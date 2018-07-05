Burçlar yalnızken ne yapabilir

Yanımızda birileri olmadan eğlenemez miyiz? Elbette eğlenebiliriz, ama nasıl? İşte burcunuzun özelliklerine kendinizle baş başa kalmak istediğiniz anlarda yapabileceğiniz ve keyif alacağınız eğlenceli aktiviteler…

Teknolojiyle birlikte sosyal mecralarda yüzlerce belki binlerce arkadaşımız var değil mi? İş yerindekiler, okuldakiler ve çevremizde bulunan herkesle sürekli iletişim ve etkileşim halindeyiz. Bazen bu fazla sosyallik size fazla geliyor ve kısa süreliğine de olsa yalnız kalmak istiyor olabilirsiniz. Yalnız kalmak dediğimiz uyumak ya da evde boş boş oturmak değil elbette.

1. Koç – Evinizle ilgilenin



Girişimci ve inatçı burçlar olan Koç burçları için evleriyle ilgilenmek yaratıcılıklarını besleyecektir. Aylardır planladıkları yatak odasında boş duran duvarı boyayabilir, dolaplarını düzenleyebilir veya “kendin yap” teknikleriyle evlerindeki eski eşyaları değerlendirebilirler. Tüm bunlar Koç burçlarına çok iyi gelecektir, sonucu görünce kendileriyle gurur duyacaklar.

2. Boğa – Spor yapın



Boğa burçları vücutları için bir hedef belirleyip harekete geçebilirler. Bu bir maraton hazırlığı bile olabilir. Pratik ve iddialı yapılarına iyi gelecek en iyi yollardan biridir. Fiziksel zevkleri severler, fitnes yaparken mutluluktan uçmasalar bile sonrasında endorfin hormonuyla spor yaptıkları için çok mutlu olacaklardır.

3. İkizler – Düşüncelerinizi kağıda aktarın



İkizler burçları her ne kadar sosyalleşmeyi sevseler de zaman zaman kendi içlerine çekilmek isteyebilirler. Böyle zamanlarda günlük tutmak, düşünceleri kağıda dökmek ciddi yanlarını besleyecek ve her şeyi daha net görmelerini sağlar. Aynı zamanda eğlenceli ve iyileştirici hissederler.

4. Yengeç – Küçük bir iyilik yapın



Şefkatli Yengeç burçları insanlara küçük iyilikler yapmayı ve onları mutlu etmeyi severler. Karşılığında ise elbette hiçbir şey beklemezler. Bu yüzden yalnızken onlara iyi gelecek şeyler biri küçük iyilikler yapmak olacaktır. Böylece kendilerini çok daha iyi hissedeceklerdir. Örneğin yaşlı birinin poşetleri taşımasına yardım etmek, evsizler için düzenlenen etkinliklerde gönüllü olmak ya da bir sokak hayvanını eve almak…

5. Aslan – Kendini sanata ver



Aslan burçlarının gösterişli ruhlarını besleyecek en iyi şey elbette sanattır. Bu nedenle yalnızken bir şeyler yapmak isteyen Aslan burçları eline fırçayı alıp karşısına tuvali koymalı ve başyapıtını ortaya çıkarmalı. Bazen boş bir tuvale bile ihtiyaçları olmayabilir, evdeki boylarla ruhlarını evin boş bir duvarına yansıtabilirler. Bu içlerindeki yeteneği keşfetmelerini ve daha iyi hissetmelerini sağlayacaktır.

6. Başak – Her şeyden uzaklaşın



Başak burçlarının kendilerine yapabilecekleri en büyük iyilik bilgisayarlarını kapatmak, telefonlarını bırakmak ve her şeyden uzaklaşmak olacaktır. Yanlarında kimse olmasa bile sürekli sosyal medyada vakit geçirmek aslında kafalarının tamamen boşalmasına engel oluyor. Bu nedenle tüm elektronik cihazları artlarında bırakıp sessiz ve huzurlu bir yere gitmeliler.

7. Terazi – İçinizdeki yogiyi bulun



Teraziler çoğu zaman insanlara hayır demekte zorlanırlar. Aslında onlar doğal yogilerdir ancak günlük uygulayacakları güneşi selamlama serileri ruhlarına çok iyi gelecek ve içlerine dönmelerini sağlayacaktır. Hayır diyememenin verdiği pişmanlıkları bir kenara bırakıp önlerine bakacaklar ve huzur dolacaklardır.

8. Akrep – Sinemaya gidin



Akrep burçları için yalnız yapılabilecek en büyük aktivite yalnız sinemaya gitmektir. Kontrolü elinde tutmayı seven Akrep burçları kimseye uyum sağlamak zorunda kalmadan kendi istedikleri filmi seçebileceği için iyi hissederler. Ayrıca yalnız sinemaya giderek insanları etkilemek ve “Neden ben de tek başıma sinemaya gitmiyorum” diye düşündürtmek hoşlarına gidecektir.

9. Yay – Doğa yürüyüşü yapın



Özgürlüklerine düşkün Yay burçları için yalnız başına doğa yürüyüşü yapmak oldukça iyi bir seçenek. Böylece felsefi düşüncelerini derinleştirebilecekleri yerler keşfederler. Ayrıca dışadönük yapıları sayesinde başlangıçta yalnız hissetseler de bir süre sonra yalnız olmanın vazgeçilmez tadına varacaklardır.

10. Oğlak – Yeni bir hobi edinin



Oğlaklar kendilerine yeni beceriler katabilmek için standartlarını oldukça yüksek tutarlar. Yalnız oldukları zamanlarda yeni bir hobi edinmek ve onun için uğraşmak oldukça heyecan verici olacaktır. Üstelik hırslı yapıları sayesinde başladıkları işi mutlaka bitirirler. Yeni bir beceri kazanmanın verdiği özgüven ise onları tatmin edecektir.

11. Kova – Mutfağa girin ve bir şeyler pişirin



Oldukça cömerttir Kova burçları. Bu nedenle sezgilerini kullanarak ve sevgilerini katarak keyifle yapacakları her yemek yalnızken yapılacak en iyi şeylerden biridir. Böylece yaptıkları yemekleri ya da tatlıları sevdikleriyle paylaşabilirler. Mutfaktayken bol bol kendilerinden bir şeyler katmak, küçük değişiklikler yapmak onlara iyi gelecektir.

12. Balık – Masaja gidin



Balık burçları doğaları gereği karşısındakinden hiçbir şey beklemeden çok fazla fedakarlıkta bulunurlar. Bu yoğunluk arasında da kendilerini adeta unuturlar. Tam da bu yüzden kendilerine ayıracakları bir gün ve yaptıracakları masaj onlara çok iyi gelecektir. Kendilerini şımartmak en çok onalrın hakkı!