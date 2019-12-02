Bulaşık süngeri tehlikeli mi?

Bulaşık ya da banyo süngerleri her evin olmazsa olmazlarından biri. Bulaşıkları yıkarken, tezgah ya da banyo temizliğinde genelde süngerlerden yardım alırız. Fakat her şeyi temizleyen bu süngerler sizce ne kadar sağlıklı?

Bulaşık ya da banyo süngerlerinin her türlü kir ve bakteri ile temas ettikleri için klozetinizden daha kirli olduklarını söylesek yanlış olmaz. Bu biraz mide bulandırıcı olabilir ama ne yazık ki bulaşık ve banyo süngerlerinin içerisinde tahmin ettiğinizden çok daha fazla mikrop yaşıyor.

Özellikle bulaşık süngerlerini temizlemek için mikro dalga fırını oldukça kullanılan bir yöntem. Birçok kadın bulaşık süngerlerini beyaz sirke ya da limon suyuna batırarak bir dakika kadar yüksek derecede fırında ısıtmanın bakterileri öldürdüğünü düşünür. Fakat gerçekler hiç de öyle olmayabilir.

Bulaşık süngerlerinde veya bezlerinde yoğun miktarda bakteri bulunur. Ve bu bakteriler yüksek ısıda daha da çoğalabilirler. Evet, bakteriler ölsün diye fırına vererek yüksek ısıda temizlenmesini beklediğiniz süngerler, çoğalmış bakterilerle geri gelebilirler.

Almanya Furtwangen Üniversitesi'nde mikrobiyolog olan Markus Egert ve ekibi ayrıca sve ekibi, 14 kullanılmış süngeri analiz etti. Bu süngerlerin örneklerinde DNA'ya ve RNA'ya baktılar ve 362 farklı türde bakteri tespit ettiler. Egert ve ekibi, her süngerde yaklaşık 82 milyar bakteri molekülü bulundurduğunu keşfetti.

Egert, bu bakteriler için "İnsan dışkı örneklerinde bulabileceğiniz aynı yoğunlukta bakteri," dedi ve ekledi, "Dünyada muhtemelen böyle yüksek bakteri yoğunluğuna sahip başka hiçbir yer yok..."

Markus Egert ve ekibi ayrıca süngerlerin içerisinde insan derisinde yaşayabilen bir bakteri olduğunu da keşfederek insanları bu süngerler konusunda uyardı. Eğer siz de bulaşık süngerlerinizi uzun süre atmıyorsanız bunu bir kez daha düşünmelisiniz. Sağlık için ideal olanı süngerlerinizi haftalık olarak değiştirmeniz.