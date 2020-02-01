Burçlara göre 14 Şubat için hediye önerileri

14 Şubat Sevgililer Günü’ne sayılı günler kaldı. Ne hediye alacağınızı bilmiyorsanız hediye önerileri için sevgilinizin burcunu göz önüne alabilirsiniz.

Peki hangi burç nasıl hediyelerden hoşlanır? Burçlara göre hediye önerileri neler?

KOÇ

İlkbaharın ilk ayında doğan Koç burcu mensupları, yerinde duramayan, hızlı hareket eden, spora yani hareket etmeye düşkün kişilerdir. Bu sebeple kadın veya erkek fark etmeksizin bir Koç burcu mensubuna alınacak en ideal hediye spor ayakkabı veya spor malzemesi olabilir. Hem spora teşvik ederek, sevdiğinizin sağlığını da önemsediğinizi göstermek size artı puan kazandıracaktır.

BOĞA

Boğalar evlerindeki konfora ve rahatlarına çok düşkündürler. Evlerindeki hayatlarını kolaylaştıracak her türlü ev eşyası veya hayatı kolaylaştıracak kişisel eşyalar hem kadın hem de erkek boğalara hediye edilebilir. Kadınlar için küçük ve yetenekli mutfak aletleri de size büyük bir teşekkür getirecektir.

İKİZLER

İkizler burcu insanları, yakın çevresi ve arkadaşları ile sürekli bağlantıda kalmayı çok sever. Bu iletişimi destekleyecek her türlü hediye çok hoşlarına gidecektir. Mesela cep telefonu veya bilgisayar ideal bir hediye olabilir. İkizler burcunda doğanlar bilimsel konulara da ilgi duyarlar, bakış açılarını değiştirecek, yeni konular öğrenmelerini sağlayacak kitaplar da etkili hediye alternatiflerinden olabilir.

YENGEÇ

Yengeçler duyguları ile var olurlar. Kadınlar için sevimli pelüş oyuncaklar, erkekler için en sevdiği konsere iki bilet harika olabilir…Tabii hediyelerini verirken mutlaka son derece romantik bir not ile vermeyi unutmayın...Eğer evcil hayvan bakabileceğinize kesin olarak inanıyorsanız, barınaktan sahipleneceğiniz bir evcil hayvan da sevgilinize unutulmaz bir gün yaşatacaktır.

ASLAN

Aslanlar eğlenmeyi ve ön planda olmayı seven, neşeli insanlardır. Aslan burcu kadını veya erkeği için tamamen onun beğenisi için hazırlanmış keyifli bir akşam programı hazırlayabilirsiniz. Bu arada onu yılın sevgilisi ilan eden, üzerinde adının yazdığı kalp şeklinde bir yastık veya tişört (veya hayal gücünüzle bulduğunuz başka bir hediye) hazırlatabilirsiniz. Aman dikkat üzerinde mutlaka adı yazmalı veya onu simgeleyen bir figür olmalı.

BAŞAK

Başaklar son derece akıllı, detaylara önem veren, derli toplu ve titiz yaşamaya önem veren insanlardır. Aslında aşkı detaylarda yaşadıkları ve kolay ifade edemedikleri için çok aşk insanı olmadıkları düşünülse de bu doğru değildir. Başaklar okumayı ve kendilerini geliştirmeyi seven insanlardır, her sayfasına aşkınız ile ilgili notlar yazdığınız, sevgilinizin en sevdiği yazarın kitabı olabilir. Hayatını düzenlemeye yardımcı olacak bir ajanda veya sürekli yanında taşıyacağı şık bir kırtasiye malzemesi düşünülebilir. Ama sakın unutmayın, aşk detaylarda saklı ne alırsanız alın, sevgilinizle bir hikayesi olmalı…

TERAZİ

Yönetici gezegeni Venüs’tür…Venüs ikili ilişkiler, romantiklik, güzellik, incelik, estetik ile ilgili konuları yönetir. Terazi sevgilinize alabileceğiniz en ideal hediyelerden biri onun estetik kaygılarına hizmet edecek bir hediye olabilir. Terazi kadınları için cilt bakım kremleri, parfüm, o en sevdiği ayakkabı, en almayı arzu ettiği o elbise harika bir hediye olabilir. Terazi erkekleri için de o en beğendiği bileklik, saat, parfüm veya tam da tarzı olan o kıyafet olabilir. Romantik, mum ışığındaki yemek organizasyonunu da unutmayın..

AKREP

Romantik anları, flört etmeyi, gizemi, geçmiş ile bağ kurmayı çok severler. Sevgilinize alabileceğiniz hediyelerin geçmişiniz ile bir bağ kurmasına ve onun sizinle flört etmesine izin verecek nitelikte olmalı. İlişkinize ilk başladığınız zamanlardan kalma bir fotoğrafı hediyeye eklemek iyi bir fikir olacaktır. Akrep kadınlarına seksapelliklerini ve güzelliklerini ön plana çıkaracak kişisel bakım malzemeleri, etkili olabilir, kırmızı olursa daha da etkili olacaktır. Akrep erkekleri için de aksesuar veya kendilerini daha iyi hissedecekleri her türlü kıyafet etkili olacaktır.

YAY

Yay tüm Zodyak burç sistemi içerisindeki en neşeli, hayata pozitif bakmayı başarabilen, keyifli insanlardır. Seyahat etmeye bayılırlar. Yay sevgilinize alacağınız seyahat hediyesi ile kalbini fethedebilirsiniz. Her zaman gitmeyi hayal ettiği o konserin biletleri de sizi vazgeçilmez yapabilir. Sevgililer günü ruhuna çok uymasa da eğlenceli bir akşam yemeği yiyebilmek için diğer arkadaşlarınızla beraber akşam yemeği yiyebilirsiniz.

OĞLAK

Hayatın olumsuz yanlarını fazlaca gören, tedbiri elden bırakmayan, asil ruhlu insanlardır. Sevgiliniz bir Oğlak ise şanslısınız, hayatınızın en zor günlerinde bile yanınızda olacak demektir. Bir Oğlak kadınına alınabilecek en güzel hediye, her zaman anlamını ve değerini koruyacak bir takı olabilir. Kolye, küpe veya bilezik sizi yanıltmayacaktır. Oğlak erkekleri içinse iş hayatlarına dair bir hediye dşünülebilir. Kravat, dolma kalem, kitap veya şık bir çanta tercih edebilirsiniz.

KOVA

Kova burcu insanları herkesin yaptıklarını yapmaktan pek hoşlanmaz. Moda bile onlar için farklı olandır, kendilerine ait olandır. Bu sebeple Kova olan sevgilinize cinsiyet farkı gözetmeden, sadece onda olacak bir hediye almanızı tavsiye ederiz. Bu hediye bir de yaratıcılık ve sanat ile bağlantılı olursa fazlasıyla etkili olacaktır. Kimsede olmayan bir plak, bir tablo veya albüm olabilir…

BALIK

İnsanları romantik ve fazlasıyla duygusaldır. Balık erkekleri için alınabilecek en iyi hediye, üzerine onu ne kadar sevdiğinizi yazdığınız çerçeveli bir fotoğrafınız olabilir. Duygularınızı anlattığınız bir mektubu da yanına iliştirmeyi unutmayın. Balık kadınları için baş harflerinizden oluşan bir kolye veya bir bilezik eşsiz olabilir.