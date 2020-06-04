Bu yiyecekler beyne iyi geliyor

Vücudumuzun en güçlü parçası beynimizdir, tıpkı bir süper bilgisayar gibidir. Beynimizi iyi besleyerek verimli çalışmasını sağlayabiliriz.

Güçlendirecek, daha iyi odaklanmasını sağlayacak, daha sağlıklı çalışmasını sağlamak için doğru besinleri tüketmek çok önemli. İşte beyin sağlığında önemli rol oynayan ve beyne enerji sağlayan besinler...

Somon: Beyin sağlığında somonun çok önemli olduğunu biliyoruz. Peki neden? Beynimizin büyük bölümü yağdan meydana gelir, yaklaşık olarak %60’ı. Beynin hücre yapısının üretiminde kullandığı temel yağ ise omega 3’tür. Beynin sağlıklı bir yapı kurmak için kullandığı omega 3’ler arasında en önemlisi ise DHA’dır. DHA, bir diğer adıyla docosahexaenoic asit, beynin neredeyse üçte ikisini oluşturur. Omega 3 ve DHA, nöronların etrafını saran koruyucu bir katman yaratır. Bu katmanın bileşenleri ne kadar güçlüyse, beyin hücrelerinin çalışması da o kadar verimli ve etkili olur, o denli yüksek kapasitede çalışabilir. Yapılan araştırmalarla DHA alan ve almayan çocukların beyin gelişimi ölçüldü ve önemli gelişim farkı görüldü. Aynı durum yetişkinler için de geçerli.DHA içeren yiyecekler sayesinde odaklanma, dikkat sorunlarını, ruh hali değişimleri, sinirlilik ve yorgunluk gibi şikayetleri ortadan kaldırabilirsiniz.

Yaban mersini: Beyin sağlığı ve performansını en fazla yükseltebilen yiyeceklerden biri de yaban mersinidir. Çok yüksek miktarda antioksidan içeren yaban mersininde, tüm besin maddelerinden daha fazla antosiyanin bulunur. Bu madde, beyni strese karşı korur ve yaşlanmanın etkilerine karşı destekler. Yaban mersinindeki antioksidan bileşikleri iltihaplanmayı azaltır, beynin sağlıklı ve yüksek enerji seviyesinde çalışmasına yardımcı olur. Son dönemde yaban mersininin bu kadar popüler hale gelmesinin nedeni beyin sağlığına katkısı oldu. Araştırmalara göre düzenli olarak yaban mersini tüketmek beynin genel sağlığının yanı sıra çalışan hafıza dahil olmak üzere pek çok fonksiyonunu da destekliyor. Yaban mersini düşük kalorilidir, C ve K vitamini ve magnezyum açısından zengindir.

Brokoli: Çocukken en sevmediğimiz yiyeceklerin başında brokoli gelir. Ancak büyüdükçe brokoli ile anlaşmanın bir yolunu bulmakta fayda var. Bunun en önemli nedenlerinden biri içindeki sülforafan adı verilen, beyin hücrelerinin çoğalmasını sağlayan bir bileşik. Ayrıca beyinde yeni hücre oluşumunu da destekliyor. Brokoli, K vitamini ve folat içeriyor, her ikisi de beyin hücrelerini korumaya ve sağlığını desteklemeye yarıyor.

Bitter çikolata: Çikolatayı sevmek için yeterince sebebimiz var. Buna bir de beyin sağlığını ekleyelim. Çikolata, endorfin adı verilen mutluluk kimyasallarını salgılamamıza yardımcı olur. Bu da neden canımızın çikolata istediğinin açıklamasıdır. Beyindeki kan akışını artıran çikolata, hafızayı güçlendirir, dikkat ve odaklanmaya yardımcı olur, reaksiyon zamanını geliştirir. Bitter çikolatada bulunan yüksek miktarda magnezyum beynin sakinleşmesini ve rahatlamasını sağlar. Ayrıca bitter çikolatanın içindeki antioksidanlar, süper besinler kabul edilen akai, yaban mersini ve nardan bile fazladır.

Ceviz: Beynin görünüşü ile cevizinki birbirine çok benzer. Beyin sağlığında da cevizin yeri son derece önemlidir. Beyin için çok önemli bir omega 3 yağı olan cevizde yüksek miktarda bulunur. Cevizde antioksidanlar, folat, magnezyum ve fosfor bulunur, iltihapları azaltmaya yardımcı olurlar. Bir başka içeriği ise melatonin, uykuyu düzenler. Az miktarda melatonin, uyku kalitesini yükseltmeye, uyku bozuklukları gidermeye ve bu sayede beynin performansını artırmaya yardımcı olur.

Zerdeçal: Son yılların bir başka popüler besini olan zerdeçal, kurkumin içerir. Bu madde ona parlak sarı rengini verir. Kurkuminin hemen her şeye faydası var; enfeksiyon giderici, antioksidan, virüs kırıcı, antibakteriyel, mantar önleyici ve kansere karşı koruyucudur. Ancak en önemli faydası seratonin ve dopamin üretimini artırmasıdır. Bu iki bileşik beynimizde mutluluk, motivasyon, memnuniyet ve ödülle alakalı en önemli sinir taşıyıcılardır. Kurkumin, bilinen en iyi doğal depresyon giderici maddelerden biridir. Piyasadaki güçlü antidepresanlar kadar kuvvetli olduğu kanıtlandı. Kurkumin ayrıca beyindeki kan akışını yükseltir, nöronların oluşturduğu sinapsların yapısal özellik ve işlevlerini uyarır, DHA’nın sentezlenmesini sağlar ve iltihaplanmayı önler.

Kemik suyu: Genelde çorba olarak tükettiğimiz kemik suyunu tek başına da tüketebiliriz. Bunun için sağlam gerekçelerimiz var. Çaplar boyu insanlığın en fazla kullandığı doğal ilaçlardan biri olan kemik suyu, sağlık ve uzun yaşamla ilişkilendirilir. Kemik suyunda kalsiyum, fosfor, magnezyum ve potasyum bulunur. Bağırsaklarımız ikinci beynimizdir. Araştırmalar bu iki organ arasında bağlantıyı ortaya koyuyor. Ayrıca bağırsaklarımız, beynin yüksek performans göstermesi için gereken besinlerin deposu görevini görür. Bu nedenle sağlıklı bağırsak sistemi aynı zamanda beynin de performansını güçlendirir.Kemik suyunun içindeki besinler bağırsakların doğru ve sağlıklı çalışmasını sağlar.

Yumurta: Geçmişte tavsiye edilmeyen yumurtanın ne kadar değerli bir besin olduğu son dönemde anlaşıldı. Hemen her konuda olduğu olduğu gibi beyin sağlığında da yumurtanın etkin bir rolü bulunuyor. Özellikle yumurtanın sarısı, kolin içerir. Bu madde beyindeki sinir taşıyıcılardan biri olan ve ruh hali, hafıza, zeka için önemli rol oynayan asetilkolinin üretilmesini sağlar. Yumurta sarısı, içindeki kolin sayesinde beyin sisi, konsantrasyon bozukluğu ve yorgunluk için oldukça faydalıdır.

Kahve: Enerji iksiri olan kahve sabahları uyanmamızı sağlaması nedeniyle tercih ettiğimiz bir içecek. Oysa kahve içmemizin nedeni kafein almaktır. Kafein sadece enerji vermekle kalmaz, yorgun hissetmemizle ilişkili sinir taşıyıcıları olan adenosinlerin beyinde bağlanmasını engelleyen nörolojik bir uyarıcıdır. Kahvenin bizi uyandırma nedeni de budur. Kahvenin bir başka özelliği ise çok yüksek miktarda polifenol adı verilen bir antioksidan içermesidir. Bu bileşik iltihaplanmayı engelleyerek beynin enerjik hissetmesini sağlar. İçerdiği diğer antioksidanlar beyni hasarlardan korurken stresin etkilerini de azaltır.Kafein, konsantrasyonu ve farkındalığı artırır, Pakinsons gibi sinirsel hastalıklara karşı korur, depresyon riskini azaltır, hafızayı güçlendirir, kısa süreli atletik performansı destekler.