdik durmaya çalışan Kova burçları için bu bölgelerin ele geçirilmesi hazzın doruğa çıkmasını sağlar. Bu bölgedeki dokunuşlar, oyunlar hatta hükmetme çabaları mutlaka dikkatlerini çekecektir.

12. Balık – Ayaklar





Balık burçlarının ayak fetişisti olması muhtemeldir. Balık burçlarının kendilerinden önce gelen 11 burçtan derslerini aldığı ve tüm vücudun çapası ayaklara yöneldikleri kabul edilir. Ayak masajı ve bu bölgedeki her türlü dokunuş haz duymalarını sağlayabilir.